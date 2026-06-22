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8 संकेत जो बताते हैं कि महिला है लापरवाह, क्या आपकी भी हैं ये आदतें?

आप जिस तरह से रहते हैं उससे आपकी परसनैलिटी का पता चलता है। साफ सुथरे कपड़े, अच्छे से तैयार होकर रहने वाले अलग ही दिख जाते हैं। यहां हम 8 संकेत बता रहे हैं जो उन महिलाओं के बारे में जो अच्छी तरह से तैयार होकर नहीं रहतीं।

Avantika JainJun 22, 2026 04:26 pm IST
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अच्छी तरह से तैयार होकर ना रहने वाली महिलाएं

लापरवाह महिलाओं में समय पर काम न करने, काम को टालने और अपनी चीजों का ध्यान न रखने की आम आदतें होती हैं। यहां हम लापरवाह महिलाओं की 8 आदतें बता रहे हैं। इनमें से आप में कितनी हैं?

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कचरा ना फेंकना

कागज, रैपर और इस्तेमाल किए हुए कॉटन पैड बैग, बाथरूम या डेस्क पर रखना। कचरा ना फेंकना एक छोटी सी बात लग सकती है, लेकिन इससे लापरवाही का पता चलता है।

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हेयरब्रश ना धोना

हेयरब्रश बालों और धूल से भरा होता है, फिर भी अगर आप इसका इस्तेमाल करते रहते हैं, तो इससे लापरवाही का पता चलता है।

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नाखुन फाइल ना करना

नाखुनों पर नेल पॉलिश लगी है या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मायने यह रखता है कि वे टूटे हुए, ऊंचे-नीचे या गंदे तो नहीं हैं।

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कपड़े बार-बार रिपीट करना

बार-बार एक ही जोड़ी कपड़े पहनते रहना। भले ही आपके पास दूसरे कपड़े हों।

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चादर या तौलिए ना बदलना

बिस्तर की चादर या तौलिए समय पर ना बदलना। इससे सेहत-मूड पर और आपकी सोच पर असर पड़ता है।

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चीजों को टालते रहना

क्रीम नहीं लगाना, बाल नहीं सुखाना, कपड़े तय करके नहीं रखना। हर चीज को टालते रहने वाली महिलाओं की ये आदत बन जाती है कि वह हर चीज बाद में करने के बारे में सोचती हैं।

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ना पहनने वाली चीजों को रखना

कुछ महिलाएं ऐसे कपड़े और चीजें अपने पास रखती हैं जो पसंद नहीं होती हैं।

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कपड़े प्रेस ना करना

आप अपने जूते साफ नहीं करना और धूल, सिलवटें, रगड़ के निशान को साफ नहीं करना।

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