शादी-फंक्शन के लिए बेस्ट रहेंगे ये 8 फैंसी डिजाइनर सूट, सहेलियां भी पूछेंगी ‘कहां से लिया’?

शादी सीजन के लिए बेस्ट हैं ये सूट

शादियों का सीजन शुरू हो गया है। इन दिनों एक के बाद एक फंक्शन अटेंड करना होता है और सबसे ज्यादा कन्फ्यूजन आउटफिट को ले कर ही होती है। कुछ ऐसा जो सुंदर भी लगे और कंफर्टेबल भी हो, ढूंढ़ना जाता मुश्किल लगता है। आप भी कुछ ऐसा चाहती हैं, तो सूट एक परफेक्ट ऑप्शन हो सकते हैं। आजकल हेवी एंब्रॉयडरी वाले डिजाइनर सूट काफी ट्रेंड में हैं और हर फंक्शन के लिए ये बेस्ट लगते हैं। आइए कुछ फैंसी डिजाइन पर नजर डाल लेते हैं। (All Images Credit-Pinterest)