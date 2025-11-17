बन्नो की सहेलियां लंबे बालों में बनवाएं ये ट्रेंडी हेयरस्टाइल, शादी में छा जाएंगी आप

Hindustan Hindi News
बेस्ट फ्रेंड की शादी में हर लड़की सबसे सुंदर और अलग दिखना चाहती हैं। लड़कियां ज्यादातर लहंगा या साड़ी कैरी करती हैं, इसके लिए हम आपको कुछ सुंदर हेयरस्टाइल आइडियाज देने जा रहे हैं।

Deepali SrivastavaMon, 17 Nov 2025 02:00 PM
1/9

ब्राइड्समेड्स के लिए हेयर स्टाइल

बेस्ट फ्रेंड की शादी में उसकी सहेलियां भी बन-ठन के रहती हैं और सबसे सुंदर दिखना चाहती हैं। ज्यादातर लड़कियां लहंगा या साड़ी ही पहनना पसंद करती हैं। बेस्ट फ्रेंड की शादी है और आपको लहंगे या साड़ी के लिए हेयरस्टाइल समझ नहीं आ रही है, तो हम आपको कुछ ट्रेंडी और सिंपल सजेशन्स देने जा रहे हैं। इन हेयरस्टाइल को आप खुद भी बना सकती हैं या फिर पार्लर में बनवा सकती हैं। ये लहंगे-साड़ी पर खूबसूरत लुक देंगी।

2/9

फ्लॉवर फ्रेंच हेयरस्टाइल

साड़ी या लहंगे पर आप फ्लॉवर स्टाइल वाली फ्रेंच चोटी बना सकती हैं। ये हेयरस्टाइल सुंदर और अट्रैक्टिव लगेगी। इसे बनाने के लिए आपको पहले फ्रेंच चोटी बनानी होगी और फिर ऊपर से फूल सजाने होंगे।

3/9

कर्ली हेयर बैज

बालों को कर्ली कर लें और फिर आगे से मोड़ते हुए पीछे की ओर हेयर बैज से टक करें। इससे कर्ली बालों में हेयरस्टाइल बन जाएगी और ये सुंदर लगेगी।

4/9

बटरफ्लाई हेयरस्टाइल

बालों को लॉन्ग वेवी कर्ल्स करें और हाफ टाई कर लें। फिर बटरफ्लाई वाली क्लिप को बालों के बीच में लगा लें। इससे आपके हेयरस्टाइल पीछे से सुंदर दिखेगी।

5/9

ब्रेकेबल पोनी

साड़ी-लहंगा पर ब्रेकेबल पोनीटेल भी बना सकती हैं। बालों को आगे से पीछे करते हुए पीछे पोनीटेल बनाएं। फिर बीच-बीच में रबरबैंड लगाते हुए ब्रेक कर लें। आप सुंदर मोती या अन्य डिजाइन वाली बैंड चुनें।

6/9

मेसी हेयरबन

लंबे बालों में मेसी हेयरबन भी सुंदर लगता है। लहंगा हो या साड़ी दोनों पर ये जचेगा। मेसी हेयरबन को फ्रेंच स्टाइल में बनाकर पीछे मोती या फूल वाली एसेसरीज लगाएं। इस तरह से आपका मेसी बन भी कूल लगेगा।

7/9

पर्ल पोनीटेल

सिंपल हेयरस्टाइल पसंद है तो लहंगा या साड़ी लुक के साथ पोनीटेल बनाएं। पोनी बनाने से पहले बालों को कर्ल कर लें। ऊपर की ओर हेयर एसेसरीज लगाएं या फिर मोती लगाकर सजा लें।

8/9

बो हेयरस्टाइल

अट्रैक्टिव लुक के लिए आप बो वाली हेयरस्टाइल भी बना सकती हैं। बालों को कर्ल या स्ट्रेट कर लें और ड्रेस के मैचिंग कलर वाला बो लगाकर टक करें। बस सिंपल हेयरस्टाइल बन जाएगी।

9/9

लटकन हेयर लुक

बालों को आधा बांध लें और लटकन वाली एसेसरीज लगाकर सजा लें। इस तरह की हेयरस्टाइल किसी भी हैवी साड़ी, सूट, लहंगे पर अच्छी लगेगी और सुंदर भी।

