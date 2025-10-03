बिना लहसुन-प्याज के भी खूब टेस्टी बनती हैं ये 8 सब्जियां, पूड़ी-पराठों के साथ बढ़ जाता है स्वाद!

बिना लहसुन-प्याज के सब्जी

कई लोग पूजा-पाठ के चलते तो कई हेल्थ रीजन की वजह से, लहसुन-प्याज खाना अवॉइड करते हैं। हालांकि कुछ लोगों से तो बिना लहसुन-प्याज के रहा ही नहीं जाता। उनका मानना होता है कि बिना इनके तो सब्जी फीकी लगती है। लेकिन ये बात हर सब्जी पर लागू नहीं होती। क्योंकि ऐसी कई सब्जियां हैं, जो बिना लहसुन प्याज के भी काफी टेस्टी बनकर तैयार होती हैं। इनका फ्लेवर वाकई बिना लहसुन या प्याज डाले ही निखर कर आता है। आइए जानते हैं वो सब्जियां कौन सी हैं।