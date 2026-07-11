कांच की चूड़ियों से सजेगी दुल्हन की नाजुक कलाई, यहां देखें 8 बैंगल सेट

कांच के ब्राइडल चूड़ी सेट

प्लास्टिक के चूड़े नहीं बल्कि कांच की चूड़ियां यूपी-बिहार में शुभ मानी जाती हैं। इसीलिए शादी के मौके पर दुल्हन को कांच की चूड़ियों का सेट दिया जाता है। लाल, हरे, पीले, गुलाबी, ऑरेंज जैसे शुभ रंगों की ये चूड़ियां दुल्हन की नाजुक कलाईयों पर सुंदर दिखती हैं। यहां देखें ब्राइडल चूड़ियों के 8 सेट। ( सभी इमेज साभार- Pintrest)