गर्मियों में दिखना है स्टाइलिश? ये 8 फैंसी ब्लाउज सेव कर लें, टेलर को दिखाने के काम आएंगे!

गर्मियों के लिए बेस्ट हैं ये हाफ स्लीव्स डिजाइन

गर्मियों के मौसम में भारी और फुल स्लीव्स ब्लाउज पहनना ज्यादातर महिलाओं को अंकफर्टेबल लगता है। खासकर डेली वियर के लिए तो हाफ स्लीव्स ब्लाउज ही महिलाओं की पहली पसंद होते हैं। अब सिंपल बेसिक डिजाइन का जमाना तो गया, ट्रेंड है डिजाइनर ब्लाउज का। इनमें नेकलाइन से ले कर स्लीव्स तक, छोटी-छोटी डिटेलिंग काफी खास होती हैं। यहां हम आपके लिए समर स्पेशल ऐसे ही ब्लाउज डिजाइन ले कर आए हैं, जो आपकी साड़ी के लुक को और भी स्पेशल बना देंगे। (All Images Credit- Pinterest)