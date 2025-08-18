8 trendy narrow bottom designs tapered mohri salwar looks pretty with shirt kutri save photos बॉटम के 8 ट्रेंडी डिजाइन्स पहनकर लगेंगी प्रिटी गर्ल, मोहरी पर करवाएं ऐसी कलाकारी
बॉटम के 8 ट्रेंडी डिजाइन्स पहनकर लगेंगी प्रिटी गर्ल, मोहरी पर करवाएं ऐसी कलाकारी

ढीले प्लाजो और पैरलल पहनकर बोर हो गई हों तो यहां आपके लिए नैरो बॉटम के कुछ ट्रेंडी डिजाइन्स हैं। सलवार या पैंट्स स्टाइल में बने इन बॉटम्स की मोहरी में असली कलाकारी है। आप यहां से आइडिया ले सकते हैं।

Kajal SharmaMon, 18 Aug 2025 04:04 PM
1/9

स्टाइलिश बॉटम से बनें ट्रेंड सेटर

कुर्ती या टॉप के साथ आजकल डिजाइनर बॉटम्स का ट्रेंड है। आप सिर्फ बॉटम की डिजाइन बदलवाकर पूरा लुक चेंज कर सकती हैं। प्लाजो का फैशन एवरग्रीन है। उसी तरह नैरो मोहरी वाले बॉटम भी काफी ट्रेंडी लगते हैं। आजकल ऑफिस वियर में भी टैपर्ड स्टाइल पैंट्स चलने लगे हैं। यहां नैरो बॉटम के नौ अलग डिजाइन्स हैं जिन्हें आप बुटीक में दिखाने के लिए सेव कर सकती हैं।

2/9

केप्री स्टाल में बनवाएं ये डिजाइन

घुटनों से नीचे कुर्ता और एंकल लेंथ नैरो बॉटम की सलवार में ये वी शेप काफी सुंदर लगता है। सलवार की लेंथ अपने हिसाब से ऊंची-नीची रख सकते हैं। हालांकि ज्यादा नीची रखेंगे तो यह ठीक से दिखेगी नहीं।

3/9

शर्ट स्लीव स्टाइल

बॉटम की मोहरी में शर्ट की आस्तीन डालें। इसके साथ बटन लगाएं ये काफी क्यूट लुक देता है।

4/9

सिंपल बटन वाला बॉटम

बॉटम में बटन वाला लुक नया तो नहीं लेकिन एवरग्रीन जरूर है। आपने अब तक किसी कुर्ते के साथ ना सिलवाया हो तो पॉकेट वाले कुर्ते के साथ जरूर ट्राई करें।

5/9

अफगानी स्टाइल बॉटम

अफगानी स्टाइल बॉटम भी काफी गर्ली लुक देते हैं। इसे घुटनों तक कॉलर वाले स्ट्रेट कुर्ते के साथ पहनें खूब जंचेगा।

6/9

फ्लोरल टच

नैरो बॉटम में आप अपने हिसाब से एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। जैसे यहां रिबन लगाकर इसे फ्लोरल टच दिया गया है।

7/9

प्लीट्स वाला बॉटम

ऊपर से ढीले और नीचे से हल्के नैरो बॉटम की प्लीट्स काफी डिफाइन हैं। यह काफी सुंदर लगता है।

8/9

जीनी स्टाइल

यह बॉटम भी अफगानी स्टाइल है। इसकी प्लीट्स इस तरह से दी गई हैं कि यह अल्लादीन की जैस्मिन वाला लुक देता है।

9/9

स्ट्रेट ट्यूलिप पैंट्स

स्ट्रेट पैंट्स में आप नीचे की तरफ ट्यूलिप स्टाइल बनवा सकती हैं। इसके साथ शॉर्ट कुर्ती या शर्ट अच्छी लगती है। सेम कलर में शर्ट के साथ बनवाकर आप इसे को-ऑर्ड सेट की तरह भी पहन सकती हैं। All Images Credit: Pinterest

