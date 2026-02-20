रमजान में बनाएं ये 8 मजेदार रिफ्रेशिंग ड्रिंक, सहरी-इफ्तार दोनों में पी सकते हैं

जलजीरा

इफ्तारी के लिए जलजीरा ड्रिंक ना केवल रिफ्रेश करेगा बल्कि डाइजेशन की स्पीड बढ़ाएगा। काला नमक, इमली का गूदा, पुदीना, भुने जीरे से तैयार जलजीरा मुंह में टेस्ट बड्स को रिफ्रेश कर देता है। जीरे में डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज होती हैं जो ब्लोटिंग को कम करती हैं। वहीं पुदीना इनडाइजेशन को दूर करता है। तो अगर आप इफ्तार में खाए हुए तले-भुने को आसानी से डाइजेस्ट करना चाहते हैं तो जलजीरा ड्रिंक पिएं।