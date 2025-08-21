8 latest trendy stylish fancy mohri designs for salwar suit stitching ideas सलवार की मोहरी पर बनवाएं ये 8 लेटेस्ट पैटर्न, डेली वियर सूट भी लगेगा डिजाइनर!
सलवार की मोहरी पर बनवाएं ये 8 लेटेस्ट पैटर्न, डेली वियर सूट भी लगेगा डिजाइनर!

अब वो जमाना गया जब प्लेन मोहरी बनवाई जाती थी। आजकल सलवार की मोहरी के अलग-अलग डिजाइन काफी ट्रेंड में हैं। डेली वियर सूट हो या पार्टी वियर, सलवार स्टिच करा रही हैं तो ये लेटेस्ट डिजाइन एक बार जरूर देख लें।

Anmol ChauhanThu, 21 Aug 2025 10:01 AM
1/9

सलवार की मोहरी के डिजाइन

किसी भी सूट को डिजाइनर लुक देती हैं, उसकी छोटी-छोटी डिटेलिंग जैसे- नेकलाइन हो या स्लीव्स का डिजाइन। सलवार की मोहरी भी एक ऐसी ही डिटेलिंग है, जो आपके सिंपल लुक को भी फैशनेबल बना देगी। आजकल सलवार की मोहरी के अलग-अलग डिजाइन काफी ट्रेंड में हैं। अब वो जमाना गया जब प्लेन मोहरी बनवाई जाती थी। डेली वियर सूट हो या पार्टी वियर, सलवार स्टिच करा रही हैं तो ये लेटेस्ट डिजाइन एक बार जरूर देख लें। (All Images Credit: Pinterest)

2/9

स्टाइलिश कट वर्क मोहरी

सलवार को अलग हटके स्टाइलिश लुक देना है, तो जालीदार कट वर्क वाला ये मोहरी डिजाइन एकदम परफेक्ट रहेगा। ये सलवार एकदम डिजाइनर लगेगी और आपके पूरे सूट का लुक निखार देगी।

3/9

मोहरी पर लगवाएं सितारे

सिंपल सलवार को थोड़ा हेवी और स्टाइलिश लुक देने के लिए उसकी मोहरी पर सितारे लगवा सकती हैं। ये शिमरी लुक बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगा और लोगों की सारी अटेंशन आपकी इस डिजाइनर सलवार पर ही जाएगी।

4/9

मोहरी पर लेस लगवाएं

मोहरी का अट्रैक्टिव बनाने का सबसे सिंपल तरीका है कि आप इसपर लेस अटैच कर दें। कुछ इस तरह की लटकन वाली लेस और भी ज्यादा फैंसी लगेंगी। डेली वियर के सूटों के लिए ऐसे सिंपल लेकिन डिटेलिंग वाले पैटर्न एकदम परफेक्ट रहते हैं।

5/9

जीरो मोहरी सलवार

जीरो मोहरी वाली सलवार भी काफी ट्रेंड में है। खासतौर से लड़कियों घेरदार जीरो मोहरी की सलवार पहनना पसंद करती हैं। ऐसे सलवार साइट कुर्ते के साथ ही नहीं बल्कि टॉप और टी शर्ट के साथ भी बेहद फैंसी लगती है।

6/9

गोटा पट्टी सलवार

मोहरी को थोड़ा स्टाइलिश लुक देने के लिए आप गोटा पट्टी भी अटैच कर सकती हैं। ये बहुत ही सिंपल हैक है, अपनी सलवार को डिजाइनर लुक देने का। आप इस तरह लेयर्स में गोटा पट्टी लेस अटैच कर सकती हैं, ये बहुत फैंसी लगेगा।

7/9

चौड़ी मोहरी वाली सलवार

चौड़ी मोहरी वाली सलवार गर्ल्स के बीच काफी पॉपुलर है। ये देखने में बहुत फैंसी लगती है और कंफर्टेबल भी रहती है। डेली वियर के सूटों को स्टाइलिश लुक देना है, तो एक ऐसी चौड़ी मोहरी वाली सलवार जरूर ट्राई करें।

8/9

ऊंची मोहरी वाली सलवार

थोड़ा मॉडर्न लुक चाहती हैं, तो ऊंची मोहरी वाली सलवार भी ट्राई कर सकती हैं। ये लेटेस्ट ट्रेंड है और काफी फैंसी भी लगता है। इसमें सलवार की मोहरी काफी ऊंची होती है और चौड़ी भी। थोड़ी डिटेलिंग एड करने के लिए आप इसके बॉर्डर पर पतली लेस भी अटैच करा सकते हैं।

9/9

फ्लोरल कट वर्क मोहरी

मोहरी के एंड पर आप कुछ इस तरह का फ्लोरल कट वर्क भी करा सकती हैं। ये बहुत सुंदर डिजाइन है और काफी बेसिक भी है। डेली वियर सूट हो या पार्टी वियर, ये मोहरी आपके हर सूट को स्पेशल बना देगी।

