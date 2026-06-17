कॉटन हो या सिल्क, हर साड़ी के साथ फैंसी लगेंगे ब्लाउज के ये 8 डिजाइन, सेव कर लें फोटोज!

ब्लाउज की बैक पर बनवाएं ये फैंसी डिजाइन

साड़ी के साथ स्टाइलिश ब्लाउज पीस हो तो ओवरऑल लुक भी काफी अपग्रेड हो जाता है। भले ही डेली वियर की साड़ी हो या किसी स्पेशल ओकेजन के लिए तैयार कर रही हों, साथ में एक डिजाइनर सा ब्लाउज पीस तो होना ही चाहिए। आजकल तो इनकी बैक के डिजाइन भी एक से बढ़कर एक आ रहे हैं, जिन्हें देखकर आपका पक्का सिलवाने का मन हो जाएगा। ऐसे ही कुछ फैंसी ब्लाउज बैक पैटर्न का कलेक्शन यहां हम आपके लिए ले कर आए हैं। (All Images Credit- Pinterest)