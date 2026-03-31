मिनिमल, 3D और ब्राइडल! ये 8 मेहंदी डिजाइन हर मौके के लिए परफेक्ट हैं, सेव कर लें पैटर्न

हर मौके के लिए बेस्ट हैं ये मेहंदी डिजाइन

मौका कोई भी हो घर की लड़कियों और महिलाओं का हाथों पर मेंहदी लगाना फिक्स है। किसी खास की शादी हो या कोई भी तीज-त्यौहार, हाथों पर मेंहदी महज शृंगार ही नहीं बल्कि परंपरा का हिस्सा है। खैर, हाथों पर मेंहदी लगाने से पहले एक प्यारा सा डिजाइन ढूंढना भी चैलेंजिंग होता है। अब सभी की पसंद अलग-अलग होती है, किसी को मिनिमल मेंहदी पसंद आती है, तो किसी को एकदम भरवां ब्राइडल मेंहदी अच्छी लगती है। ऐसे में यहां हम आपके लिए कुछ लेटेस्ट और फैंसी मेंहदी के डिजाइन खोज कर लाए हैं, जिन्हें आप अपनी पसंद और मौके के मुताबिक सेव कर के रख सकती हैं। (All Images Credit- Instagram)