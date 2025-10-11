Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोलाइफस्टाइलदिवाली पर होना है रेडी तो सूट स्टिचिंग के ये आइडिया कर लें नोट, धनतेरस से लेकर भाईदूज में बस आप ही दिखेंगी

दिवाली पर होना है रेडी तो सूट स्टिचिंग के ये आइडिया कर लें नोट, धनतेरस से लेकर भाईदूज में बस आप ही दिखेंगी

Suit Stitching Ideas: दिवाली के 5 दिनों तक चलने वाले त्योहार में हर दिन एक जैसे कुर्ते या सूट पहनने की बजाय अलग-अलग तरीके के आउटफिट पहनकर रेडी होना चाहती हैं और वो भी ट्रेडिशनली, तो इन डिजाइन के कुर्ते सिलवा लें। ये कुर्ते आपकी पुरानी साड़ी से भी बनकर तैयार हो सकते हैं। 

AparajitaSat, 11 Oct 2025 06:30 PM
1/9

दिवाली कुर्ता स्टिचिंग आइडिया

दिवाली का त्योहार बेहद स्पेशल होता है। एक के बाद एक पूरे 5 दिन त्योहार रहते हैं। जिसमे हर दिन सजधज कर पूजा करना और रेडी होना अच्छा लगता है। अब पांच दिनों तक लगातार एक जैसे कपड़े पहनना बोरिंग हो जाएगा। तो ट्रेडिशनल में भी अलग-अलग डिजाइन के कुर्ते स्टिच करवाएं। जिसमे आपका हर दिन अलग लुक दिखे लेकिन पूरी तरह से ट्रेडिशनल। दिवाली के त्योहारों पर रेडी होने के लिए आप इन डिजाइन के सूट को स्टिच करवा लें या खरीद लें। ये ट्रेंडी लुक देंगे।

2/9

शार्ट कुर्ती विद लांग फ्लेयर स्कर्ट

शार्ट कुर्ती के साथ लांग फ्लेयर वाली स्कर्ट इस समय ट्रेंड में हैं। जिसे आप आसानी से मां की पुरानी साड़ी से स्टिच करवाकर पहन सकती हैं। ये लुक धनतेरस की पूजा में बेस्ट दिखेगा। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)

3/9

नी लेंथ कुर्ती विद स्कर्ट

किसी पुराने स्कर्ट या पलाजो के साथ एंब्रायडरी वाले नी लेंथ कुर्ते को स्टिच करवाकर भी पहना जा सकता है। ये लुक भी ब्यूटीफुल दिखेगा। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)

4/9

राउंड हेमलाइन टॉप कुर्ती

फ्लेयर वाले पलाजो या स्कर्ट के साथ इस तरह की राउंड हेमलाइन डिजाइन की शार्ट कुर्ती स्टिच करवाएं। दिवाली पर इस तरह का लुक ट्रेंडी दिखेगा। साथ ही सिंपल सूट-साड़ी से अलग नजर आएगा। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)

5/9

स्लीवलेस शार्ट कुर्ती

शार्ट स्लीवलेस कुर्ती को स्टिच करवाएं और इस तरह के टिशू फैब्रि के के साथ मैच करवाकर पहनें। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)

6/9

एस्मेट्रिक शर्ट कुर्ती

एस्मेट्रिक डिजाइन की शर्ट कॉलर वाली कुर्ती के साथ घेरदार पलाजो स्टिच करवाएं। ये लुक ब्यूटीफुल दिखेगा। दिवाली पूजा से लेकर भाई दूज पर इस तरह के आउटफिट ब्यूटीफुल लुक देंगे। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)

7/9

लांग स्कर्ट विद शर्ट

बोरिंग कुर्ता सिलवाने की बजाय आप इस डिजाइन और कलफ वाले शर्ट को स्टिच करवाएं। साथ में लांग स्कर्ट या फ्लेयर वाले पलाजो ब्यूटीफुल लुक देंगे। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)

8/9

भाईदूज के लिए परफेक्ट अनारकली

भाईदूज के मौके पर बहनों के बीच में सबसे हटकर दिखना है तो मल्टीकलर अनारकली कुर्ता सिलवाकर पहनें। ये क्लासिक लुक कभी फेल नहीं होगा। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)

9/9

पैंट विद लो हाई कुर्ता

फ्रंट से हाई एंड बैक से लो हेमलाइन वाले कुर्ते को स्टिच करवाने के साथ पैंट स्टिच करवाएं। ये डिजाइन अट्रैक्टिव दिखेगा। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)

kurti Design Diwali