सूट के बैक और फ्रंट गले के लिए सेव कर लें 8 फैंसी डिजाइन, डेली वियर कुर्ती के लिए बेस्ट रहेंगे!

डेली वियर में काफी महिलाएं सूट पहनना ही प्रिफर करती हैं। एक तो ये देखने में भी काफी फैंसी लगते हैं और रोजमर्रा के हिसाब से काफी कंफर्टेबल भी होते हैं। अब अगर आप सूट सिलवाना पसंद करती हैं, तो नेकलाइन के साथ एक्सपेरिमेंट करना बनता है। एक सिंपल सूट भी अगर सही नेकलाइन के साथ स्टिच कराया जाए, तो वो बेहद ही ट्रेंडी और स्टाइलिश नजर आता है। अगर आप भी अपने सूट को नया टच देना चाहती हैं तो ये लेटेस्ट गले के डिजाइन आपके लिए बेहतरीन इंस्पिरेशन बन सकते हैं। (All Images Credit- Pinterest)
डेली वियर सूट की बैक पर इस तरह के डिजाइन काफी फैंसी लगते हैं। सिंपल रखने के बजाए अपने मास्टर जी से डोरी वाला ये डायमंड शेप पैटर्न स्टिच कराएं। हर तरह के सूट के साथ ये डिजाइन काफी ज्यादा स्टाइलिश लगेगा।
थोड़ा सा मॉडर्न और स्टाइलिश टच चाहती हैं तो ये रिबन वाला डिजाइन ट्राई कर सकती हैं। सिंपल डोरी की जगह रिबन काफी ट्रेंडी लुक देगा। डेली वियर सूट को थोड़ा सा डिजाइनर और स्टाइलिश लुक देना है, तो इस तरह के फैंसी पैटर्न बेस्ट रहते हैं।
सिंपल बैक डिजाइन की जगह कट वर्क भी काफी फैंसी लगते हैं। आप ये स्क्वेयर शेप कट वर्क बैक बनवा सकती हैं। डेली वियर के लिए सिंपल प्रिंटेड फैब्रिक ले कर सूट सिलवाया है तो बैक पर ऐसा डिजाइन काफी स्टाइलिश लुक देगा।
सूट के फ्रंट के लिए आप मसाबा कट नेकलाइन चुन सकती हैं। ये आजकल ट्रेंड में चल रही है और काफी स्टाइलिश लुक देती है। डेली वियर के सिंपल सूट स्टिच करा रही हैं, तो बस नेकलाइन को ये मॉडर्न ट्विस्ट दें। बहुत ही डिजाइनर लुक लगेगा।
डोरी डिजाइन हमेशा से ही ट्रेंड में रहता है। ऐसे में आप भी क्रिस-क्रॉस वाला डोरी डिजाइन बनवा सकती हैं। ये बहुत ही ट्रेंडी लगता है। डेली वियर के साथ-साथ किसी खास ओकेजन के लिए सूट स्टिच करा रही हैं, तो ये डिजाइन एकदम परफेक्ट रहेगा।
सूट के फ्रंट के लिए आप स्वीहार्ट नेकलाइन चुन सकती हैं। ये देखने में काफी फैंसी लगती है और इसमें लुक भी यंग और ग्रेसफुल लगता है। डेली वियर के लिए सिंपल डिजाइन ही परफेक्ट रहते हैं। ऐसे में गोल गला सिलवाने की बजाए ये स्वीटहार्ट नेकलाइन ट्राई करें।
कट वर्क वाले डिजाइन काफी ट्रेंड में रहते हैं और अपने सिंपल सूट को डिजाइनर लुक देने का ये बढ़िया तरीका है। बैक पर आप कुछ इस तरह का पैटर्न बनवा सकती हैं, साथ में डोरी और लटकन लगवाकर लुक और भी फैंसी लगेगा।
सूट को मॉडर्न लुक देना चाहती हैं तो इस तरह की डीप नेकलाइन बनवा सकती हैं। ये देखने में काफी ज्यादा स्टाइलिश लुक देगी। डेली वियर सूट में आप नॉर्मली डोरी लगवा सकती हैं और अगर कहीं आने जाने के लिए सूट तैयार करा रही हैं, तो हेवी सी लटकन काफी फैंसी लुक देंगी।