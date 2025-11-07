Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोलाइफस्टाइलशादी-फंक्शन के लिए बेस्ट रहेंगे ये 8 फैंसी डिजाइनर सूट, सहेलियां भी पूछेंगी ‘कहां से लिया’?

शादी-फंक्शन के लिए बेस्ट रहेंगे ये 8 फैंसी डिजाइनर सूट, सहेलियां भी पूछेंगी ‘कहां से लिया’?

Fancy Suit Designs: शादी सीजन में सूट सबसे परफेक्ट और ट्रेंडी आउटफिट हैं, जो कंफर्ट और स्टाइल दोनों देते हैं। लहंगा, शरारा या प्लाजो सूट में से कोई भी चुनें, हर फंक्शन में लुक रहेगा रॉयल और एलिगेंट।

Anmol ChauhanFri, 7 Nov 2025 05:14 PM
1/9

शादी सीजन के लिए बेस्ट हैं ये सूट

शादियों का सीजन शुरू हो गया है। इन दिनों एक के बाद एक फंक्शन अटेंड करना होता है और सबसे ज्यादा कन्फ्यूजन आउटफिट को ले कर ही होती है। कुछ ऐसा जो सुंदर भी लगे और कंफर्टेबल भी हो, ढूंढ़ना जाता मुश्किल लगता है। आप भी कुछ ऐसा चाहती हैं, तो सूट एक परफेक्ट ऑप्शन हो सकते हैं। आजकल हेवी एंब्रॉयडरी वाले डिजाइनर सूट काफी ट्रेंड में हैं और हर फंक्शन के लिए ये बेस्ट लगते हैं। आइए कुछ फैंसी डिजाइन पर नजर डाल लेते हैं। (All Images Credit-Pinterest)

2/9

लहंगा सूट है परफेक्ट

शादी या उससे जुड़ा कोई फंक्शन है, तो लहंगा सूट भी एक परफेक्ट चॉइस हो सकता है। इसमें लहंगे वाली हेवीनेस भी है और सूट वाला कंफर्ट भी। अगर आपको लहंगा थोड़ा ज्यादा हेवी लगता है, तो भी ये लहंगा सूट वाला विकल्प आपके लिए परफेक्ट रहेगा।

3/9

फारसी सलवार कमीज चुनें

अगर आप स्टाइलिश भी दिखना चाहती हैं और लुक ज्यादा ओवर नहीं होने देना चाहतीं, तो फारसी सलवार सूट आपके लिए एक परफेक्ट विकल्प हो सकता है। आजकल गर्ल्स के बीच ये काफी पॉपुलर चॉइस है। देखने में भी सुंदर लगता है और कंफर्टेबल भी पूरा रहता है।

4/9

एंब्रॉयडरी वाला प्लाजो सूट सेट

एंब्रॉयडरी वाला प्लाजो सूट सेट शादी सीजन में एक पॉपुलर चॉइस है। आप इस तरह के ब्राइट शेड्स पिक कर सकती हैं, ये बहुत ही फ्रेश और एलिगेंट लुक देते हैं। इसके साथ में स्टेटमेंट इयरिंग्स पहन लेंगी, तो सारे लुक में चार चांद लग जाएंगे।

5/9

हेवी सूट सेट

किसी खास की शादी है तो आपका आउटफिट भी खास होना चाहिए। ऐसे में आप कुछ इस तरह का हेवी सूट ले सकती हैं। ऑफ वाइट के साथ गोल्डन का कॉम्बिनेशन काफी एलिगेंट और रॉयल लुक देगा। साथ में कॉन्ट्रास्ट शेड का दुपट्टा ओवरऑल लुक में जान डाल देगा।

6/9

शरारा सूट

शॉर्ट कुर्ती के साथ शरारा का कॉम्बिनेशन काफी ट्रेंडी और स्टाइलिश लुक देता है। थोड़ा सा लुक के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहती हैं, तो इसे ट्राई कर सकती हैं। ट्रेंडी पेस्टल शेड्स पिक करें, ओवरऑल लुक बहुत ही निखरकर आएगा।

7/9

घेरदार प्लाजो ट्राई करें

घेरदार प्लाजो सेट भी आपके वॉर्डरोब में जरूर होना चाहिए। ये स्टाइलिश भी लगता है और परफेक्ट हेवी लुक भी देता है। एकदम शादी वाली वाइब चाहिए, तो गोल्डन वर्क जरूर चूज करें। इसके साथ ही कॉन्ट्रास्ट शेड का दुपट्टा, एकदम ट्रेंडी लुक देगा।

8/9

पंजाबन कुड़ी लुक ट्राई करें

पूरे फंक्शन में आपका ही जलवा दिखेगा, अगर ये पंजाबी कुड़ी लुक ट्राई करेंगी। ब्राइट शेड में सलवार सूट पिक करें, साथ में परांदा लगाकर लुक को कंप्लीट करें। इस लुक में आप सबसे अलग दिखेंगी और हर कोई आपकी तारीफ करेगा।

9/9

रानी पिंक में खिलकर आएगा लुक

कलर को ले कर कन्फ्यूज हैं, तो रानी पिंक और गोल्डन का ट्रेंडी कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकती हैं। इसमें आपका लुक बहुत ही निखर कर आएगा। साथ में गोल्डन ज्वैलरी और चूड़ियां पहन लेंगी, तो 90s की हीरोइन से कम नहीं लगेंगी।

Suit Design