देखें प्लाजो-सूट के 8 लेटेस्ट डिजाइन, डेली वियर के लिए परफेक्ट रहेगा हर पैटर्न!

डेली वियर हो या कोई खास मौका, प्लाजो सूट हमेशा ही बढ़िया लगते हैं। लगभग हर उम्र की महिलाएं प्लाजो सूट पहनना पसंद करती हैं। प्लाजो आरामदायक भी होता है और स्टाइलिश भी लगता है। सूट का फैब्रिक ले कर आप प्लाजो सूट स्टिच करा सकती हैं या फिर रेडीमेड ऑप्शन भी मौजूद हैं। यहां हम आपके लिए कुछ फैंसी डिजाइन ले कर आए हैं, तो स्टिचिंग से ले कर सूट की शॉपिंग में आपकी बड़ी मदद करेंगे। ये सभी डिजाइन लेटेस्ट ट्रेंड हैं और देखने में एक से बढ़कर एक हैं। (All Images Credit: Pinterest)
मिरर वर्क सूट देखने में बहुत सुंदर लगता है। किसी फंक्शन में अगर आप ऐसा सूट पहनकर पाएंगी, तो अलग ही शाइन करेंगी। कुर्ते और दुपट्टे पर फुल मिरर वर्क हो और प्लाजो सिंपल, घेरदार हो तो सूट का लुक बैलेंस भी लगता है और देखने में भी ये बेहद प्यारा कॉम्बिनेशन लगता है।
डबल शेड वाला इस तरह का सूट भी आपके वॉर्डरोब में चार चांद लगा देगा। इस तरह आप स्लीवलेस और लॉन्ग लेंथ कुर्ता स्टिच करा सकती हैं। ये आपको स्लिम एंड टॉल लुक देगा। वहीं इसका शिफॉन फैब्रिक वाला प्लाजो, सूट में अलग ही ग्लैम एड करेगा।
लहरिया सूट देखने में बहुत ही फैंसी लगते हैं। खासतौर से समर्स में ऐसे प्रिंट बेहद स्टाइलिश लगते हैं। आप पिंक और वाइट के कॉम्बिनेशन वाला सूट ले सकती हैं, ये कलर कॉम्बो काफी सुंदर लगता है। इसके साथ नैरो प्लाजो बहुत फैंसी लगेगा।
पाकिस्तानी सूटों की फिटिंग आमतौर पर काफी ढीली होती है और ये देखने में बहुत स्टाइलिश लगते हैं। आप ढीले प्लाजो के साथ एक पाकिस्तानी फिट वाली कुर्ती वियर कर सकती हैं। ओवरऑल सूट को भी आप सेम फिट में स्टिच करा सकती हैं।
सूट पर धागे की एंब्रॉयडरी बेहद ही प्यारी लगेगी। अगर आपको ज्यादा हेवी सूट पसंद नहीं आते हैं, तो थ्रेड वर्क वाली एंब्रॉयडरी चुन सकती हैं। इसके प्लाजो पर भी सुंदर वर्क है, जो ओवरऑल सूट को काफी फैंसी लुक दे रहा है।
आजकल ज्यादा हेवी एंब्रॉयडरी की जगह मिनिमल एंब्रॉयड्री ट्रेंड में है। सूट के बॉर्डर, स्लीव्स और दुपट्टे के किनारों पर हुई एंब्रॉयडरी देखने में बेहद सुंदर लुक देती है और सूट भी ज्यादा हेवी और आउटडेटेड नहीं लगता। शॉपिंग पर जा रही हैं, तो ऐसे सूट पिक कर सकती हैं।
सिंपल सॉलिड कलर का फैब्रिक ले कर भी आप ये फैंसी सूट स्टिच करा सकती हैं। गर्ल्स के लिए ऐसे डिजाइन एकदम बेस्ट रहते हैं। फुल स्लीव्स, हेवी घेरदार प्लाजो और प्लेन दुपट्टा आपको जो सादगी भरा लुक देंगे वो हेवी सूट भी नहीं दे पाएंगे।
वर्टिकल स्ट्राइप्स आपको टॉल और स्लिम लुक का इफेक्ट देती हैं। ऐसे में आप अपने लिए वर्टिकल स्ट्राइप्स प्रिंट या एंब्रॉयडरी वाला सूट ले सकती हैं। ये बहुत ज्यादा फैंसी लगेगा और आपको परफेक्ट लुक भी देगा।