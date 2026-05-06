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गले में नहीं अब हाथ में मंगलसूत्र पहनने का चला ट्रेंड, आप भी देख लें ये 8 यूनिक डिजाइन्स, कलाई दिखेगी सुंदर

गले से उतरकर मंगलसूत्र अब हाथों में आ गया है और नई दुल्हनें इसे पहनना पसंद कर रही हैं। अगर आप भी हैंड मंगलसूत्र ब्रेसलेट लेना चाहती हैं, तो यहां से कुछ डिजाइन्स चुन लें।

Deepali SrivastavaMay 06, 2026 10:15 am IST
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हाथों में मंगलसूत्र पहनने का चला ट्रेंड

समय के साथ फैशन भी बदलता रहता है, और अब पारंपरिक मंगलसूत्र ने भी मॉडर्न ट्विस्ट ले लिया है। मंगलसूत्र गले से उतरकर अब हाथों में आ चुका है। हिंदू धर्म में मंगलसूत्र को सुहाग की निशानी माना जाता है और इसे गले में लोग पहनते थे लेकिन अब लड़कियां ब्रेसलेट के तौर पर कलाई में पहनती हैं। ये नया ट्रेंड न सिर्फ एलिगेंट दिखता है, बल्कि डेली वियर के लिए भी काफी आरामदायक और स्टाइलिश होता है। खासकर वर्किंग वुमन और मॉडर्न ब्राइड्स के बीच यह ट्रेंड तेजी से पसंद किया जा रहा है। अगर आप भी मंगलसूत्र को कलाई पर सजाना चाहती हैं, तो हम कुछ नए डिजाइन्स आपको दिखाने जा रहे हैं।

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डायमंड फ्लॉवर डिजाइन

ब्लैक बीड्स-गोल्डन चेन के साथ फ्लॉवर डिजाइन वाला मंगलसूत्र हाथों पर सुंदर लगेगा। इस तरह का मंगलसूत्र आप कम बजट में बनवा सकती हैं।

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मिडिल सर्कल डिजाइन

कलाई वाले मंगलसूत्र में आप मिडिल सर्कल डिजाइन भी चुन सकती हैं, ये सुंदर लुक देगा। पत्ती और ऊपर से डबल सर्कल वाली ये डिजाइन स्टाइलिश लगेगी।

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डबल लेयर बीड्स डिजाइन

मंगलसूत्र सिंपल रखना चाहती हैं, तो डबल लेयर बीड्स डिजाइन चुनें। इस तरह की डिजाइन पहनने में आरामदायक होगी और देखने में खूबसूरत भी। आप इसमें ब्लैक बीड्स या चेन स्टाइल चुन सकती हैं।

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लव-इन्फिनिटी डिजाइन

ब्लैक बीड्स के साथ लव और इन्फिनिटी का सिंबल बनवाकर भी मंगलसूत्र खरीद सकती हैं। ये डिजाइन आपके कभी खत्म ना होने वाले प्यार को दर्शायेगा और पति को पसंद भी आएगा।

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फूल वाली डिजाइन

ब्लैड बीड्स चेन के साथ फूल वाली डिजाइन कलाई पर खूबसूरत लगेगी। इस तरह का मंगलसूत्र भी आप पहन सकती हैं।

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स्टोन स्टडेड बीड मंगलसूत्र ब्रेसलेट

गोल बॉल शेप चार्म जिसमें स्टोन/कुंदन जड़ा हुआ है, ये ब्लैक बीड्स के साथ अच्छा लग रहा है। आप ब्रेसलेट मंगलसूत्र की ये डिजाइन ले सकती हैं। ये आपको स्टाइलिश और थोड़ा रिच लुक देगा।

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मल्टी-स्ट्रैंड ट्रेडिशनल मंगलसूत्र

थोड़ा हैवी और ट्रेडिशनल लुक चाहिए तो 3-4 मल्टी-लेयर वाला मंगलसूत्र चुनें। इसमें बीच में अलग शेप में डिजाइनर एलिमेंट लगे हुए हैं, तो इसकी सुंदरता को बढ़ा रहे हैं। ये कलाई पर बेहद सुदंर लगेगा।

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फ्लोरल चार्म मंगलसूत्र ब्रेसलेट

इस मंगलसूत्र में ब्लैक बीड्स की पतली चेन के साथ फूल वाली डिजाइन का गोल्ड चार्म लगा हुआ है। ये सिंपल, एलिगेंट और डेली वियर के लिए परफेक्ट रहेगा। अगर आप हल्का और आरामदायक खोज रही है, तो ये चुनें।

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