फूलों वाली मेहंदी की आसान और सिंपल डिजाइन, सावन की शुरुआत होते ही लगाएं ये 8 हिना पैटर्न

सावन स्पेशल मेहंदी डिजाइन

सावन शुरू होने के साथ ही हाथों में रची हुई मेहंदी पसंद आती है तो फटाफट से ये आसान सी बिल्कुल सिंपल फ्रंट एंड बैक वाली मेहंदी की डिजाइन की फोटोज को सेव कर लें। सावन में मेहंदी लगाना शुभ माना जाता है और काफी सारी लड़कियों को मेहंदी का जबरदस्त क्रेज होता है। ऐसे में ये 8 डिजाइन जरूर सेव कर लें। (सभी इमेज साभार-Pintrest)