दुल्हन का जोड़ा खिल उठेगा जब पहनेंगी ये ब्यूटीफुल चूड़ा, देख लें डिजाइन

ब्राइडल चूड़ा कलेक्शन

दुल्हन का शृंगार हाथों में चूड़ियों के बगैर अधूरा है। पंजाबी कल्चर में हाथों में पहनने वाली चूड़ियों को चूड़ा कहा जाता है। जो खास लाल रंग का प्लास्टिक से तैयार किया जाता है। जिसके आगे पीछे बीज, गोल्डन या फिर सिल्वर कलर के कड़े लगे होते हैं। लेकिन ये चूड़ा डिजाइन अब यूपी, बिहार की दुल्हन पहनना भी पसंद करती हैं और चूड़ा पहनने का ट्रेंड काफी टाइम से चल रहा है। अगर आपकी भी शादी होने वाली है तो इन लेटेस्ट डिजाइन के चूड़ा बैंगल देख लें। जो आपके दुल्हन वाले शृंगार को ट्रेंडी लुक देने में मदद करेंगे।