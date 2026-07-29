सावन-तीज स्पेशल: सिलवा रहीं नया ब्लाउज तो सेव कर लें ये बाजू के ये 8 फैंसी डिजाइन

आपकी साड़ी कितनी भी महंगी या सस्ती हो, उसका लुक काफी हद तक ब्लाउज पीस पर निर्भर होता है। अगर ब्लाउज आपने सोच-समझकर, लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से सिलवाया है; तब तो साड़ी के लुक में चार चांद लगना तय है। आजकल महिलाएं डिजाइनर ब्लाउज ही बनवा रही हैं, जिसमें स्लीव्स पर स्पेशल फोकस दिया जाता है। स्लीव्स के फैंसी डिजाइन, इन दिनों काफी पॉपुलर हो रहे हैं जिससे ओवरऑल लुक भी काफी ज्यादा स्टाइलिश आता है। आप भी ब्लाउज सिलवाने जा रही हैं, तो ये ब्लाउज स्लीव्स के पैटर्न सेव कर के रख सकती हैं। (All Images Credit- Pinterest)
ब्लाउज की स्लीव्स पर कट वर्क काफी ज्यादा फैंसी लगता है। आजकल ये ट्रेंड में भी है। ऐसे में आप कुछ इस तरह का लोटस पैटर्न वाला कट वर्क करा सकती हैं, स्लीव्स बहुत ही प्यारी लगेंगी। साड़ी हेवी है और ब्लाउज को भी थोड़ा हेवी लुक देना है, तो इस तरह से गोल्डन गोटा अटैच करा सकती हैं।
इस तरह की स्लीव्स भी काफी अट्रैक्टिव लगती हैं। इनमें डोरी, बटन और पर्ल की डिटेलिंग से ओवरऑल ब्लाउज पीस काफी फैंसी लुक देता है। इस तरह की स्लीव्स आप डेली वियर साड़ी के लिए भी बनवा सकती हैं और कहीं आने जाने वाली स्पेशल साड़ी के लिए भी।
ब्लाउज की नेकलाइन से ले कर स्लीव्स तक हार्ट शेप डिटेलिंग काफी ज्यादा खूबसूरत लगती है। इस तरह की स्लीव्स आप अपनी रोजमर्रा में पहनने वाली साड़ियों के साथ सिलवा सकती हैं। डेली वियर वाला लुक भी काफी फैंसी लगेगा। साथ में छोटी सी लटकन और बटन वाली डिटेलिंग भी ओवरऑल लुक को एन्हांस कर देगी।
थोड़ी यूनिक स्लीव्स भी एक बार आपको ट्राई करनी चाहिए। ये फिश शेप वाल डिटेलिंग काफी फैंसी है और अट्रैक्टिव भी। इसमें पॉम-पॉम डिटेलिंग भी है, जिससे लुक काफी फ्रेश और डिजाइनर लग रहा है। इस डिजाइन की खासियत ही यही है कि इसे आप हर तरह की साड़ी के साथ बनवा सकती हैं, लुक में चार चांद लग जाएंगे।
पफ स्लीव्स हमेशा ही काफी क्लासी और ब्यूटीफुल लुक देती हैं। हालांकि ये सॉफ्ट और फ्लोई फैब्रिक में ज्यादा सुंदर लगती हैं, जैसे शिफॉन, जॉर्जेट या नेट फैब्रिक। आप अपने ब्लाउज पीस की मैचिंग का या कॉन्ट्रास्ट शेड में नेट फैब्रिक और कुछ लेस खरीदकर सेम इस तरह का लुक तैयार कर सकती हैं।
आजकल तो बो शेप ट्रेंड में है। ऐसे में ब्लाउज की स्लीव्स पर भी आप कुछ इस तरह का डिजाइन बनवा सकती हैं। बहुत ही मॉडर्न सा लुक आता है। अब अगर किसी स्पेशल ओकेजन के लिए साड़ी तैयार करा रही हैं, तो पर्ल डिटेलिंग करा सकती हैं या गोटा लेस लगवा सकती हैं। इससे लुक थोड़ा हेवी हो जाता है।
इस तरह की फ्लोरल स्लीव्स काफी ज्यादा डिजाइनर लुक देती हैं। खासकर अगर आने वाले त्योहारों के लिए साड़ी तैयार कर रही हैं, तो स्लीव्स इस तरह की बनवा सकती हैं। फ्लोरल शेप और लटकन वाला ये कॉम्बिनेशन बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है।
डेली वियर के लिए आप इस तरह की स्लीव्स भी बनवा सकती हैं। बहुत ही बेसिक डिजाइन है, जो रोजमर्रा की सिंपल साड़ियों के साथ काफी फैंसी लगता है। इसमें आप पतली सी लेस, बटन या बीड्स लगवा सकती हैं। ये छोटी-छोटी डिटेलिंग ब्लाउज को और भी अट्रैक्टिव लुक देती हैं।