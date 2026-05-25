सूट सिलवाती हैं तो ये 8 फैंसी कट वर्क डिजाइन सेव कर लें, मॉडर्न बहुएं खूब पसंद कर रहीं ये पैटर्न!

सूट सिर्फ फैब्रिक या कलर की वजह से ही स्टाइलिश नहीं लगता, बल्कि उसे सिलवाया किस तरह गया है ये काफी मायने रखता है। आजकल तो सूट को डिजाइनर टच देने के लिए कट वर्क और लेस वर्क काफी पॉपुलर हो रहा है। ये थोड़ी सी क्रिएटिविटी दिखाकर आप भी अपने सूट को स्टाइलिश लुक दे सकती हैं। यहांं हम आपके लिए कुछ ऐसे ही फैंसी आइडियाज ले कर आए हैं, जो इन दिनों ट्रेंड में हैं। सिंपल फैब्रिक हो या प्रिंटेड; इस तरह का वर्क सूट पर कराएंगी तो लुक काफी स्पेशल बन जाएगा। (All Images Credit- Pinterest)
सूट को डिजाइनर टच देने के लिए आप उसकी साइड्स पर कुछ इस तरह से स्कैलप कट वर्क करा सकती हैं। खासकर अगर आपका सूट बिल्कुल प्लेन है, तो ये काफी ट्रेंडी लगेगा। सिंपल सा कट वर्क है लेकिन लुक इतना स्टाइलिश आता है जैसे आपने डिजाइनर सूट लिया हो।
जैसा सूट का कलर है, उसी मैचिंग में नेट फैब्रिक ले कर आप स्लीव्स और सूट के बॉर्डर पर अटैच करा सकती हैं। बहुत ही स्टाइलिश लुक आता है। ओवरऑल सूट सिंपल है तो साथ में थोड़ी सी लेस भी लगवा लें, इतना हैवी और डिजाइनर लुक आएगा कि हर कोई आपके सूट की तारीफ जरूर करेगा।
सूट पर हल्का ही प्रिंट है तो बस ये सिंपल सी लेस अटैच करा लें, सूट का लुक ही चेंज हो जायेगा। लटकन वाली लेस सूट को थोड़ा सा हैवी लुक देती है। आप सूट और दुपट्टे के बॉर्डर पर, स्लीव्स पर और नेकलाइन पर इन्हें अटैच करा सकती हैं, बहुत ही स्टाइलिश लुक आएगा।
आप अपने मनपसंद रंग का फैब्रिक ले कर कुछ इस तरह से डिजाइनर कट वर्क वाला सूट स्टिच करा सकती हैं। ये काफी ज्यादा स्टाइलिश लगेगा। कॉलेज गर्ल्स के लिए तो ये सूट सेट एकदम परफेक्ट है। लूज फिट है, इसलिए गर्मियों में पहनने के लिए भी बेस्ट रहेगा।
सूट के बॉर्डर को सिंपल रखने के बजाए आप इस तरह एक फैंसी लेस लगवा सकती हैं। मैचों जी फैब्रिक ले कर इस तरह का कट वर्क भी कराया जा सकता है, जो काफी ज्यादा एलिगेंट लगेगा। किसी खास ओकेजन के लिए सूट स्टिच करा रही हैं, तो ये वाली क्रिएटिविटी दिखाना बनता है।
सूट को डिजाइनर लुक देने के लिए ये कट वर्क और लेस वर्क का कॉम्बिनेशन भी आप ट्राई कर सकती हैं। ट्राएंगल कट वर्क काफी ज्यादा फैंसी लगेगा, साथ में इस तरह से मिरर वर्क वाली लेस लगवा सकती हैं। चाहें तो स्लीव्स और दुपट्टे पर भी लेस लगवा लें, वहीं नेकलाइन पर आप लटकन लगवा सकती हैं।
अगर आप वाकई इन गर्मियों में सबसे स्टाइलिश दिखना चाहती हैं, तो सिंपल फैब्रिक ले कर लूज फिट में कुछ ऐसे कुर्ता सेट स्टिच करा लें। इन्हें खास लुक देती हैं इनकी फ्लोरल लेस डिटेलिंग, जो बहुत मॉडर्न और एलिगेंट लगती है। इसे भी आप स्लीव्स और सूट के बॉर्डर पर लगवा सकती हैं।
सिंपल सूट है तो आपको कुछ ज्यादा नहीं करना। बस एक पतली सी लेस ले आइए और सूट के किनारों पर इस तरह से अटैच करा लीजिए। लुक इतना स्टाइलिश और अट्रैक्टिव लगेगा कि सब पूछेंगे ये सूट अपने कहाँ से लिया। ज्यादा कुछ ट्राई नहीं करना चाहती हैं, तो ये सिंपल वाला एक्सपेरिमेंट करना तो बनता है।