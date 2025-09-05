दुल्हन के शृंगार में चार चांद लगा देंगे ये सुंदर चूड़े, देख लें ट्रेंडी कलर और पैटर्न

चूड़ा डिजाइन

ब्राइड के शृंगार में चूड़े का भी खास रोल होता है। सुर्ख लाल या मरून कलर का चूड़ा जैसे ही लड़की पहनती है तो केवल हाथ ही नहीं बल्कि चेहरे पर भी चमक दिखने लगती है। आजकल ज्यादातर ब्राइड्स चूड़ा पहनना पसंद करती हैं। तो अगर जल्दी ही दुल्हन बनने वाली हैं तो इन चूड़ा की डिजाइन को सेव कर लें।