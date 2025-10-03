बिना लहसुन-प्याज के भी खूब टेस्टी बनती हैं ये 8 सब्जियां, पूड़ी-पराठों के साथ बढ़ जाता है स्वाद!

कई लोग पूजा-पाठ के चलते तो कई हेल्थ रीजन की वजह से, लहसुन-प्याज खाना अवॉइड करते हैं। हालांकि कुछ लोगों से तो बिना लहसुन-प्याज के रहा ही नहीं जाता। उनका मानना होता है कि बिना इनके तो सब्जी फीकी लगती है। लेकिन ये बात हर सब्जी पर लागू नहीं होती। क्योंकि ऐसी कई सब्जियां हैं, जो बिना लहसुन प्याज के भी काफी टेस्टी बनकर तैयार होती हैं। इनका फ्लेवर वाकई बिना लहसुन या प्याज डाले ही निखर कर आता है। आइए जानते हैं वो सब्जियां कौन सी हैं।
बिना लहसुन-प्याज के बनने वाली सबसे पॉपुलर सब्जी है, भंडारा स्टाइल आलू टमाटर। गरमा गरम पूड़ी के साथ इनका स्वाद नेक्स्ट लेवल होता है।हींग, जीरा, थोड़े से खड़े मसाले, अदरक, हरी मिर्च और कसूरी मेथी डालकर इस सब्जी का स्वाद जो आता है, वो सभी को अपना दीवाना बना देता है।
लौकी की सब्जी में भी लहसुन-प्याज डालने की जरूरत नहीं होती है। इसमें हल्का जीरा और हींग का तड़का ही खूब स्वाद लगता है। लौकी की सब्जी हल्की और कंफर्टिंग होती है, ऐसे में कम तेल और मसाले में बनकर ज्यादा टेस्टी लगती है।
कद्दू की सब्जी में प्याज-लहसुन डालने का कोई फायदा नहीं। ये बिना इनके ही खूब टेस्टी लगती है। इसमें मेथी दाना का तड़का और अमचूर का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। पूड़ी के साथ ये क्लासिक कॉम्बो आपको जरूर ट्राई करना चाहिए।
बिना लहसुन-प्याज के अरबी की सब्जी भी काफी स्वाद बनती है। इसमें जीरे की जगह अजवाइन का तड़का लगता है। फिर फ्रेश टमाटर और हरी मिर्च के छौंक में आप हल्के मसालों के साथ ये सब्जी बना सकती हैं। पराठे और पूड़ी के साथ अरबी की सब्जी का स्वाद नेक्स्ट लेवल होता है।
कच्चे केले की सब्जी बनाते हुए भी आपको लहसुन-प्याज डालने की जरूरत नहीं है। सरसों के तेल में हल्के मसालों के साथ फ्राई करते हुए, आप बहुत ही टेस्टी सब्जी बना सकती हैं। पराठों के साथ इनका स्वाद जबरदस्त लगता है।
सरसों के तेल में जीरा, राई, सूखी लाल मिर्च का तड़का लगाकर बनती है आलू की काफी टेस्टी भुजिया। इसका क्रिस्पी फ्लेवर बच्चों से ले कर बड़ों तक को खूब पसंद आता है। कुछ समझ ना आए कि क्या बनाना है, तो पराठे और आलू की भुजिया बना लें। गारंटी है सब स्वाद से खाएंगे।
भिंडी की सब्जी में प्याज जरूरी होती है लेकिन जब बात हो दही वाले भिंडी मसाला की, तो बिना लहसुन-प्याज के भी काफी अच्छा फ्लेवर आता है। दही की वजह से ग्रेवी थिक होती है और काफी मसालेदार भी। इसका टेस्ट बहुत रिफ्रेशिंग होता है।
पिंडी छोले भी बिना प्याज-लहसुन के बनाए जाते हैं। इनका स्वाद काफी अच्छा होता है, जिसे आप पूड़ी, भटूरे या चावल के साथ भी सर्व कर सकती हैं। पूजा पाठ के लिए प्रसाद बना रही हैं, तो ये स्पेशल छोले आपको ट्राई करने चाहिए।