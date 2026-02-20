Hindustan Hindi News
रमजान में बनाएं ये 8 मजेदार रिफ्रेशिंग ड्रिंक, सहरी-इफ्तार दोनों में पी सकते हैं

Ramadan 2026 special Drinks: रमजान के महीने में रोजा रखने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। साथ ही शरीर दिनभर हाइड्रेटेड बना रहे इसके लिए खाने के साथ ही कुछ हेल्दी ड्रिंक्स को पीना भी जरूरी होता है। ये 8 ड्रिंक्स घर में आसानी से बनाकर पी सकते हैं।

AparajitaFeb 20, 2026 06:52 pm IST
रमजान के लिए 8 रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स

रमजान का महीना शुरू हो चुका है और रोजेदार फास्टिंग भी करना शुरू कर चुके हैं। हर दिन रोजा रखने के साथ दिनभर के कामों के लिए एनर्जी चाहिए होती है। ऐसे में सहरी और इफ्तार के वक्त प्लेन पानी काफी नहीं होगा। रोजेदारों के लिए एक रिफ्रेशिंग ड्रिंक ना केवल हाइड्रेट करेगी बल्कि एनर्जी भी देगी। घर में बनी ये 8 नेचुरल एनर्जी ड्रिंक बनाने का तरीका नोट कर लें।

नींबू पानी

देसी, क्लासिक और गर्मियों के लिए बेस्ट ड्रिंक जो ना केवल हाइड्रेट करेगी बल्कि एनर्जी देने में भी मदद करेगी। लेकिन सिंपल नींबू पानी में नमक, चीनी के साथ अदरक का थोड़ा सा रस भी मिलाएं। जिससे कि आपका डाइजेशन भी इंप्रूव हो और खाया-पिया आसानी से पच सके।

जलजीरा

इफ्तारी के लिए जलजीरा ड्रिंक ना केवल रिफ्रेश करेगा बल्कि डाइजेशन की स्पीड बढ़ाएगा। काला नमक, इमली का गूदा, पुदीना, भुने जीरे से तैयार जलजीरा मुंह में टेस्ट बड्स को रिफ्रेश कर देता है। जीरे में डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज होती हैं जो ब्लोटिंग को कम करती हैं। वहीं पुदीना इनडाइजेशन को दूर करता है। तो अगर आप इफ्तार में खाए हुए तले-भुने को आसानी से डाइजेस्ट करना चाहते हैं तो जलजीरा ड्रिंक पिएं।

छाछ

डाइजेशन को इंप्रूव करने के साथ दिनभर एनर्जी चाहिए तो छाछ बेस्ट ऑप्शन है। छाछ में रोस्टेड जीरा और पुदीना डालें। ये बॉडी को हाइड्रेट करेगा।

अनार का जूस

दिनभर काम करने से एनर्जी का लॉस होता है। ऐसे में अनार का जूस बेस्ट ऑप्शन है। इसे इफ्तार के लिए बनाना है तो टेस्ट के हिसाब से नींबू का रस और शहद डालकर एंज्वॉय करें।

रूह आफ्जा ड्रिंक

दूध में रूह आफ्जा मिलाकर ठंडी-ठंडी ड्रिंक में तरबूज के टुकड़े डालें और तैयार करें मोहब्बत का शरबत। ये ड्रिंक इफ्तार पार्टी के लिए बेस्ट हैं और साथ ही शरीर को हाइड्रेट करने में भी मदद करेगा।

बादाम मिल्क

अगर इफ्तार के लिए कुछ हाइड्रेटिंग ड्रिंक चाहते हैं जिससे पेट भी भरे और आप ज्यादा हैवी फील ना करें तो बादाम मिल्क बनाकर पिएं।

कोकोनट वाटर रिफ्रेंशिंग ड्रिंक

सहरी में ऐसी ड्रिंक पीना अच्छा होता है जो आपको डिहाइड्रेशन से बचाए। नारियल पानी में नींबू और नमक मिलाकर पिएं। ये शरीर में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने में मदद करेगा।

ठंडई

ठंडई बिल्कुल ट्रेडिशनल ड्रिंक जो एनर्जी देने के साथ पेट भी भरने में मदद करती है।

