2-3 ग्राम गोल्ड में बन जाएगी ये ईयररिंग्स की डिजाइन, डेली वियर के लिए है सही

2-3 ग्राम गोल्ड ईयररिंग्स डिजाइन

गोल्ड के दाम दिन पर दिन बढ़कर आम आदमी की पहुंच के बाहर हो चुके हैं। ऐसे में वो डेली वियर में क्या पहने? ऐसे में सॉल्यूशन है कि कम वजन के शानदार डिजाइन को बनवाया जाए। गोल्ड शॉप पर आपको दो से तीन ग्राम के एक से बढ़कर एक सुंदर डिजाइन के ईयररिंग्स मिल जाते हैं। जिन्हें आप भी बनवा सकती हैं। यहां देखें ऐसी ही 8 बेस्ट गोल्ड ईयररिंग्स डिजाइन। (इमेज साभार-Pintrest)