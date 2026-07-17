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फूलों वाली मेहंदी की आसान और सिंपल डिजाइन, सावन की शुरुआत होते ही लगाएं ये 8 हिना पैटर्न

Sawan Special Mehndi Design: सावन की शुरुआत के साथ ही हाथों पर मेहंदी रचाने का शौक है तो सावन के पहले दिन ही लगाएं ये ब्यूटीफुल मेहंदी की डिजाइन, फ्रंट एंड बैक पर लगाने के लिए देखें 8 स्टनिंग मेहंदी डिजाइन।

AparajitaJul 17, 2026 09:27 pm IST
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सावन स्पेशल मेहंदी डिजाइन

सावन शुरू होने के साथ ही हाथों में रची हुई मेहंदी पसंद आती है तो फटाफट से ये आसान सी बिल्कुल सिंपल फ्रंट एंड बैक वाली मेहंदी की डिजाइन की फोटोज को सेव कर लें। सावन में मेहंदी लगाना शुभ माना जाता है और काफी सारी लड़कियों को मेहंदी का जबरदस्त क्रेज होता है। ऐसे में ये 8 डिजाइन जरूर सेव कर लें। (सभी इमेज साभार-Pintrest)

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फिंगर वाली हिना डिजाइन

उंगलियों के साथ फ्रंट हैंड पर लगाने के लिए हिना की ये डिजाइन अट्रैक्टिव है और काफी सारे लोगों को पसंद आएगी। इस हिना की डिजाइन को सेव कर लें।

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बैक हैंड हिना डिजाइन

बैक हैंड पर लगाने के लिए हिना की ये स्टनिंग डिजाइन को सेव कर लें। ये आपके कोमल हाथों की खूबसूरती को और भी ज्यादा बढ़ाएगी। सिंपल से गोले को रखने के साथ उसके आगे पीछ इस तरह से डिजाइन बनाएं।

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मांडला डिजाइन

मांडला डिजाइन की ये खूबसूरत पैटर्न को आप फ्रंट एंड बैक दोनों तरफ लगा सकती हैं। सेंटर में राउंड शेप डिजाइन बनाने के साथ ही रिंग पर भी इस डिजाइन को बनाएं।

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वर्टिकल डिजाइन

बैक हैंड पर वर्टिकल डिजाइन यंग गर्ल्स पर अट्रैक्टिव दिखती हैं। कलाईयों पर डिजाइन बनाने के साथ इसे फिंगर के साथ अटैच करें और वर्टिकल डिजाइन क्रिएट करें। हिना का ये पैटर्न बैक हैंड पर जंचता है।

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सिंपल मेहंदी डिजाइन

जिन लेडीज को मेहंदी लगानी नहीं आती वो इस तरह की सिंपल सी डिजाइन को हाथों पर रचा लें। हथेलियों पर बनाने के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है।

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रचाएं फूलों वाली मेहंदी

मेहंदी की कोन चलाना भी जिन लेडीज को नहीं आता वो इस तरह के फूलों के साथ शुरुआत करें। सावन में हाथों में रची मेहंदी सुंदर दिखेगी।

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फ्लावर डिजाइन

मेहंदी की ये डिजाइन काफी पुरानी है लेकिन अभी भी ट्रेंड में हैं। इसे लगाकर हाथ कम एफर्ट में खूबसूरत दिखते हैं। जिन लेडीज को मेहंदी की कोन चलानी ठीक से नहीं आती वो इस पैटर्न को बना सकती हैं।

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रोज हिना पैटर्न

गुलाब के फूलों का पैटर्न बनाएं और हाथों पर ये ब्यूटीफुल, छोटी सी मेहंदी की डिजाइन को हाथों पर रचा लें। सावन शुरू होने से पहले ये हिना डिजाइन आपके सूने हाथों को भरने का काम करेगी।

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