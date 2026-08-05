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इस तीज हाथों में पहनें मेहंदी का ब्रेसलेट, देखें 8 खूबसूरत डिजाइन

तीज पर मेहंदी लगवाने का सोच रही हैं, तो इस बार पुराने डिजाइन छोड़कर ब्रेसलेट स्टाइल मेहंदी ट्राई करें। ये डिजाइन हाथों को ज्वेलरी जैसा खूबसूरत लुक देते हैं और हर आउटफिट के साथ खूब जंचते हैं।

Shubhangi GuptaAug 05, 2026 06:07 pm IST
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इस तीज चुनें ब्रेसलेट मेहंदी डिजाइन (All Photos: Pinterest)

तीज का त्योहार मेहंदी के बिना अधूरा लगता है। अगर इस बार आप हाथों को ज्वेलरी जैसा खूबसूरत लुक देना चाहती हैं, तो ब्रेसलेट स्टाइल मेहंदी डिजाइन आपके लिए एकदम सही हैं। ये डिजाइन सिंपल भी हैं, ट्रेंडी भी और हर तरह के तीज आउटफिट के साथ बेहद खूबसूरत लगते हैं।

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चौड़ा कफ ब्रेसलेट डिजाइन

यह डिजाइन बिल्कुल चौड़े कंगन जैसा दिखाई देता है। कलाई पर बना मोटा पैटर्न और उसके अंदर की बारीक डिजाइन इसे बहुत अलग लुक देती है। अगर आप चाहती हैं कि आपकी मेहंदी दूर से भी नजर आए, तो यह डिजाइन अच्छा रहेगा। इसे बनाने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन इसका फाइनल लुक बेहद शानदार होता है।

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कमल वाला ब्रेसलेट डिजाइन

कमल के फूल वाला यह डिजाइन सिंपल होने के साथ बहुत आकर्षक भी है। हाथ के बीच बना बड़ा कमल और कलाई पर ब्रेसलेट जैसा बॉर्डर इसे खास बनाता है। उंगलियों पर हल्का काम होने से पूरा डिजाइन साफ और स्टाइलिश दिखता है। पहली बार मेहंदी लगवाने वालों के लिए भी यह अच्छा विकल्प है।

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लाइन पैटर्न ब्रेसलेट

अगर आपको ज्यादा भरी हुई मेहंदी पसंद नहीं है, तो यह डिजाइन ट्राई करें। कलाई पर बनी कई पतली लाइनों से ब्रेसलेट जैसा लुक मिलता है। बीच-बीच में छोटी पत्तियां और गोल डिजाइन इसे और खूबसूरत बनाते हैं। यह ऑफिस जाने वाली महिलाओं और कॉलेज लड़कियों पर भी बहुत अच्छा लगता है।

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मिनिमल ब्रेसलेट मेहंदी

कम डिजाइन लेकिन स्टाइलिश लुक चाहती हैं, तो यह मेहंदी आपके लिए है। कलाई पर हल्का ब्रेसलेट पैटर्न, उंगलियों पर पतली लाइनें और छोटी-छोटी पत्तियां इसे बहुत एलिगेंट बनाती हैं। यह डिजाइन जल्दी बन जाता है और हर तरह के कपड़ों के साथ आसानी से मैच हो जाता है।

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जियोमेट्रिक ब्रेसलेट डिजाइन

अगर आपको कुछ हटकर पसंद है, तो यह चौकोर और जियोमेट्रिक पैटर्न वाला डिजाइन जरूर ट्राई करें। हाथ के बीच बना बड़ा डिजाइन और कलाई पर बनी बॉर्डर इसे मॉडर्न लुक देती है। यह युवतियों के बीच तेजी से पसंद किया जा रहा है और तस्वीरों में भी बहुत सुंदर दिखता है।

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बेल और कमल ब्रेसलेट डिजाइन

हथेली के बीच बनी कमल की बेल और कलाई पर ब्रेसलेट जैसा डिजाइन हाथों को लंबा और सुंदर दिखाता है। इसमें ज्यादा भराई नहीं होती, इसलिए डिजाइन साफ नजर आता है। अगर आपको सिंपल लेकिन अलग मेहंदी चाहिए, तो यह डिजाइन तीज के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है।

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फिंगर ब्रेसलेट मेहंदी

इस डिजाइन की खासियत यह है कि फोकस कलाई और उंगलियों पर रहता है। कलाई पर पतला ब्रेसलेट पैटर्न और उंगलियों पर एक जैसी लाइनें हाथों को बहुत स्टाइलिश लुक देती हैं। कम समय में बनने वाला यह डिजाइन आजकल काफी पसंद किया जा रहा है। अगर आप मॉडर्न और सिंपल मेहंदी चाहती हैं, तो इसे जरूर ट्राई करें।

Mehndi Design Teej Hariyali Teej
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