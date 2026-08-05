इस तीज हाथों में पहनें मेहंदी का ब्रेसलेट, देखें 8 खूबसूरत डिजाइन

फिंगर ब्रेसलेट मेहंदी

इस डिजाइन की खासियत यह है कि फोकस कलाई और उंगलियों पर रहता है। कलाई पर पतला ब्रेसलेट पैटर्न और उंगलियों पर एक जैसी लाइनें हाथों को बहुत स्टाइलिश लुक देती हैं। कम समय में बनने वाला यह डिजाइन आजकल काफी पसंद किया जा रहा है। अगर आप मॉडर्न और सिंपल मेहंदी चाहती हैं, तो इसे जरूर ट्राई करें।