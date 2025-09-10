रोटी सॉफ्ट होने के साथ पकी भी होनी चाहिए, जान लें रोटी बनाने की सिंपल टिप्स

सॉफ्ट पकी रोटी बनाने का तरीका

रोटी बनाते वक्त सबका ध्यान होता है कि रोटियां सॉफ्ट होनी चाहिए। लेकिन केवल सॉफ्ट रोटी से काम नहीं होना चाहिए। उन्हें सही टेक्सचर के साथ पूरी तरह पका हुआ भी होना जरूरी है। जिससे कच्ची रोटियों को खाने के बाद पेट ना खराब हो। काफी सारी महिलाएं रोटी को सॉफ्ट रखने के चक्कर में ठीक से नहीं पकाती। जिसकी वजह रोटियां ना केवल कच्ची रह जाती हैं बल्कि उन पर कच्चेपन के दाग भी दिखते हैं। तो आज जान लें कि आखिर रोटी को सॉफ्ट और पकाने का सही तरीका क्या है।