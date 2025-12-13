सर्दियों में जरूर बनाकर खाएं ये डिशेज, स्वाद के साथ सेहत भी बनी रहेगी

ठंड के मौसम में गर्मागर्म खाने का मजा दोगुना हो जाता है। खासतौर पर जब वो स्वाद के साथ सेहत के लिए भी अच्छा हो। सर्दियों में बच्चों से लेकर बड़ों की इम्यूनिटी मजबूत बनाने, उन्हें अंदर से गर्म रखने और सर्दी जुकाम से बचाने के साथ ही स्ट्रांग बनाना चाहती हैं तो इन 8 डिसेज को जरूर बनाएं और अपने प्यारे घरवालों को खिलाएं। स्वाद के साथ सेहत के लिए भी है अच्छा।
सर्दियों में शरीर को अंदर से गर्म रखना है तो तिल को डाइट में जरूर शामिल करें। तिल और गुड़ से बने लड्डू केवल मकर संक्राति त्योहार पर ही नहीं खाएं बल्कि इसे बनाकर बच्चों और बड़ों को खिलाएं। ये हड्डियों को मजबूत बनाने के साथ ही शरीर को अंदर से गर्म रखेंगे।
महिलाओं को अगर कमर दर्द, घुटने के दर्द से आराम चाहिए तो सर्दियों में गोंद के लड्डू बनाकर जरूर खाएं। साथ ही घर के बच्चों और बड़ों को भी खिलाएं।
हल्दी, सोंठ, इलायची, केसर मिलाकर बना दूध बच्चों के साथ बड़ों की इम्यूनिटी को स्ट्रांग करेगा। साथ ही बोंस को स्ट्रांग बनाने में भी मदद करेगा।
घर में सबको मीठा पसंद है तो बाहर के चॉकलेट-टॉफी की बजाए घर में हेल्दी डेजर्ट बनाकर दें। जैसे मूंग और मखाना को मिलाकर बनी गुड़ की खीर। जो ना केवल शरीर को ताकत देगी बल्कि टेस्ट में भी लाजवाब लगेगी।
अदरक को घिसकर छान लें और जूस निकाल लें। साथ में थोड़ी सी कच्ची हल्दी को भी घिस लें। अब गुड़ को थोड़ा सा घी डालकर मेल्ट करें और अदरक और हल्दी के रस को डालकर थोड़ा चलाएं और पकाएं। फिर इन्हें किसी छोटे आइस क्यूब वाले सिलिकॉन डिब्बे में डालें और जम जाने पर निकालें। ये अदरक की कैंडी गले की खराश से राहत देगी और स्वाद में भी लाजवाब लगेगी। ऊपरे मिश्री को पीसकर छिड़क दें।
मार्केट में मिल रही गाजर को यूं ही ना खाएं बल्कि बच्चों और बड़ों को देसी घी में हलवा बनाकर खिलाएं। गाजर में विटामिन ए होता है जो फैट सॉल्यूएबल होता है। ये घी के साथ शरीर में बेहतर तरीके से अब्जॉर्ब होता है।
टाइम कम है तो बच्चों के लिए फटाफट क्रिस्पी फ्राई मखाने को गुड़ में लपेटकर बनाएं। बच्चे इसे चाव से खाना पसंद करेंगे।
सर्दियों में कभी कभार अखरोट या बादाम का हलवा बनाकर भी बच्चों को खिला सकती हैं। ये बच्चों को अंदर से स्ट्रांग बनाने में मदद करेंगे और बच्चों को जरूरी न्यूट्रिशन भी मिल जाएंगे।