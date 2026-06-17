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कॉटन हो या सिल्क, हर साड़ी के साथ फैंसी लगेंगे ब्लाउज के ये 8 डिजाइन, सेव कर लें फोटोज!

Blouse Designs: साड़ी के साथ एक अच्छा ब्लाउज डिजाइन चूज करना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे में यहां हम आपके लिए कुछ चुनिंदा पैटर्न ले कर आए हैं, जिनमें से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकती हैं। हर एक डिजाइन काफी ज्यादा स्टाइलिश और फैंसी है।

Anmol ChauhanJun 17, 2026 06:44 pm IST
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ब्लाउज की बैक पर बनवाएं ये फैंसी डिजाइन

साड़ी के साथ स्टाइलिश ब्लाउज पीस हो तो ओवरऑल लुक भी काफी अपग्रेड हो जाता है। भले ही डेली वियर की साड़ी हो या किसी स्पेशल ओकेजन के लिए तैयार कर रही हों, साथ में एक डिजाइनर सा ब्लाउज पीस तो होना ही चाहिए। आजकल तो इनकी बैक के डिजाइन भी एक से बढ़कर एक आ रहे हैं, जिन्हें देखकर आपका पक्का सिलवाने का मन हो जाएगा। ऐसे ही कुछ फैंसी ब्लाउज बैक पैटर्न का कलेक्शन यहां हम आपके लिए ले कर आए हैं। (All Images Credit- Pinterest)

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ट्राएंगल कट वर्क वाला फैंसी बैक डिजाइन

ब्लाउज की बैक के लिए आप ये फैंसी ट्राएंगल कट वर्क वाला डिजाइन चुन सकती हैं। बॉर्डर वाली बनारसी और सिल्क साड़ियों के साथ तो खासतौर ये डिजाइन काफी ज्यादा सुंदर लगेगा। डेली वियर में पहनें या फिर किसी खास मौके पर, ये ब्लाउज पीस सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना रहेगा।

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क्लासी ब्लाउज बैक डिजाइन

ब्लाउज के लिए अगर आप ऐसा डिजाइन ढूंढ रही हैं, जो क्लासी लगे तो ये वाला पैटर्न आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। ऑफिस गोइंग विमेन के लिए ये परफेक्ट डिजाइन है। डेली वियर की कॉटन साड़ियों के साथ सिलवाने के लिए एक स्टाइलिश और कंफर्टेबल ऑप्शन है।

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राउंड कट आउट नेकलाइन डिजाइन

ये ब्लाउज डिजाइन कॉटन, ब्लॉक प्रिंटेड और कलमकारी वर्क वाली साड़ियों के साथ काफी ट्रेंड में बना हुआ है। इसमें डोरी भी अटैच है, जो काफी स्टाइलिश सा लुक देती है। डेली वियर के लिए सिंपल और स्टाइलिश पैटर्न ढूंढ रही हैं, तो इसे स्टिच करा सकती हैं।

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डोरी वर्क वाली स्टाइलिश बैक

डोरी वर्क वाली बैक काफी ज्यादा ट्रेंडी लगती है। बैकलेस ब्लाउज के साथ खूब सारी डोरियों का ये कॉम्बिनेशन इतना अट्रैक्टिव लगता है कि हर कोई तारीफ करने वाला है। किसी स्पेशल ओकेजन के लिए साड़ी तैयार कर रही हैं, खासकर किसी पार्टी या गेट टुगेदर के लिए; तो ये ब्लाउज डिजाइन बनवा सकती हैं।

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डबल डोरी डिटेलिंग वाला कट आउट डिजाइन

ये ब्लाउज डिजाइन इन दिनों काफी ट्रेंड में बना हुआ है। कई सेलिब्रिटीज को आपने इस तरह के डिजाइन में नोटिस किया होगा। ये डिजाइन लहंगे से ले कर साड़ी तक, हर किसी के ब्लाउज के लिए परफेक्ट है। अगर आप यूनिक और अट्रैक्टिव बैक डिजाइन बनवाना चाह रही हैं, तो एक बार ये ऑप्शन जरूर ट्राई करें।

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झुमका-लटकन ब्लाउज डिजाइन

ये डिजाइन आपकी स्पेशल साड़ियों के लिए परफेक्ट है। खासकर बनारसी, कांजीवरम या सिल्क की साड़ियों के साथ त्योहारों और शादी सीजन में ये काफी वायरल रहता है। इसमें झुमका-लटकन की डिटेलिंग काफी सुंदर लुक देती है, जिससे ओवरऑल साड़ी की कीमत बढ़ जाती है।

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डायमंड कट वर्क वाली फैंसी डिटेलिंग

ब्लाउज की बैक पर आप इस तरह की डायमंड कट वर्क वाली डिटेलिंग करा सकती हैं। ये पारंपरिक सिल्क साड़ियों के साथ काफी सुंदर डिजाइन लगेगा। इसमें बटन और डोरी का भी वर्क है, जो नेकलाइन को और भी ज्यादा स्टाइलिश लुक दे रहा है।

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स्कैलप कट वर्क वाली फैंसी नेकलाइन

आजकल स्कैलप कट वर्क सूट से ले कर ब्लाउज तक, हर किसी में ट्रेंड कर रहा है। ऐसे में आप भी ये वाला पैटर्न ट्राई कर सकती हैं। डेली वियर के लिए भी ये एक सिंपल और स्टाइलिश ऑप्शन है। कॉटन, सिल्क हो या जॉर्जेट-शिफॉन ये हर तरह की साड़ियों के साथ स्टाइलिश लगता है।

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