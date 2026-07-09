गोल्ड नहीं..चांदी की ये 8 लाइटवेट अंगूठी बनवाएं, बजट में सुंदर लगेंगे आपके हाथ!

डेली वियर के लिए देखें सिल्वर रिंग्स के ये 8 डिजाइन

डेली वियर में ज्यादा ज्वैलरी पहनना किसी को पसंद नहीं होता लेकिन हाथ में एक प्यारी सी रिंग हो, तो ओवरऑल लुक बड़ा ही पॉलिश्ड लगता है। आप ज्यादा कुछ ना पहनें, सिर्फ हाथ में एक अंगूठी डाल लें तो भी किसी चीज की कमी नहीं लगती। इन दिनों तो मिनिमल सिल्वर रिंग्स का ट्रेंड भी काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। ऑफिस कॉलेज जाती हैं या डेली वियर के लिए ही कोई ज्वैलरी पीस लेने की सोच रही हैं, तो एक चांदी की अंगूठी बनवा सकती हैं। कम बजट में बन जाती है और बहुत ज्यादा फैंसी भी लगती है। यहां देखें कुछ लेटेस्ट डिजाइन्स- (All Images Credit- Pinterest)