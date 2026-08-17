गोल गले से बोर हो गईं? इस बार बनवाएं कॉलर ब्लाउज, 8 लेटेस्ट डिजाइंस

अपनी पसंद के हिसाब से

कॉलर ब्लाउज की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें बहुत ज्यादा काम करवाने की जरूरत नहीं होती। साधारण कपड़े पर भी कॉलर अच्छा लगता है। अगर आपको सादा लुक पसंद है, तो बिना कढ़ाई वाला कॉलर चुनें। थोड़ा फैशनेबल लुक चाहिए तो कॉलर पर लेस, मोती या हल्की कढ़ाई करवा सकती हैं। कॉलर जितना सफाई से बना होगा, ब्लाउज उतना ही अच्छा दिखेगा। इसलिए डिजाइन चुनते समय अपनी पसंद के साथ आराम का भी ध्यान रखें।