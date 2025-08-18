बॉटम के 8 ट्रेंडी डिजाइन्स पहनकर लगेंगी प्रिटी गर्ल, मोहरी पर करवाएं ऐसी कलाकारी

स्टाइलिश बॉटम से बनें ट्रेंड सेटर

कुर्ती या टॉप के साथ आजकल डिजाइनर बॉटम्स का ट्रेंड है। आप सिर्फ बॉटम की डिजाइन बदलवाकर पूरा लुक चेंज कर सकती हैं। प्लाजो का फैशन एवरग्रीन है। उसी तरह नैरो मोहरी वाले बॉटम भी काफी ट्रेंडी लगते हैं। आजकल ऑफिस वियर में भी टैपर्ड स्टाइल पैंट्स चलने लगे हैं। यहां नैरो बॉटम के नौ अलग डिजाइन्स हैं जिन्हें आप बुटीक में दिखाने के लिए सेव कर सकती हैं।