रंगोली बनाकर करें मां लक्ष्मी का स्वागत, यहां देखें 8+ सिंपल और सुंदर डिजाइन

रंगोली के सुंदर डिजाइन

रंगोली बनाना दिवाली की सजावट का एक अहम अंग है। धार्मिक रूप से भी इसका बहुत महत्व है। कहते हैं घर के आंगन में रंगोली बनाई जाए, तो मां लक्ष्मी का आगमन होता है। अगर आप भी दिवाली पर बनाने के लिए रंगोली के सुंदर और आसान डिजाइन खोज रही हैं, तो यहां से चुन कर सकती हैं। (All Images Credit-Pinterest)