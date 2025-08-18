बॉटम के 8 ट्रेंडी डिजाइन्स पहनकर लगेंगी प्रिटी गर्ल, मोहरी पर करवाएं ऐसी कलाकारी

कुर्ती या टॉप के साथ आजकल डिजाइनर बॉटम्स का ट्रेंड है। आप सिर्फ बॉटम की डिजाइन बदलवाकर पूरा लुक चेंज कर सकती हैं। प्लाजो का फैशन एवरग्रीन है। उसी तरह नैरो मोहरी वाले बॉटम भी काफी ट्रेंडी लगते हैं। आजकल ऑफिस वियर में भी टैपर्ड स्टाइल पैंट्स चलने लगे हैं। यहां नैरो बॉटम के नौ अलग डिजाइन्स हैं जिन्हें आप बुटीक में दिखाने के लिए सेव कर सकती हैं।
घुटनों से नीचे कुर्ता और एंकल लेंथ नैरो बॉटम की सलवार में ये वी शेप काफी सुंदर लगता है। सलवार की लेंथ अपने हिसाब से ऊंची-नीची रख सकते हैं। हालांकि ज्यादा नीची रखेंगे तो यह ठीक से दिखेगी नहीं।
बॉटम की मोहरी में शर्ट की आस्तीन डालें। इसके साथ बटन लगाएं ये काफी क्यूट लुक देता है।
बॉटम में बटन वाला लुक नया तो नहीं लेकिन एवरग्रीन जरूर है। आपने अब तक किसी कुर्ते के साथ ना सिलवाया हो तो पॉकेट वाले कुर्ते के साथ जरूर ट्राई करें।
अफगानी स्टाइल बॉटम भी काफी गर्ली लुक देते हैं। इसे घुटनों तक कॉलर वाले स्ट्रेट कुर्ते के साथ पहनें खूब जंचेगा।
नैरो बॉटम में आप अपने हिसाब से एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। जैसे यहां रिबन लगाकर इसे फ्लोरल टच दिया गया है।
ऊपर से ढीले और नीचे से हल्के नैरो बॉटम की प्लीट्स काफी डिफाइन हैं। यह काफी सुंदर लगता है।
यह बॉटम भी अफगानी स्टाइल है। इसकी प्लीट्स इस तरह से दी गई हैं कि यह अल्लादीन की जैस्मिन वाला लुक देता है।
स्ट्रेट पैंट्स में आप नीचे की तरफ ट्यूलिप स्टाइल बनवा सकती हैं। इसके साथ शॉर्ट कुर्ती या शर्ट अच्छी लगती है। सेम कलर में शर्ट के साथ बनवाकर आप इसे को-ऑर्ड सेट की तरह भी पहन सकती हैं। All Images Credit: Pinterest