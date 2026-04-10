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सूट को देना है बुटीक जैसा डिजाइनर लुक? ट्राई करें ये 8 ट्रेंडी कट वर्क पैटर्न

Suit Stitching Ideas: गर्मियों में अगर आप भी सूट स्टिच कराने का सोच रही हैं, तो कुछ खास तरह का कट वर्क आप भी करा सकती हैं। सिंपल डेली वियर सूट को एलिगेंट लुक देने का ये एक बढ़िया तरीका है।

Anmol ChauhanApr 10, 2026 06:11 pm IST
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सूट पर कराएं ये 8 फैंसी कट वर्क

सूट इंडियन महिलाओं के वॉर्डरोब का एक अहम हिस्सा हैं। आजकल तो सूट के कलर और डिजाइन पर जितना फोकस होता है, उतना ही डिटेलिंग पर भी दिया जाने लगा है। खासतौर से कट वर्क काफी ज्यादा ट्रेंड में बना हुआ है। सूट की स्लीव्स, नेकलाइन और यहां तक कि चाक पर भी काफी सुंदर से कट वर्क किए जाते हैं, जो बेहद फैंसी सा लुक देते हैं। गर्मियों में अगर आप भी सूट स्टिच कराने का सोच रही हैं, तो कुछ खास तरह का कट वर्क आप भी करा सकती हैं। सिंपल डेली वियर सूट को एलिगेंट लुक देने का ये एक बढ़िया तरीका है। (All Images Credit- Pinterest)

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सूट की साइड्स पर कराएं ये फैंसी वर्क

सूट की साइड्स यानी चाक को फैंसी लुक देने के लिए आप ये सुंदर सा कट वर्क करा सकती हैं। साथ में पतली सी लेस भी अटैच करा लें, बेहद स्टाइलिश सा लुक आता है। सिंपल, प्रिंटेड फैब्रिक ले कर सूट स्टिच करा रही हैं तो ये वाला पैटर्न एकदम परफेक्ट रहेगा।

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सूट की स्लीव्स और बॉर्डर के लिए

सूट की स्लीव्स सिंपल रखने के बजाए ये डायमंड कट वर्क करा सकती हैं, काफी स्टाइलिश सा लगता है। इसके साथ ही बॉर्डर पर भी आप सेम पैटर्न बनवा सकती हैं। सूट का फैब्रिक सिंपल भी है तो इस तरह का फैंसी कट वर्क काफी स्टाइलिश सा लुक देता है।

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सूट की नेकलाइन पर कराएं फैंसी कट वर्क

सूट की नेकलाइन को फैंसी टच देने के लिए आप ये फैंसी कट वर्क भी करा सकती हैं। ये टीयर ड्रॉप नेकलाइन काफी ज्यादा खूबसूरत लगती है, जो सिंपल से सूट को भी डिजाइनर सा लुक देती है। इसके साथ आप स्लीव्स पर लेस भी अटैच करा सकती हैं।

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सूट की साइड्स में जिग-जैग पैटर्न कराएं

सूट की साइड्स पर आप ये जिग-जैग पैटर्न वाला कट वर्क करा सकती हैं, ये भी काफी फैंसी लगता है। साथ में लेस भी अटैच करा सकती हैं, थोड़ा और हेवी लुक मिल जाएगा। सिंपल प्रिंटेड सूट के लिए ये एक परफेक्ट डिजाइन है।

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स्लीव्स और बॉर्डर के लिए कट वर्क

ये भी काफी फैंसी सा कट वर्क है जिसे आप स्लीव्स और बॉर्डर पर करा सकती हैं। ऐसे डिजाइन काफी ज्यादा सुंदर लगते हैं और सिंपल से सूट को डिजाइनर लुक देते हैं। इस कट वर्क की खासियत है कि आप इसे हैवे सूट के भी करा सकती हैं, बहुत फैंसी लगेगा।

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स्लीव्स, बाजू और ट्राउजर के लिए फैंसी वर्क

सूट की स्लीव्स, बाजू और ट्राउजर तीनों पर सुंदर सा कट वर्क कराएंगी तो सूट का लुक एन्हांस हो जाएगा। इन गर्मियों में आप सिंपल सूट के कॉटन फैब्रिक ले सकती हैं और कुछ इस तरह के सूट स्टिच करा सकती हैं। डेली वियर से ले कर ऑफिस कॉलेज के लिए ये एकदम परफेक्ट रहेगा।

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स्कैलप कट वर्क कराएं

सूट के बॉर्डर और प्लाजो पर स्कैलप कट वर्क करा सकती हैं, ये आजकल काफी ट्रेंड में बना हुआ है। लेयर्ड पैटर्न में ये डिजाइन बनवाएं, काफी ज्यादा फैंसी लगेगा। सेम पैटर्न आप स्लीव्स पर भी बनवा सकती हैं।

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स्लीव्स और नेकलाइन के लिए स्टाइलिश डिजाइन

स्लीव्स और नेकलाइन के लिए आप ये स्टाइलिश डिजाइन चुन सकती हैं। इसमें लेस और कट वर्क का काफी सुंदर कॉम्बिनेशन है, जो सिंपल से सूट को भी फैंसी लुक दे सकता है। सिंपल फैब्रिक ले कर आप इस तरह के फैंसी पैटर्न स्टिच करा सकती हैं।

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