शादी-पार्टी वाली साड़ी के साथ सिलवाएं ब्लाउज के ये 8 फैंसी डिजाइन, स्टाइलिश दिखेगी बैक!

फेस्टिव और वेडिंग सीजन में ज्यादातर महिलाएं साड़ी पहनना पसंद करती हैं। ऐसे मौकों के लिए वो बनारसी, सिल्क, हेवी बॉर्डर और एंब्रॉयडरी वाली महंगी साड़ी खरीदती हैं। अच्छी साड़ी सिलेक्ट करना जितना मुश्किल होता है, उतना ही चैलेंजिंग होता है ब्लाउज का सही डिजाइन चूज करना। अगर ब्लाउज आउट ऑफ फैशन हो गया, तो फिर महंगी से महंगी साड़ी का लुक फीका पड़ जाता है। लेकिन आपको इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां हम आपके साथ कुछ फैंसी ब्लाउज डिजाइन्स शेयर कर रहे हैं। ये आपको स्टाइलिश और ट्रेंडी लुक देने में मदद करेंगे। (All Images Credit- Pinterest)
अपनी महंगी बनारसी या सिल्क साड़ी के लिए आप ये फैंसी कट वर्क वाली ब्लाउज नेकलाइन चुन सकती हैं। बैक पर गोल्डन बॉर्डर और बटन के साथ बहुत ही क्लासी लुक आता है।
कुछ अलग हटकर चाहती हैं तो ब्लाउज की नेकलाइन ऐसी रख सकती हैं। इसमें डीप नेकलाइन के साथ बो जैसा पैटर्न बनाया गया है, साथ में गोल्डन बीड्स भी हैं, जिससे ओवरऑल लुक काफी रॉयल और फेस्टिव आएगा।
स्पेशल साड़ी के साथ ब्लाउज पीस भी स्पेशल होना चाहिए। ऐसे में आप ये लोटस पैटर्न वाली नेकलाइन चुन सकती हैं। बैक से इसकी फिनिश बहुत ही रॉयल और एलिगेंट लुक देती है।
ब्लाउज की बैक पर ऐसी फैंसी कटवर्क वाली नेकलाइन भी बढ़िया लुक देगी। अगर आप ज्यादा डीप नेकलाइन नहीं बनवाना चाहती हैं, तो ये पैटर्न अच्छा ऑप्शन हो सकता है।
थोड़ी मॉडर्न और स्टाइलिश बैकलेस टाइप की नेकलाइन चाहिए, तो ये वाला डिजाइन परफेक्ट रहेगा। ऐसे डिजाइन वाला ब्लाउज आपकी पार्टी वियर साड़ियों के साथ एक अच्छा ऑप्शन है। इसमें आप लेस और पाइपिंग का काम भी करा सकती हैं।
अपनी सिल्क साड़ी के साथ आप इस तरह का ब्लाउज बनवा सकती हैं। खासकर बारीक गोल्डन बॉर्डर वाली साड़ी है, तो नेकलाइन पर भी इसकी डिटेलिंग करा सकती हैं। साथ में गोल्डन बीड्स इसे रॉयल लुक देंगे।
अपनी महंगी साड़ी के लिए आप कुछ ऐसा ब्लाउज पीस भी सिलवा सकती हैं। फ्रंट से स्वीहार्ट नेकलाइन बनवाएं और बैक पर ये स्टाइलिश कट वर्क। बहुत ही फैंसी लुक आएगा। साथ में बटन की डिटेलिंग और अट्रैक्टिव लगेगी।
अगर आपको डोरी वाले ब्लाउज पसंद आते हैं, तो ये डिजाइन काफी अच्छा लगेगा। ये नॉर्मल पैटर्न से अलग हटकर है और भारी साड़ी के लिए परफेक्ट रहेगा। खासकर अगर बॉर्डर वाली साड़ी है तो इसे ट्राई कर सकती हैं।