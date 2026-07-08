ब्लाउज सिलवाने जा रहीं? बाजू के ये 8 ट्रेंडी पैटर्न सेव कर लें, डिजाइनर लगेगी साड़ी!

ब्लाउज की डिजाइनर बाजू का है ट्रेंड

अब वो जमाने गए, जब सिर्फ ब्लाउज की नेकलाइन पर ही ध्यान दिया जाता था। आजकल तो डिजाइनर स्लीव्स का जमाना है। डेली वियर के लिए भी महिलाएं आजकल ब्लाउज की बाजू पर खास ध्यान देती हैं। स्लीव्स पर कोई भी डिटेलिंग हो, ओवरऑल ब्लाउज के साथ-साथ साड़ी का लुक भी खास बन जाता है। एक अच्छा स्लीव्स डिजाइन ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इसलिए आपके इसी काम को आसान बनाने के लिए हम यहां कुछ फैंसी स्लीव्स के डिजाइन ले कर आए हैं। (All Images Credit- Pinterest)