बॉडी में महसूस हो रहे इन लक्षणों से समझे, स्वस्थ है आपका शरीर

Hindi Newsफोटोलाइफस्टाइलबॉडी में महसूस हो रहे इन लक्षणों से समझे, स्वस्थ है आपका शरीर

Physical signs of good health: शरीर बीमार होने पर जिस तरह के लक्षण दिखाता है। उसी तरह से हेल्दी बॉडी होने पर भी कुछ सिग्नल मिलते हैं। जो इशारा करते हैं कि बॉडी से ऑर्गंस पूरी तरह से काम कर रहे हैं और शरीर फिट है।

AparajitaFri, 12 Sep 2025 08:35 PM
हेल्दी बॉडी के सिग्नल

शरीर में बीमारी होने पर कई सारे लक्षण दिखते हैं। लेकिन कैसे समझ आए कि कुछ लक्षण आपके हेल्दी बॉडी की ओर भी इशारा करते हैं। जिनके महसूस होने पर आपको कोई दर्द या तकलीफ नहीं होती। साथ ही आप फ्रेश महसूस करते हैं। जान लें शरीर में दिख रहे हेल्दी बॉडी की ओर इशारा करते हैं।

पेट से आवाजें आना

कई बार पेट से कुछ अनजानी सी आवाजें आती हैं। दरअसल, ये आपके नॉर्मल डाइजेशन वर्क को बताती हैं।

ठंडे पानी से नहाना

ठंडे पानी से नहाना अच्छा लगता है तो ये गुड ब्लड सर्कुलेशन और नर्वस रिस्पांस की ओर इशारा करता है।

सुबह खुद से नींद खुल जाना

सुबह जल्दी यानी पांच से छह बजे के बीच खुद से नींद खुल जाती है और अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये आपके बैलेंस सर्काडियन रिदम को बताती है।

आसानी से पसीना निकलना

गर्मी लग रही या फिर वर्कआउट कर रहे और आसानी से पसीना निकल रहा है। तो ये हेल्दी टेंपरेचर रेगुलेशन की ओर इशारा करती है।

चोट जल्दी से ठीक हो जाना

अगर शरीर में लगी चोट जल्दी से ठीक हो जाती है तो ये गुड टिश्यू रिपेयर सिस्टम की ओर इशारा करती है।

मुंह में लार

डाइजेशन अच्छा है और मुंह में लार पर्याप्त बन रही है तो हेल्दी बॉडी का साइन है।

खाने के बाद डकार आना

खाने के बाद कुछ डकार आना एक्टिव स्टमक एसिड के कारण होता है। लेकिन ज्यादा डकार खराब डाइजेशन का लक्षण है।

रोजाना टाइम से पूप करना

अगर रोजाना एक टाइम के आसपास पूप होती है तो ये रेगुलर बाउल मूवमेंट यानी गुड गट हेल्थ को बताती है।

