सिल्वर बैंगल्स के साथ बनाएं कांच की चूड़ियों के सेट, ये 8 तरीके सूट-साड़ी के साथ खूब फैंसी लगेंगे!

सिल्वर बैंगल्स के साथ बनाएं चूड़ियों का सेट

कोई भी ट्रेडिशनल आउटफिट हो, पूरा लुक तब तक अधूरा ही लगता है, जबतक हाथों में सुंदर-सुंदर चूड़ियां ना हों। चूड़ियां हमेशा से ही भारतीय महिलाओं के शृंगार का हिस्सा रही हैं, लेकिन आजकल तो ये अपने आप में ही एक फैशन स्टेटमेंट भी बन चुकी हैं। खासकर सिल्वर बैंगल्स के साथ अगर चूड़ियों का सेट बनाकर पहना जाए, तब तो बड़ा ही सुंदर लुक आता है। सूट, साड़ी या लहंगे के साथ आप इसी तरह से सेट बनाकर बैंगल्स वियर कर सकती हैं। यहां हम आपके लिए कुछ आइडियाज ले कर आए हैं, जिनकी हेल्प से आप चूड़ियों और सिल्वर बैंगल्स का सुंदर सा सेट बना सकती हैं। आइए एक-एक कर के देखते हैं। (All Images Credit- Pinterest)