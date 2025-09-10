रोटी सॉफ्ट होने के साथ पकी भी होनी चाहिए, जान लें रोटी बनाने की सिंपल टिप्स

रोटी बनाते वक्त सबका ध्यान होता है कि रोटियां सॉफ्ट होनी चाहिए। लेकिन केवल सॉफ्ट रोटी से काम नहीं होना चाहिए। उन्हें सही टेक्सचर के साथ पूरी तरह पका हुआ भी होना जरूरी है। जिससे कच्ची रोटियों को खाने के बाद पेट ना खराब हो। काफी सारी महिलाएं रोटी को सॉफ्ट रखने के चक्कर में ठीक से नहीं पकाती। जिसकी वजह रोटियां ना केवल कच्ची रह जाती हैं बल्कि उन पर कच्चेपन के दाग भी दिखते हैं। तो आज जान लें कि आखिर रोटी को सॉफ्ट और पकाने का सही तरीका क्या है।
रोटी का आटा हमेशा अच्छी तरह से गुंथा हुआ होना चाहिए। साथ ही ये इतना मुलायम हो कि हाथों पर चिपके नहीं। बस छूने पर बिल्कुल सॉफ्ट हो।
रोटी को बेलने के बाद जब तवे पर डालना हो तो सबसे पहले तवे की गर्माहट जरूर चेक करें। अगर तवा ठंडा होगा तो रोटी ठीक से पकेगी नहीं और ना ही गैस पर फूलेगी। साथ ही कच्चे धब्बे रोटी पर बन जाएंगे। हमेशा रोटी को तवे पर डालने से पहले तवे को बगैर छूए हाथ थोड़ी ऊपर की तरफ ले जाकर आंच को महसूस करें। अगर तवे से गर्माहट हाथों तक महसूस हो रही तो इसका मतलब है कि तवा गर्म है और रोटी तवे पर डाल दें।
रोटी को दोनों साइड से अच्छे से पकाना जरूरी है। तभी फूलती है और सॉफ्ट भी बनती है। रोटी को तवे पर डालकर आधा मिनट के लिए छोड़ दें और छूएं नहीं। जब रोटी के ऊपर हल्के से पकने के धब्बे नजर आने लगें। तो जान जाएं कि रोटी को अब पलट देना है।
रोटी पलटते वक्त रोटी के टेक्सचर का भी ध्यान रखें। जब रोटी नर्म से हल्की सी टाइट हो जाए तो समझ जाएं कि रोटी पक चुकी है। तभी पलटें।
ध्यान रहे कि रोटी अगर सॉफ्ट आटे जैसी ही लग रही लेकिन धब्बे पकने के बन गए हैं तो भी ये पकी नहीं है। हमेशा सही टेक्सचर आने के बाद ही रोटी को पलटें। इसके साथ ही एक साइड से ज्यादा काले या भूरे धब्बे रोटी पर ना बनें। नहीं तो रोटी जल जाएगी।
रोटी को सही टाइम पर पलटने के बाद करीब दस सेकेंड तवे पर रहने दें।
रोटी को केवल तवे पर ज्यादा देर तक सेंकने से वो कड़ी हो जाती हैं। और अगर जल्दी उतार देंगी तो वो कच्ची रह जाएगी। इसलिए रोटी को गैस की फ्लेम पर सेंक लें। सॉफ्ट और पकी हुई परफेक्ट रोटी फ्लेम पर फूल जाती है।
रोटी बनाने के बाद स्टोर करने का तरीका भी सही होना चाहिए। जैसे कि रोटी को सेंकने के कुछ समय बाद ही डिब्बे में रखें। रोटी हल्की गर्म रहे तो इसे कपड़े में लपेटकर डिब्बे में रखें। इससे वो पानी से भीगेगी नहीं और ना ही कड़ी होगी।