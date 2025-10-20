Hindustan Hindi News
रंगोली बनाकर करें मां लक्ष्मी का स्वागत, यहां देखें 8+ सिंपल और सुंदर डिजाइन

Rangoli Designs For Diwali: रंगोली बनाना दिवाली की सजावट का एक अहम अंग है। अगर आप भी दिवाली पर बनाने के लिए रंगोली के सुंदर और आसान डिजाइन खोज रही हैं, तो यहां से चुन कर सकती हैं। 

Anmol ChauhanMon, 20 Oct 2025 06:34 PM
रंगोली के सुंदर डिजाइन

रंगोली बनाना दिवाली की सजावट का एक अहम अंग है। धार्मिक रूप से भी इसका बहुत महत्व है। कहते हैं घर के आंगन में रंगोली बनाई जाए, तो मां लक्ष्मी का आगमन होता है। अगर आप भी दिवाली पर बनाने के लिए रंगोली के सुंदर और आसान डिजाइन खोज रही हैं, तो यहां से चुन कर सकती हैं। (All Images Credit-Pinterest)

सुंदर रंगोली डिजाइन

आंगन हो या पूजाघर ये कलरफुल रंगोली डिजाइन ट्राई कर सकती हैं। इसे बनाने के लिए ईयरबड, चम्मच और रंगोली टूल्स का इस्तेमाल कर सकती हैं। ये बनाने में बहुत आसान है और बनने के बाद भी बहुत सुंदर लगता है।

मोर वाली रंगोली

मोर वाली रंगोली बहुत सुंदर लगती है। ये कलरफुल डिजाइन आपके आंगन में जो भी देखेगा देखता ही रह जाएगा। फ्लॉवर या मंडला शेप रंगोली से कुछ अलग बनाना चाहती हैं, तो ये पैटर्न आपको ट्राई करना चाहिए।

ब्यूटीफुल रंगोली पैटर्न

ये ब्यूटीफुल रंगोली आपके द्वार की शोभा बढ़ा देगी। नीले, सफेद और नारंगी रंग से मिलकर बना ये पैटर्न बहुत ही सुंदर लगेगा। इसे भी चम्मच और ईयरबड की मदद से आप आसानी से बना सकती हैं।

सिंपल रंगोली डिजाइन

कोई ऐसा डिजाइन ढूंढ रही हैं, जो फटाफट बन जाए और देखने में भी सुंदर लगे, तो ये डिजाइन ट्राई करें। आई कैचिंग रंगों से मिलकर बना ये पैटर्न बहुत ही खूबसूरत लगेगा। इसके चारों तरफ असली फूल लगाकर आप इसकी खूबसूरती को बढ़ा सकती हैं।

कमल के फूल वाली रंगोली

ये कमल के फूल की पंखुड़ियों वाला डिजाइन भी आपके आंगन की खूबसूरती को बढ़ा देगी। घर के मंदिर में बनाने के लिए कोई छोटा, सुंदर और सिंपल डिजाइन खोज रही हैं, तो इसे ट्राई करें।

सिंपल रंगोली पैटर्न

ये सिंपल रंगोली पैटर्न भी आप आसानी से बना लेंगी। सबसे पहले चॉक की मदद से बाहरी आउटलाइन बना लें, फिर इसे आराम से फिल कर दें। बहुत ही जल्दी प्यारा सा डिजाइन बनकर तैयार हो जाएगा।

कलरफुल रंगोली

ये कलरफुल रंगोली घर के आंगन में बहुत ही सुंदर लगने वाली है। इसका डिजाइन इतना अट्रैक्टिव है कि हर कोई इसे ही देखने वाला है। ढेर आरे आई कैचिंग रंगों से मिलकर बनी ये रंगोली, बहुत ही खूबसूरत लगने वाली है।

दीया और कमल का फूल

घर के आंगन में दीया और कमल के फूल वाला ये सिंपल सा डिजाइन ट्राई करें। ये बहुत ही सुंदर है और बनाने में आसान भी। ये बहुत ही बड़ा डिजाइन है, जिसे आप आंगन के बीचों-बीच बना सकती हैं।

सुंदर रंगोली डिजाइन

ये सुंदर डिजाइन भी आंगन या पूजाघर के लिए परफेक्ट रहेगा। गोलाकार रंगोली से हटकर कुछ बनाना चाहती हैं, तो ये पैटर्न आपके लिए बेस्ट रहेगा। सिर्फ तीन रंगों से बहुत ही प्यारा पैटर्न बनकर तैयार हो जाएगा।

