सलवार की मोहरी पर बनवाएं ये 8 लेटेस्ट पैटर्न, डेली वियर सूट भी लगेगा डिजाइनर!

सलवार की मोहरी के डिजाइन

किसी भी सूट को डिजाइनर लुक देती हैं, उसकी छोटी-छोटी डिटेलिंग जैसे- नेकलाइन हो या स्लीव्स का डिजाइन। सलवार की मोहरी भी एक ऐसी ही डिटेलिंग है, जो आपके सिंपल लुक को भी फैशनेबल बना देगी। आजकल सलवार की मोहरी के अलग-अलग डिजाइन काफी ट्रेंड में हैं। अब वो जमाना गया जब प्लेन मोहरी बनवाई जाती थी। डेली वियर सूट हो या पार्टी वियर, सलवार स्टिच करा रही हैं तो ये लेटेस्ट डिजाइन एक बार जरूर देख लें। (All Images Credit: Pinterest)