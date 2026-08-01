बजट में बन जाएंगे गोल्ड के सुई धागा ईयरिंग्स, ये 8 डिजाइन हैं नई बहुओं के फेवरिट!

गोल्ड सुई-धागा के ये डिजाइन हैं स्टाइलिश

ईयरिंग्स की बात हो, तो सबसे ज्यादा पॉपुलर और पसंद किया जाने वाला स्टाइल है सुई धागा ईयरिंग्स। ये ना सिर्फ लाइटवेट होते हैं, बल्कि देखने में भी काफी ज्यादा एलिगेंट लगते हैं। इनका लंबा और पतला डिजाइन चेहरे को काफी अट्रैक्टिव लुक देता है। अगर आप डेली वियर में सूट या साड़ी पहनती हैं, तो सोने के सुई धागा ईयरिंग्स काफी सुंदर लगने वाले हैं। रोज पहनने के लिए इनके काफी एलिगेंट से डिजाइन आपको मिल जाएंगे, तो बजट में भी बन जाते हैं। यहां कुछ ऐसे ही गोल्ड सुई धागा ईयरिंग्स के डिजाइन हम आपके लिए ले कर आए हैं, जो आप बनवा सकती हैं। (All Images Credit- Pinterest)