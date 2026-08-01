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बजट में बन जाएंगे गोल्ड के सुई धागा ईयरिंग्स, ये 8 डिजाइन हैं नई बहुओं के फेवरिट!

सुई धागा ईयरिंग्स भला किसे पसंद नहीं होते। हल्के, स्टाइलिश और चेहरे को इतना अट्रैक्टिव लुक देते हैं कि ज्वैलरी कलेक्शन में होना तो बनता है। यहां हम आपके लिए कुछ लेटेस्ट डिजाइन ले कर आए हैं, जो आपकी शॉपिंग में मदद करेंगे।

Anmol ChauhanAug 01, 2026 07:16 pm IST
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गोल्ड सुई-धागा के ये डिजाइन हैं स्टाइलिश

ईयरिंग्स की बात हो, तो सबसे ज्यादा पॉपुलर और पसंद किया जाने वाला स्टाइल है सुई धागा ईयरिंग्स। ये ना सिर्फ लाइटवेट होते हैं, बल्कि देखने में भी काफी ज्यादा एलिगेंट लगते हैं। इनका लंबा और पतला डिजाइन चेहरे को काफी अट्रैक्टिव लुक देता है। अगर आप डेली वियर में सूट या साड़ी पहनती हैं, तो सोने के सुई धागा ईयरिंग्स काफी सुंदर लगने वाले हैं। रोज पहनने के लिए इनके काफी एलिगेंट से डिजाइन आपको मिल जाएंगे, तो बजट में भी बन जाते हैं। यहां कुछ ऐसे ही गोल्ड सुई धागा ईयरिंग्स के डिजाइन हम आपके लिए ले कर आए हैं, जो आप बनवा सकती हैं। (All Images Credit- Pinterest)

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डबल चेन वाला सुंदर डिजाइन

आजकल इस तरह के डबल चेन वाले सुई धागा ईयरिंग्स काफी ट्रेंड कर रहे हैं। ये सिंगल चेन से ज्यादा अट्रैक्टिव लुक देते हैं। स्टोन वर्क के साथ डबल चेन का कॉम्बिनेशन इतना ज्यादा सुंदर लगता है, जिसे आप डेली वियर ही नहीं किसी खास मौके पर भी पहन सकती हैं।

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हेवी लुक के लिए बेस्ट हैं ये ईयरिंग्स

थोड़ा सा हैवी लुक चाहिए तो इस तरह के सुई धागा ईयरिंग्स बनवा सकती हैं। इनका फ्लोरल शेप वाला अट्रैक्टिव डिजाइन पहनने के बाद काफी एलिगेंट सा लुक देता है। खासकर साड़ी के साथ इस तरह के सुई धागा काफी फैंसी लगेंगे। आप इन्हें भी डेली वियर में पहन सकती हैं।

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नग वाले सुई धागा ईयरिंग्स

गोल्ड के साथ स्टोन का काम बहुत ज्यादा सुंदर लगता है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन काफी मॉडर्न लगता है, इसलिए सिर्फ इंडियन ही नहीं वेस्टर्न वियर के साथ भी आप इन्हें स्टाइल कर सकती हैं। फ्लोरल डिजाइन है और डबल चेन वाला अट्रैक्टिव पैटर्न है।

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बॉल चेन वाला अट्रैक्टिव डिजाइन

सिंपल चेन की जगह आप ये बॉल ट्विस्टेड चेन वाले सुई धागा ईयरिंग्स भी ट्राई कर सकती हैं। ये काफी यूनिक और मॉडर्न लुक देंगे। लाइटवेट में डेली वियर के लिए कोई फैंसी डिजाइन ढूंढ रही हैं, तो ये एकदम परफेक्ट हो सकता है। काफी कम बजट में ही ये ईयरिंग्स बन जाएंगे।

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मॉडर्न और यूनिक है ये पैटर्न

अगर आप थोड़ा अलग हटकर कोई डिजाइन ढूंढ रही हैं, तो ये पैटर्न ट्राई कर सकती हैं। काफी मॉडर्न लुक दे रहा है। इसे भी आप वेस्टर्न और इंडियन आउटफिट्स के साथ स्टाइल कर सकती हैं। इनमें स्टोन वर्क भी है, जिससे लुक और भी ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है।

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स्टोन वर्क के साथ फ्लोरल डिजाइन

ये सुई धागा ईयरिंग्स इस कलेक्शन के सबसे खूबसूरत डिजाइंस में से एक है। ये काफी यूनिक हैं और पहनने के बाद फेस शेप को जो एन्हांस करते हैं, वो देखने लायक होता है। हालांकि ये वाला डिजाइन ट्रेडिशनल आउटफिट्स के साथ ज्यादा अच्छा लगेगा। खासकर आपकी हेवी साड़ियों के साथ तो लुक बड़ा ही प्यारा आएगा।

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ट्रेडिशनल लेयरिंग वाला डिजाइन ट्राई करें

अगर आप थोड़ा ट्रेडिशनल लुक पसंद करती हैं, तो ये वाला डिजाइन बनवा सकती हैं। डेली वियर में सूट-साड़ी दोनों के साथ ये काफी ज्यादा सुंदर लगेंगे। इनमें लेयरिंग वाला पैटर्न भी है, जो झुमकी जैसा लुक देता हैं हर फेस शेप पर ये बहुत ही प्यारे लगते हैं।

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हेवी में बनवाएं ये सुई धागा ईयरिंग्स

अगर आपको कहीं आने जाने के लिए थोड़े हेवी सुई धागा ईयरिंग्स बनवाने हैं, तो ये मल्टी चेन वाला डिजाइन बेस्ट रहेगा। ये थोड़े हेवी हैं, लेकिन ओवर लुक नहीं देते। इन्हें आप सूट या साड़ी के साथ वियर कर सकती हैं, साथ में दूसरी कोई ज्वैलरी पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

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