दिवाली पर होना है रेडी तो सूट स्टिचिंग के ये आइडिया कर लें नोट, धनतेरस से लेकर भाईदूज में बस आप ही दिखेंगी

दिवाली का त्योहार बेहद स्पेशल होता है। एक के बाद एक पूरे 5 दिन त्योहार रहते हैं। जिसमे हर दिन सजधज कर पूजा करना और रेडी होना अच्छा लगता है। अब पांच दिनों तक लगातार एक जैसे कपड़े पहनना बोरिंग हो जाएगा। तो ट्रेडिशनल में भी अलग-अलग डिजाइन के कुर्ते स्टिच करवाएं। जिसमे आपका हर दिन अलग लुक दिखे लेकिन पूरी तरह से ट्रेडिशनल। दिवाली के त्योहारों पर रेडी होने के लिए आप इन डिजाइन के सूट को स्टिच करवा लें या खरीद लें। ये ट्रेंडी लुक देंगे।
शार्ट कुर्ती के साथ लांग फ्लेयर वाली स्कर्ट इस समय ट्रेंड में हैं। जिसे आप आसानी से मां की पुरानी साड़ी से स्टिच करवाकर पहन सकती हैं। ये लुक धनतेरस की पूजा में बेस्ट दिखेगा। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)
किसी पुराने स्कर्ट या पलाजो के साथ एंब्रायडरी वाले नी लेंथ कुर्ते को स्टिच करवाकर भी पहना जा सकता है। ये लुक भी ब्यूटीफुल दिखेगा। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)
फ्लेयर वाले पलाजो या स्कर्ट के साथ इस तरह की राउंड हेमलाइन डिजाइन की शार्ट कुर्ती स्टिच करवाएं। दिवाली पर इस तरह का लुक ट्रेंडी दिखेगा। साथ ही सिंपल सूट-साड़ी से अलग नजर आएगा। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)
शार्ट स्लीवलेस कुर्ती को स्टिच करवाएं और इस तरह के टिशू फैब्रि के के साथ मैच करवाकर पहनें। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)
एस्मेट्रिक डिजाइन की शर्ट कॉलर वाली कुर्ती के साथ घेरदार पलाजो स्टिच करवाएं। ये लुक ब्यूटीफुल दिखेगा। दिवाली पूजा से लेकर भाई दूज पर इस तरह के आउटफिट ब्यूटीफुल लुक देंगे। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)
बोरिंग कुर्ता सिलवाने की बजाय आप इस डिजाइन और कलफ वाले शर्ट को स्टिच करवाएं। साथ में लांग स्कर्ट या फ्लेयर वाले पलाजो ब्यूटीफुल लुक देंगे। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)
भाईदूज के मौके पर बहनों के बीच में सबसे हटकर दिखना है तो मल्टीकलर अनारकली कुर्ता सिलवाकर पहनें। ये क्लासिक लुक कभी फेल नहीं होगा। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)
फ्रंट से हाई एंड बैक से लो हेमलाइन वाले कुर्ते को स्टिच करवाने के साथ पैंट स्टिच करवाएं। ये डिजाइन अट्रैक्टिव दिखेगा। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)