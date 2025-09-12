बॉडी में महसूस हो रहे इन लक्षणों से समझे, स्वस्थ है आपका शरीर

शरीर में बीमारी होने पर कई सारे लक्षण दिखते हैं। लेकिन कैसे समझ आए कि कुछ लक्षण आपके हेल्दी बॉडी की ओर भी इशारा करते हैं। जिनके महसूस होने पर आपको कोई दर्द या तकलीफ नहीं होती। साथ ही आप फ्रेश महसूस करते हैं। जान लें शरीर में दिख रहे हेल्दी बॉडी की ओर इशारा करते हैं।
कई बार पेट से कुछ अनजानी सी आवाजें आती हैं। दरअसल, ये आपके नॉर्मल डाइजेशन वर्क को बताती हैं।
ठंडे पानी से नहाना अच्छा लगता है तो ये गुड ब्लड सर्कुलेशन और नर्वस रिस्पांस की ओर इशारा करता है।
सुबह जल्दी यानी पांच से छह बजे के बीच खुद से नींद खुल जाती है और अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये आपके बैलेंस सर्काडियन रिदम को बताती है।
गर्मी लग रही या फिर वर्कआउट कर रहे और आसानी से पसीना निकल रहा है। तो ये हेल्दी टेंपरेचर रेगुलेशन की ओर इशारा करती है।
अगर शरीर में लगी चोट जल्दी से ठीक हो जाती है तो ये गुड टिश्यू रिपेयर सिस्टम की ओर इशारा करती है।
डाइजेशन अच्छा है और मुंह में लार पर्याप्त बन रही है तो हेल्दी बॉडी का साइन है।
खाने के बाद कुछ डकार आना एक्टिव स्टमक एसिड के कारण होता है। लेकिन ज्यादा डकार खराब डाइजेशन का लक्षण है।
अगर रोजाना एक टाइम के आसपास पूप होती है तो ये रेगुलर बाउल मूवमेंट यानी गुड गट हेल्थ को बताती है।