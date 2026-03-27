हेवी नहीं, मिनिमल मेंहदी का है जमाना! दुल्हन और उसकी सहेलियां सेव कर लें ये 8 फैंसी डिजाइन

मेंहदी के ट्रेंडी मिनिमल डिजाइन

कोई भी खास मौका हो हाथों में बिना मेंहदी के शृंगार कंप्लीट नहीं होता है। खासतौर से घर की खास शादी में तो मेंहदी भी जरा खास लगानी होती है। ट्रेंड की बात करें तो मिनिमल मेंहदी आजकल काफी ट्रेंड में है। ये देखने में काफी एलिगेंट और पॉलिश्ड लगती है, ओवरऑल लुक भी क्लीन आता है। मॉडर्न ब्राइड्स तक आजकल मिनिमल मेंहदी डिजाइन चुन रही हैं। अगर आप खुद ब्राइड बनने वाली हैं या आपके किसी खास दोस्त या रिश्तेदार की शादी है, तो मिनिमल मेंहदी डिजाइन आपके लिए परफेक्ट रहेगा। यहां हम आपके लिए कुछ फैंसी डिजाइन का कलेक्शन ले कर आए हैं, जिनमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकती हैं। (All Images Credit- Pinterest)