सूट को देना है बुटीक जैसा डिजाइनर लुक? ट्राई करें ये 8 ट्रेंडी कट वर्क पैटर्न

सूट पर कराएं ये 8 फैंसी कट वर्क

सूट इंडियन महिलाओं के वॉर्डरोब का एक अहम हिस्सा हैं। आजकल तो सूट के कलर और डिजाइन पर जितना फोकस होता है, उतना ही डिटेलिंग पर भी दिया जाने लगा है। खासतौर से कट वर्क काफी ज्यादा ट्रेंड में बना हुआ है। सूट की स्लीव्स, नेकलाइन और यहां तक कि चाक पर भी काफी सुंदर से कट वर्क किए जाते हैं, जो बेहद फैंसी सा लुक देते हैं। गर्मियों में अगर आप भी सूट स्टिच कराने का सोच रही हैं, तो कुछ खास तरह का कट वर्क आप भी करा सकती हैं। सिंपल डेली वियर सूट को एलिगेंट लुक देने का ये एक बढ़िया तरीका है। (All Images Credit- Pinterest)