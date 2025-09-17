8 unique beautiful punjabi chura design latest trendy wedding दुल्हन का जोड़ा खिल उठेगा जब पहनेंगी ये ब्यूटीफुल चूड़ा, देख लें डिजाइन
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोलाइफस्टाइलदुल्हन का जोड़ा खिल उठेगा जब पहनेंगी ये ब्यूटीफुल चूड़ा, देख लें डिजाइन

दुल्हन का जोड़ा खिल उठेगा जब पहनेंगी ये ब्यूटीफुल चूड़ा, देख लें डिजाइन

Bridal Chura Design: दुल्हन का जोड़ा तब और भी ज्यादा खिल जाता है। जब शृंगार पूरा होता है और हाथों में चूड़ा पहनती हैं। चूड़े में भी इन दिनों काफी तरह ही डिजाइन और वैराइटी आने लगी है। जिसे दुल्हनें पसंद करती हैं। तो जल्दी शादी होने वाली है तो चुन लें ये बेस्ट डिजाइन।

AparajitaWed, 17 Sep 2025 03:59 PM
1/9

ब्राइडल चूड़ा कलेक्शन

दुल्हन का शृंगार हाथों में चूड़ियों के बगैर अधूरा है। पंजाबी कल्चर में हाथों में पहनने वाली चूड़ियों को चूड़ा कहा जाता है। जो खास लाल रंग का प्लास्टिक से तैयार किया जाता है। जिसके आगे पीछे बीज, गोल्डन या फिर सिल्वर कलर के कड़े लगे होते हैं। लेकिन ये चूड़ा डिजाइन अब यूपी, बिहार की दुल्हन पहनना भी पसंद करती हैं और चूड़ा पहनने का ट्रेंड काफी टाइम से चल रहा है। अगर आपकी भी शादी होने वाली है तो इन लेटेस्ट डिजाइन के चूड़ा बैंगल देख लें। जो आपके दुल्हन वाले शृंगार को ट्रेंडी लुक देने में मदद करेंगे।

2/9

कुंदन वाले चूड़ा

चूड़ा का डिजाइन थोड़ा हटकर और ट्रेंडी बनाना चाहती हैं तो मरून शेड की चूड़ियों के साथ कुंदन के कड़े ऐड करें। और साथ में झुमके वाले कंगन शानदार दिखेंगे। ( इमेज क्रेडिट- Pintrest)

3/9

पर्ल कंगन के साथ कड़े

मरून शेड के चूड़ों की खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ जाएगी जब साथ में पर्ल के कंगन लगाएंगी। ये बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लुक देते हैं। ( इमेज क्रेडिट- Pintrest)

4/9

गुलाबी चूड़ा

मोतियों के कंगन के साथ गुलाबी रंग का चूड़ा क्लासी लुक देता है। अगर आप डार्क पिंक या पेस्टल पिंक शेड को लहंगे में चुन रही हैं तो इस कलर के चूड़े पहनेंगी तो सबसे अलग लुक मिलेगा। ( इमेज क्रेडिट- Pintrest)

5/9

कुंदन और मोतियों वाले कंगन

कुंदन और मोतियों वाले जड़ाऊ वाले कंगन के साथ वेलवेट की चूड़ियां ब्यूटीफुल लगती है। वैसे आप इन्हें प्लास्टिक की चूड़ियों के साथ भी पहन सकती हैं। ( इमेज क्रेडिट- Pintrest)

6/9

प्लेन चूड़ा डिजाइन

चूड़ा के साथ केवल आगे-पीछे लगे हैवी-चौड़े डिजाइन के कड़े महारानी लुक देते हैं। ब्राइडल को ये लुक ट्राई करना चाहिए। ( इमेज क्रेडिट- Pintrest)

7/9

फूलों वाला कड़ा

फूलों वाले कड़े की डिजाइन के साथ सुर्ख लाल रंग के चूड़े की डिजाइन ब्यूटीफुल दिखेगी। ( इमेज क्रेडिट- Pintrest)

8/9

जड़ाऊ कंगन

चूड़े को हैवी लुक देने के लिए बीच-बीच में जड़ाऊ कंगन को ऐड करें। ये ब्यूटीफुल लुक देता है। ( इमेज क्रेडिट- Pintrest)

9/9

हैवी चूड़ा डिजाइन

कुछ ब्राइड्स को सिंपल चूड़े पसंद नहीं आते ऐसे में वो हैवी लुक वाले कंगन को ऐड कर चूड़ा पहन सकती हैं। ये भी ब्यूटीफुल दिखता है। ( इमेज क्रेडिट- Pintrest)

Fashion Tips Bridal Makeup