8 trendy beautiful chura bangles design patterns color for brides दुल्हन के शृंगार में चार चांद लगा देंगे ये सुंदर चूड़े, देख लें ट्रेंडी कलर और पैटर्न
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोलाइफस्टाइलदुल्हन के शृंगार में चार चांद लगा देंगे ये सुंदर चूड़े, देख लें ट्रेंडी कलर और पैटर्न

दुल्हन के शृंगार में चार चांद लगा देंगे ये सुंदर चूड़े, देख लें ट्रेंडी कलर और पैटर्न

Chuda design pattern: जल्दी ही दुल्हन बनने वाली हैं और अपनी शादी की शॉपिंग में चूड़ा लेना बाकी है। तो देख लें ब्यूटीफुल कलर, पैटर्न और ट्रेंडी डिजाइन के चूड़ा। जिन्हें पहनकर शादी का जोड़ा बिल्कुल परपेक्ट दिखेगा।

AparajitaFri, 5 Sep 2025 05:06 PM
1/9

चूड़ा डिजाइन

ब्राइड के शृंगार में चूड़े का भी खास रोल होता है। सुर्ख लाल या मरून कलर का चूड़ा जैसे ही लड़की पहनती है तो केवल हाथ ही नहीं बल्कि चेहरे पर भी चमक दिखने लगती है। आजकल ज्यादातर ब्राइड्स चूड़ा पहनना पसंद करती हैं। तो अगर जल्दी ही दुल्हन बनने वाली हैं तो इन चूड़ा की डिजाइन को सेव कर लें।

2/9

रजवाड़ा स्टाइल चूड़ा डिजाइन

ब्राइड की खूबसूरती में महारानी वाला लुक ऐड करना हो तो रजवाड़ा डिजाइन की ज्वैलरी सेलेक्ट करें। उसी तरह से रजवाड़ा डिजाइन का चूड़ा बैंगल भी दुल्हन को खास बना देता है। इन दिनों इस तरह की डिजाइन के चूड़े भी लड़कियां पसंद कर रही हैं। ( इमेज क्रेडिट- Pintrest)

3/9

गुलाबी चूड़ा

कियारा आडवाणी के गुलाबी चूड़े के लड़कियां अभी तक भूली नहीं है। गुलाबी रंग के लहंगे के अलावा कंट्रास्ट कलर में भी लड़कियां इस तरह के गुलाबी रंग के चूड़े को मैच कर पहनना पसंद करती हैं। ( इमेज क्रेडिट- Pintrest)

4/9

रेड कलर के चूड़े

हाथों पर लाल रंग को ज्यादा हाइलाइट करने के लिए कुछ ब्राइड्स इस तरह के प्लेन डिजाइन वाले चूड़े को पहनना पसंद करती हैं। जिसके आगे-पीछे हैवी कड़े को मैच किया जाता है। ( इमेज क्रेडिट- Pintrest)

5/9

गोल्ड-सिल्वर चूड़ा

ब्राइडल चूड़े के लिए दुल्हनों की पसंद इस तरह के चूड़े भी रहते हैं। जिसमे लाल की बजाय गोल्ड और सिल्वर कलर के चूड़े को ज्यादा ऐड किया जाता है। ये डिजाइन भी सुंदर दिखती है। ( इमेज क्रेडिट- Pintrest)

6/9

वेडिंग चूड़ा

अगर आप नई शादीशुदा महिला है तो वेडिंग फंक्शन में इस तरह के सुर्ख लाल रंग के चूड़े को पहन सकती हैं। ये ब्यूटीफुल दिखता है। ( इमेज क्रेडिट- Pintrest)

7/9

ट्रेंडी डिजाइन चूड़ा

सुर्ख लाल रंग के चूड़ों के साथ गोल्डन, पर्ल या सिल्वर डिजाइन के चौड़े कड़ों को ऐड कर इन दिनो ब्राइड मिनिमिलिस्टिक लुक क्रिएट कर रही हैं। ये चूड़ा डिजाइन भी ब्यूटीफुल दिखता है। ( इमेज क्रेडिट- Pintrest)

8/9

एवरग्रीन चूड़ा डिजाइन

लाल रंग की चूड़ियों के बीच में और किनारों की तरफ कड़े और साथ ही पतले-पतले गोल्ड-सिल्वर के कड़े चूड़े को कंप्लीट करते हैं। ये एवरग्रीन डिजाइन है जो हमेशा ब्राइड की पहली पसंद बनी रहती है। ( इमेज क्रेडिट- Pintrest)

9/9

रानी पिंक चूड़ा

हॉट पिंक कलर एक बार फिर ट्रेंड में आ रहा है। तो अगर आप दुल्हन बनने वाली है तो इस तरह के लहंगे के साथ पिंक चूड़ा ट्राई कर सकती हैं। ये बिल्कुल लेटेस्ट ट्रेंड लुक देगा। ( इमेज क्रेडिट- Pintrest)

Fashion Tips