शादी-पार्टी के लिए परफेक्ट हैं ब्लाउज के ये 8 बैक डिजाइन, हैवी साड़ी में लगेंगे सबसे हटके

शादी, पार्टी या किसी खास फंक्शन के लिए अक्सर महिलाएं हैवी साड़ियां पहनती हैं और उनके ब्लाउज भी बढ़िया डिजाइन में सिलवाती हैं। अगर आप भी किसी हैवी साड़ी के ब्लाउज को सिलवाने का प्लान कर रही हैं, तो कुछ ट्रेंडी बैक डिजाइन की फोटोज को सेव कर लीजिए। हम आपके लिए एक से बढ़कर एक खूबसूरत तस्वीरें लेकर आए हैं, जिन्हें देखकर आपको ब्लाउज में वही डिजाइन बनवाने का मन करने लगेगा। इन सभी डिजाइन को बनवाकर ब्लाउज पहनने पर अलग लुक मिलेगा और लोग तारीफ भी करेंगे। चलिए फिर आपको बैक ब्लाउज के खूबसूरत डिजाइंस दिखाते हैं।
काले रंग के ब्लाउज पर सुनहरी पाइपिंग और पीछे की तरफ बड़ा गोल दिल के आकार का कट इसे मॉडर्न लुक देता है। इसके ऊपरी हिस्से में त्रिकोण के आकार की कटिंग की गई है, जो डिजाइन को और खूबसूरत बनाती है। इस तरह का ब्लाउज सिल्क या सिंपल बॉर्डर वाली साड़ी के साथ पार्टी और छोटे फंक्शन में पहन सकती हैं।
हल्के हरे रंग का यह ब्लाउज बेहद रॉयल और खूबसूरत लगता है। इसकी पीठ पर लहरदार कटिंग की गई है, जिसके किनारों पर सुनहरी कढ़ाई और धागों का बारीक काम है। ऊपर की डोरी पर झुमकी जैसी लटकन इसे खास बनाती है। इसे किसी हैवी साड़ी के लिए चुनें।
पीले और काले रंग का यह ब्लाउज अपनी अनोखी बनावट की वजह से सुंदर लग रहा है। इसकी पीठ पर काले रंग की लेस से कमल के फूल जैसा डिजाइन बनाया गया है, जो इसे पारंपरिक के साथ स्टाइलिश लुक भी देता है। अगर आप सिंपल साड़ी के साथ कुछ नया ट्राई करना चाहती हैं, तो इस डिजाइन को चुन सकती हैं।
बॉटल ग्रीन और गोल्डन जरी के साथ यह डिजाइन एक क्लासिक चॉइस है। ब्लाउज की बैक पर बड़ा डायमंड-हार्ट शेप कट-आउट दिया गया है, जिसकी किनारी पर छोटे-छोटे पॉटली बटन्स लगे हैं। इस तरह का पैटर्न भी अच्छा लगेगा।
गहरे नीले रंग के इस ब्लाउज की पीठ पर गहरे गले के बीच आड़ी पट्टियां बनाई गई हैं। इन पट्टियों पर चमकदार नग और ब्रोच लगे हैं, जो इसे मॉडर्न लुक देते हैं। यह डिजाइन पीठ को स्टाइलिश दिखाने के साथ ब्लाउज को अच्छी फिटिंग भी देता है। इसे किसी खास ब्लाउज पर बनवाएं।
मोरपंखी हरे रंग का यह ब्लाउज बेहद एलिगेंट और सुंदर लग रहा है। इसकी पीठ पर कटिंग के किनारों को बारीक कढ़ाई से सजाया गया है। बीच में लगी लंबी रेशमी लटकन इसके लुक को और खास बनाती है। त्योहारों, सगाई और शादी के कार्यक्रमों में हैवी सिल्क या जॉर्जेट साड़ी के साथ यह डिजाइन अच्छा लगेगा।
स्काई ब्लू और नेवी ब्लू के कॉम्बिनेशन वाला यह ब्लाउज बैक डिज़ाइन बहुत ही सिंपल और सोबर है। इसमें की-होल कट के दोनों तरफ मैचिंग पॉटली बटन्स लगाए गए हैं। अगर किसी हल्की साड़ी में डिजाइन बनवाना है, तो इस तरह का पैटर्न चुनें।
आसमानी रंग के इस ब्लाउज की पीठ पर कई पतली पट्टियां बनाई गई हैं, जिनके साथ झुमकी जैसी लटकन दी गई हैं। भारी कढ़ाई और सुनहरे धागों का काम इसे रॉयल लुक दे रहा है। अगर आप शादी या किसी खास फंक्शन में लहंगा या हैवी साड़ी पहनने वाली हैं, तो यह डिजाइन आपके लुक को और भी सुंदर बना सकता है।