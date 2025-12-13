सर्दियों में जरूर बनाकर खाएं ये डिशेज, स्वाद के साथ सेहत भी बनी रहेगी

अदरक की कैंडी

अदरक को घिसकर छान लें और जूस निकाल लें। साथ में थोड़ी सी कच्ची हल्दी को भी घिस लें। अब गुड़ को थोड़ा सा घी डालकर मेल्ट करें और अदरक और हल्दी के रस को डालकर थोड़ा चलाएं और पकाएं। फिर इन्हें किसी छोटे आइस क्यूब वाले सिलिकॉन डिब्बे में डालें और जम जाने पर निकालें। ये अदरक की कैंडी गले की खराश से राहत देगी और स्वाद में भी लाजवाब लगेगी। ऊपरे मिश्री को पीसकर छिड़क दें।