सूट के साथ ट्राउजर सिलवा रही हैं? ये 8 पैटर्न सेव कर लें, डिजाइनर बुटीक वाला लुक मिलेगा!

ट्राउजर की मोहरी पर ये बनवाएं ये डिजाइन

सूट और कुर्ती के साथ ट्राउजर पहनने का ट्रेंड आजकल बढ़ रहा है। खासकर कॉलेज और ऑफिस गोइंग गर्ल्स ज्यादातर ट्राउजर ही स्टिच कराना प्रिफर कर रही हैं। दरअसल ट्राउजर देखने में काफी स्टाइलिश और फॉर्मल लगते हैं, वहीं डेली वियर के हिसाब से काफी कंफर्टेबल भी रहते हैं। अगर आप भी सूट के साथ ट्राउजर सिलवाती हैं, तो उसकी फिटिंग के साथ-साथ मोहरी डिटेलिंग पर ध्यान दें। क्योंकि सिंपल ट्राउजर को भी डिजाइनर लुक देने का काम ये मोहरी डिटेलिंग ही करती है। ऐसे में यहां हम आपके लिए कुछ फैंसी डिजाइन ले कर आए हैं, जो इन दिनों खूब फैंसी लगेंगे। (All Images Credit- Pinterest)