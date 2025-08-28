8 stylish fancy latest trendy salwar suit designs patiyala salwar stitching ideas सलवार सूट के ये 8 फैंसी डिजाइन सिलवा लें, हर मौके पर आप ही दिखेंगे सबसे स्टाइलिश
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोलाइफस्टाइलसलवार सूट के ये 8 फैंसी डिजाइन सिलवा लें, हर मौके पर आप ही दिखेंगे सबसे स्टाइलिश

सलवार सूट के ये 8 फैंसी डिजाइन सिलवा लें, हर मौके पर आप ही दिखेंगे सबसे स्टाइलिश

Salwar Suit Designs: अगर आप भी नए सलवार सूट सिलवाने की सोच रही हैं, तो यहां हम आपके लिए कुछ ट्रेंडी आइडियाज ले कर आए हैं। फैब्रिक ले कर आप ये फैंसी डिजाइन स्टिच करा सकती हैं।

Anmol ChauhanThu, 28 Aug 2025 10:52 AM
1/9

फैंसी सलवार सूट

डेली वियर हो या कोई खास मौका, सलवार सूट पहनना हर उम्र की महिलाओं को पसंद होता है। ये ना सिर्फ देखने में स्टाइलिश लगते हैं बल्कि आरामदायक भी खूब होते हैं। सलवार का फ्लोई डिजाइन और फिटिंग वाला सूट, परफेक्ट कॉम्बिनेशन हैं किसी भी मौके के लिए। अगर आप भी नए सलवार सूट सिलवाने की सोच रही हैं, तो यहां हम आपके लिए कुछ ट्रेंडी आइडियाज ले कर आए हैं। फैब्रिक ले कर आप ये फैंसी डिजाइन स्टिच करा सकती हैं। (All Images Credit: Pinterest)

2/9

स्लीवलेस सलवार सूट

स्टाइलिश लुक के लिए आप सिंपल फैब्रिक ले कर स्लीवलेस कुर्ता स्टिच करा सकती हैं। इसके साथ घेरदार सलवार का कॉम्बो बेहद ही स्टाइलिश लगेगा। गर्ल्स के लिए ये एकदम परफेक्ट है। ऑकेजन के हिसाब से आप हल्का या भारी दुपट्टा कैरी कर सकती हैं।

3/9

शॉर्ट कुर्ती सलवार

अलग हटकर लुक चाहती हैं तो शॉर्ट कुर्ती के साथ सलवार स्टिच करा सकती हैं। सलवार का घेरदार हेवी डिजाइन शॉर्ट कुर्ती के साथ काफी खिलकर आता है। ये लुक काफी कैजुअल भी लगता है, इसलिए कॉलेज या ऑफिस के लिए एकदम परफेक्ट है।

4/9

फुल स्लीव्स सलवार सूट

अपने मनपसंद रंग का फैब्रिक ले कर आप कुछ इस तरह का क्लासी सूट भी स्टिच करा सकती हैं। इसकी फुल स्लीव्स इसे ग्रेसफुल लुक दे रही हैं। आप मैचिंग जॉर्जेट या शिफॉन फैब्रिक ले कर स्लीव्स बनवा सकती हैं। बहुत ही ज्यादा फैंसी लुक आएगा।

5/9

कॉन्ट्रास्ट पटियाला सूट

दो कॉन्ट्रास्ट शेड वाला पटियाला सूट, किसी खास मौके के लिए एकदम परफेक्ट रहेगा। ये अलग ही शाइन करेगा और काफी ब्राइट लुक देगा। इसमें सूट, सलवार और दुपट्टा तीनों पर लेस का सुंदर वर्क किया गया है। सूट में थोड़ी डिटेलिंग एड करना चाहती हैं, तो ये परफेक्ट रहेगा।

6/9

फ्लोरल प्रिंट सूट

कॉटन का फ्लोरल प्रिंटेड फैब्रिक ले कर आप सलवार सूट सेट स्टिच करा सकती हैं। ये एकदम पंजाबी लुक देते हैं। स्टाइलिश लुक के लिए आप सलवार की मोहरी को थोड़ा चौड़ा रख सकती हैं। इसके अलावा फुल स्लीव्स और सिंपल दुपट्टा, सादगी में चार चांद लगा देंगे।

7/9

गोटा-पट्टी सूट

गोटा-पट्टी सूट किसी खास मौके के लिए एकदम परफेक्ट रहते हैं। अगर आप नई बहु हैं, तो डेली वियर में भी ऐसे डिजाइन आपके लिए सही रहेंगे। ऑरेंज शेड आजकल ट्रेंड में भी है और इसके साथ गोल्डन गोटा-पट्टी का जादू अलग ही नजर आता है।

8/9

बटरफ्लाई सलवार

थोड़ा हेवी लुक चाहती हैं तो बटरफ्लाई सलवार भी स्टिच करा सकती हैं इसमें नॉर्मल सलवार से ज्यादा घेर होते हैं और प्लीट्स ऐसी लगती हैं, मानो तितली के सुंदर पंख हों। ऐसी सलवार किसी खास मौके के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहती है।

9/9

एंब्रॉयडरी सूट सेट

गोल्डन एंब्रॉयडरी के वर्क वाला ऐसा सूट सेट भी आपके पास होना चाहिए। कहीं आने जाने के लिए या सिंपल घर में ही कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो ऐसे सूट बेस्ट रहते हैं। इसका कलर भी काफी फ्रेश और सुंदर है बाकी सलवार के साथ लुक और भी निखर कर आ रहा है।

Suit Design