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हथेली पर लगाने के लिए मेहंदी की 8 सबसे आसान और सिंपल डिजाइन, कर लें सेव

हाथों पर मेहंदी लगाने के लिए किसी सिंपल और आसान सी मेहंदी की डिजाइन को खोज रहीं और सोशल मीडिया खंगालकर टाइम बर्बाद करने से अच्छा है कि यहां से देख लें सेलेक्टेड 8 फ्रंट हैंड मेहंदी डिजाइन।

AparajitaAug 16, 2026 03:48 pm IST
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फ्रंट हैंड मेहंदी डिजाइन

हाथों पर मेहंदी लगाने के लिए अच्छी सी सिंपल डिजाइन चाहिए जो फटाफट लग जाए। लेकिन आसान डिजाइन के चक्कर में घंटों इंटरनेट पर डिजाइन खोजने के बजाय इन सेलेक्ट फ्रंट हैंड मेहंदी डिजाइन को देख लें। जो लेटेस्ट होने के साथ ही सिंपल हैं और लगाने में बिल्कुल आसाान। यहां देखें 8 बेस्ट सिंपल हिना डिजाइन।( सभी इमेज साभार-Pintrest)

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मांडला मेहंदी डिजाइन

फ्रंट हैंड के लिए आसान और सिंपल हिना डिजाइन खोज रही हैं तो मांडला डिजाइन बेस्ट ऑप्शन है। हथेली के साथ उंगली और कलाई पर डिजाइन बनाएं। ये डिजाइन हाथ पर सुंदर लगेगी।

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हाफ फ्लावर हिना डिजाइन

आधे फूलों को एक के ऊपर एक जोड़ते हुए सुंदर बेल बनाकर तैयार करें और ये सिंपल और आसान सी फ्रंट हैंड मेहंदी डिजाइन लगकर तैयार हो जाएगी।

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कमल के फूल बनाएं

मांडला डिजाइन बनाने में भी कठिन लगती है तो सिंपल से गोले में कमल के फूल की डिजाइन को बनाएं और यहीं सेम डिजाइन कलाईयों के पास भी बना लें। आसान सी डिजाइन सुंदर दिखती है।

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आसान सी बेल बनाएं

मेहंदी की ये डिजाइन एवरग्रीन है और बेल बनाने के लिए सबसे आसान है। इसे ज्यादातर लड़कियां फटाफट हाथों पर सजा लेती हैं।

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कलाई और हथेली के लिए आसान डिजाइन

कलाईयों के साथ हथेली पर डिजाइन बनानी है तो ये सिंपल सी डिजाइन को फॉलो करें। दिखने में भले ही ये घुमावदार डिजाइन कठिन लग रही हो लेकिन ध्यान से देखने पर इसे कलाई के साइड से बनाना शुरू करने पर फटाफट बनकर रेडी हो जाएगी।

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ईजी हिना पैटर्न

यंग गर्ल्स ज्यादातर छोटी डिजाइन हथेली पर लगाना पसंद करती हैं। जिसमे हाथ की स्किन थोड़ी दिखती रहे तो ये खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ाती हैं। इस तरह की फ्लावर और राउंड शेप डिजाइन काफी अट्रैक्टिव लगती है।

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सिंपल मेहंदी डिजाइन

रक्षाबंधन पर मेहंदी लगानी है और आप किसी अच्छी सी डिजाइन को खोजने में समय बर्बाद करने की बजाय इन सेलेक्टेड सिंपल डिजाइन को देखकर हाथों पर लगाएं। फ्रंट हैंड की ये सिंपल डिजाइन अच्छी लगेगी।

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फूल वाली आसान डिजाइन

वर्किंग वुमन हैं और हाथों पर मेहंदी लगाना अलाऊ नहीं रहता तो इस तरह हथेली पर सिंपल डिजाइन बना सकती हैं।

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