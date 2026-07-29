सावन-तीज स्पेशल: सिलवा रहीं नया ब्लाउज तो सेव कर लें ये बाजू के ये 8 फैंसी डिजाइन

ब्लाउज के लिए स्टिच कराएं ये फैंसी स्लीव्स

आपकी साड़ी कितनी भी महंगी या सस्ती हो, उसका लुक काफी हद तक ब्लाउज पीस पर निर्भर होता है। अगर ब्लाउज आपने सोच-समझकर, लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से सिलवाया है; तब तो साड़ी के लुक में चार चांद लगना तय है। आजकल महिलाएं डिजाइनर ब्लाउज ही बनवा रही हैं, जिसमें स्लीव्स पर स्पेशल फोकस दिया जाता है। स्लीव्स के फैंसी डिजाइन, इन दिनों काफी पॉपुलर हो रहे हैं जिससे ओवरऑल लुक भी काफी ज्यादा स्टाइलिश आता है। आप भी ब्लाउज सिलवाने जा रही हैं, तो ये ब्लाउज स्लीव्स के पैटर्न सेव कर के रख सकती हैं। (All Images Credit- Pinterest)