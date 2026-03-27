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हेवी नहीं, मिनिमल मेंहदी का है जमाना! दुल्हन और उसकी सहेलियां सेव कर लें ये 8 फैंसी डिजाइन

अगर आप खुद ब्राइड बनने वाली हैं या आपके किसी खास दोस्त या रिश्तेदार की शादी है, तो मिनिमल मेंहदी डिजाइन आपके लिए परफेक्ट रहेगा। यहां हम आपके लिए कुछ फैंसी डिजाइन का कलेक्शन ले कर आए हैं, जिनमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकती हैं।

Anmol ChauhanMar 27, 2026 05:02 pm IST
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मेंहदी के ट्रेंडी मिनिमल डिजाइन

कोई भी खास मौका हो हाथों में बिना मेंहदी के शृंगार कंप्लीट नहीं होता है। खासतौर से घर की खास शादी में तो मेंहदी भी जरा खास लगानी होती है। ट्रेंड की बात करें तो मिनिमल मेंहदी आजकल काफी ट्रेंड में है। ये देखने में काफी एलिगेंट और पॉलिश्ड लगती है, ओवरऑल लुक भी क्लीन आता है। मॉडर्न ब्राइड्स तक आजकल मिनिमल मेंहदी डिजाइन चुन रही हैं। अगर आप खुद ब्राइड बनने वाली हैं या आपके किसी खास दोस्त या रिश्तेदार की शादी है, तो मिनिमल मेंहदी डिजाइन आपके लिए परफेक्ट रहेगा। यहां हम आपके लिए कुछ फैंसी डिजाइन का कलेक्शन ले कर आए हैं, जिनमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकती हैं। (All Images Credit- Pinterest)

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लोटस पैटर्न एलिगेंट लुक देगा

लोटस पैटर्न वाली मेहंदी ट्रेंड में भी है और काफी खूबसूरत ट्रेडिशनल लुक देती है। अगर आप ब्राइड हैं और मिनिमल डिजाइन पसंद करती हैं, तो भी ये पैटर्न फ्रंट हैंड के लिए परफेक्ट रहेगा। इसमें फिंगर्स पर काफी डिटेल्ड और बारीक पैटर्न है, जो रचने के बाद काफी खूबसूरत लगने वाला है। (Image Credit- vastragyaan)

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राजस्थानी मेंहदी वाला बारीक डिजाइन

कोई यूनिक डिजाइन खोज रही हैं तो राजस्थानी मेंहदी वाला ये बारीक डिजाइन ट्राई कर सकती हैं। इसमें खूबसूरत झरोखा पैटर्न के साथ बारीक फूल और पत्तियों वाला डिजाइन, जो मिनिमल होने के बाद भी काफी एलिगेंट और ट्रेडिशनल लुक देता है। (Image Credit- @isharangani_mehandi_)

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बेल मेंहदी लगती है मॉडर्न

बेल वाली मेहंदी देखने में काफी में मॉडर्न और स्टाइलिश लगती है। खासतौर से अगर आप दुल्हन की दोस्त या बहन हैं या फिर घर में किसी खास की शादी है, तो ये बेल वाली मेहंदी आपके लिए परफेक्ट रहेगी। ये डिजाइन मिनिमल भी होते हैं और देखने में अट्रैक्टिव भी लगते हैं। (Image Credit- amishaart)

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काफी मिनिमल और ट्रेंडी डिजाइन है ये

आपको बिल्कुल ही मिनिमल डिजाइन पसंद आते हैं तो ये पैटर्न ट्राई कर सकती हैं। ऐसे डिजाइन की खासियत है कि ये हर तरह के आउटफिट के साथ कॉम्प्लीमेंट करते हैं। आजकल की गर्ल्स को इसी तरह के सिंपल, क्लासी और मिनिमल पैटर्न पसंद आ रहे हैं। (Images credit- vastragyaan)

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बारीक मेहंदी डिजाइन

ये बारीक मेहंदी डिजाइन आपके हाथों की खूबसूरती में चार चांद लगा देगा। आप खुद ब्राइड हों या ब्राइड की सहेली, ऐसे डिटेल्ड डिजाइन काफी सुंदर लगते हैं। इसमें मोर का सुंदर डिजाइन है, साथ में डिटेल्ड पत्तियों वाला पैटर्न है जो रचने के बाद बेहद ही अट्रैक्टिव लगेगा। (Image credit- artistic_bhanumehendi)

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सिंपल और यूनिक अरेबिक मेंहदी

अरेबिक मेंहदी यंग गर्ल्स के बीच काफी पॉपुलर होती है। लेकिन ये पैटर्न बनाने में थोड़े मुश्किल होते हैं। ऐसे में कोई सिंपल और सुंदर सा डिजाइन खोज रही हैं तो ये हिना पैटर्न आप ट्राई कर सकती हैं। ये रचने के बाद बहुत ज्यादा सुंदर लगता है। (Images credit- amishaart)

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बैक हैंड के लिए स्टाइलिश पैटर्न

बैक हैंड पर सुंदर सी मेंहदी लगी हो तो हाथों का लुक बहुत ही प्यारा लगता है। इसके लिए आप ये सुंदर सा लोटस पैटर्न मेहंदी डिजाइन देख सकती हैं। लगाने में बेहद ही आसान है और देखने में भी काफी प्यारा है। इसे आप खुद ही आराम से लगा सकती हैं। (Image Credit- Vastragyaan)

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रचने के बाद सुंदर लगेगा ये डिजाइन

मिनिमल में ही थोड़ा सा भरा-भरा पैटर्न चाहती हैं तो ये वाला यूनिक डिजाइन आपको ट्राई करना चाहिए। ब्राइड्स से ले कर उनकी सहेलियों तक, ये पैटर्न सभी के लिए एकदम परफेक्ट रहेगा। इसका ब्रेसलेट लुक इतना प्यारा आएगा कि आपको हाथों में कोई ज्वैलरी पहनने की भी जरूरत नहीं लगेगी। (Images credit- vastragyaan)

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