गले में नहीं अब हाथ में मंगलसूत्र पहनने का चला ट्रेंड, आप भी देख लें ये 8 यूनिक डिजाइन्स, कलाई दिखेगी सुंदर

हाथों में मंगलसूत्र पहनने का चला ट्रेंड

समय के साथ फैशन भी बदलता रहता है, और अब पारंपरिक मंगलसूत्र ने भी मॉडर्न ट्विस्ट ले लिया है। मंगलसूत्र गले से उतरकर अब हाथों में आ चुका है। हिंदू धर्म में मंगलसूत्र को सुहाग की निशानी माना जाता है और इसे गले में लोग पहनते थे लेकिन अब लड़कियां ब्रेसलेट के तौर पर कलाई में पहनती हैं। ये नया ट्रेंड न सिर्फ एलिगेंट दिखता है, बल्कि डेली वियर के लिए भी काफी आरामदायक और स्टाइलिश होता है। खासकर वर्किंग वुमन और मॉडर्न ब्राइड्स के बीच यह ट्रेंड तेजी से पसंद किया जा रहा है। अगर आप भी मंगलसूत्र को कलाई पर सजाना चाहती हैं, तो हम कुछ नए डिजाइन्स आपको दिखाने जा रहे हैं।