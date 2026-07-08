Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
फोटो

ब्लाउज सिलवाने जा रहीं? बाजू के ये 8 ट्रेंडी पैटर्न सेव कर लें, डिजाइनर लगेगी साड़ी!

Blouse Sleeve Designs: ब्लाउज सिलवाने जा रही हैं तो बाजू के ये डिजाइन एक बार जरूर देख लें। आजकल डिजाइनर स्लीव्स का ट्रेंड है। ऐसे में आप भी इनमें से कोई एक डिजाइन बनवा सकती हैं। हर एक मौके के लिए ये परफेक्ट हैं।

Anmol ChauhanJul 08, 2026 07:35 pm IST
1/9

ब्लाउज की डिजाइनर बाजू का है ट्रेंड

अब वो जमाने गए, जब सिर्फ ब्लाउज की नेकलाइन पर ही ध्यान दिया जाता था। आजकल तो डिजाइनर स्लीव्स का जमाना है। डेली वियर के लिए भी महिलाएं आजकल ब्लाउज की बाजू पर खास ध्यान देती हैं। स्लीव्स पर कोई भी डिटेलिंग हो, ओवरऑल ब्लाउज के साथ-साथ साड़ी का लुक भी खास बन जाता है। एक अच्छा स्लीव्स डिजाइन ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इसलिए आपके इसी काम को आसान बनाने के लिए हम यहां कुछ फैंसी स्लीव्स के डिजाइन ले कर आए हैं। (All Images Credit- Pinterest)

2/9

डिजाइनर पफ स्लीव्स बनवाएं

पफ स्लीव्स कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होतीं। इनका क्लासिक विंटेज लुक हमेशा ही फैंसी लगता है। हालांकि सिंपल पफ स्लीव्स बनवाने की जगह आप ये डिटेलिंग करवा सकती हैं। इससे स्लीव्स और भी ज्यादा डिजाइनर लगेंगी। डेली वियर के लिए भी ये परफेक्ट डिजाइन है।

3/9

बो-लटकन वाली डिजाइनर बाजू

आप ये बो और लटकन वाली डिजाइनर बाजू भी बनवा सकती हैं। ये आपके सिंपल से ब्लाउज पीस में जान डाल देंगी। किसी खास मौके लिए साड़ी तैयार कर रही हैं, तो कुछ इस तरह की डिटेलिंग ब्लाउज स्लीव्स पर करा सकती हैं। बो, लेस और लटकन का खूबसूरत कॉम्बिनेशन आपके साड़ी लुक को खास बना देगा।

4/9

बटन और की होल पैटर्न का कॉम्बो

कोई ऐसा डिजाइन जो ज्यादा ओवर भी ना लगे और आपकी साड़ी को डिजाइनर लुक दे, ये वही पैटर्न है। डेली वियर से ले कर हर दूसरे ओकेजन के लिए ये परफेक्ट है। इसमें हैंडमेड बटन और की होल पैटर्न का सुंदर कॉम्बिनेशन है, जो सिंपल ब्लाउज पीस को भी काफी अट्रैक्टिव बनाता है।

5/9

डिजाइनर पर्ल डिटेलिंग वाली स्लीव्स

इस तरह की ब्लाउज स्लीव्स भी काफी ज्यादा स्टाइलिश लगती हैं। इनमें ब्लाउज के फैब्रिक से ही सुंदर पैटर्न बनाए जाते हैं, साथ ही पर्ल डिटेलिंग भी की गई है। आपका ओवरऑल ब्लाउज सिंपल है तो इस तरह की स्लीव्स बनवा सकती हैं। साथ में सिंपल प्रिंटेड साड़ी भी काफी ज्यादा महंगी और डिजाइनर लगेगी।

6/9

डोनट स्लीव्स डिजाइन

कुछ डिफरेंट ट्राई करना चाहती हैं तो ये डोनट स्लीव्स बनवा सकती हैं। पहनने पर ये बहुत ज्यादा स्टाइलिश लगती हैं। समर्स के लिए भी परफेक्ट हैं, क्योंकि इनमें आपको गर्मी नहीं लगने वाली। वहीं आप डेली वियर की प्रिंटेड साड़ियों के साथ भी इसे स्टिच करा सकती हैं, ओवरऑल लुक काफी मॉडर्न लगेगा।

7/9

डेली वियर के लिए परफेक्ट हैं ये बाजू

ब्लाउज की बाजू का ये वाला डिजाइन भी काफी सही है। खासकर डेली वियर की बेसिक साड़ियों के साथ ये काफी सुंदर लगता है। स्लीव्स पर ज्यादा हेवी डिटेलिंग भी नहीं है, जिससे लुक ओवर भी नहीं लगता। इसमें ब्लाउज के फैब्रिक से ही फैंसी सा डिजाइन बनाया गया है।

8/9

बीड्स और बटन वाली फैंसी डिटेलिंग

बाजू पर बीड्स और हैंडमेड बटन की डिटेलिंग वाली ये स्लीव्स भी काफी ज्यादा सुंदर लगती हैं। खासकर बनारसी और सिल्क साड़ियों के साथ वाले ब्लाउज पीस पर आप ये स्लीव्स बनवा सकती हैं। बहुत ही ज्यादा फैंसी लुक आएगा। कट वर्क वाला पैटर्न है, इसलिए समर्स के लिए भी बढ़िया है।

9/9

बाजू में अटैच कराएं मैचिंग फैब्रिक

किसी भी ब्लाउज की स्लीव्स के एंड में आप इस तरह से मैचिंग फैब्रिक अटैच करा सकती हैं। काफी अलग हटकर और स्टाइलिश लुक आता है। खासकर बॉर्डर वाली साड़ियों के साथ इस तरह की बॉर्डर वाली स्लीव्स काफी बढ़िया लगती हैं।

blouse design
Hindi Newsफोटोलाइफस्टाइलब्लाउज सिलवाने जा रहीं? बाजू के ये 8 ट्रेंडी पैटर्न सेव कर लें, डिजाइनर लगेगी साड़ी!