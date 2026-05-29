सूट के साथ पैंट सिलवा रहीं तो मोहरी के ये 8 डिजाइन सेव कर लें, टेलर को दिखाने के काम आएंगे!

सूट के साथ बनवाएं पैंट के ये 8 फैंसी डिजाइन

सूट का ओवरऑल लुक कैसा आएगा ये इसके बॉटम पर भी काफी हद तक डिपेंड करता है। यही वजह है कि आजकल ज्यादातर महिलाएं कुर्ते के साथ पैंट स्टिच कराना प्रिफर करती हैं। पैंट काफी फॉर्मल और स्टाइलिश लगती हैं, वहीं डेली वियर के लिए काफी कंफर्टेबल भी रहती है। अगर आप ऑफिस या कॉलेज वियर के लिए सूट स्टिच करा रही हैं, तो साथ में पैंट बनवाना एक अच्छा ऑप्शन है। अब हर बार वही प्लेन पैंट बनवाना भी जरूरी नहीं है, क्योंकि आजकल डिजाइनर पैंट्स का ट्रेंड है। यहां ऐसे ही कुछ चुनिंदा डिजाइन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। (All Images Credit- Pinterest)