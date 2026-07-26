सूट के साथ ट्राउजर सिलवाती हैं? मोहरी पर बनवाएं ये 8 डिजाइन, टेलर के लिए सेव कर लें

सिंपल ट्राउजर की जगह बनवाएं ये फैंसी डिजाइन

सूट के साथ आजकल ज्यादातर गर्ल्स ट्राउजर बनवाना पसंद करती हैं। ट्राउजर से ओवरऑल लुक काफी फॉर्मल और स्टाइलिश लगता है, साथ ही ये पहनने में भी काफी कंफर्टेबल होता है। लेकिन आजकल सिंपल ट्राउजर का नहीं, बल्कि फैंसी मोहरी वाले ट्राउजर का ट्रेंड है। खासकर ऑफिस और गोइंग गर्ल्स ट्राउजर की मोहरी को प्लेन रखने के बजाए, इनपर फैंसी डिजाइन बनवाना काफी पसंद कर रही हैं। आप भी डेली वियर के लिए कोई सूट बनवा रही हैं, तो यहां दिए गए पैटर्न में से कोई चुन सकती हैं। सब एक से बढ़कर एक हैं। (All Images Credit- Pinterest)