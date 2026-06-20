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2-3 ग्राम गोल्ड में बन जाएगी ये ईयररिंग्स की डिजाइन, डेली वियर के लिए है सही

2-3 gram gold earrings design: 2 से 3 ग्राम गोल्ड में डेली वियर पहनने के लिए लेटेस्ट ट्रेंडी ईयररिंग्स की डिजाइन की फोटो यहां देख लें। गोल्ड के बढ़े हुए रेट के बीच इस तरह की गोल्ड ईयररिंग्स एवरग्रीन लगती है और हर आउटफिट के साथ फिट बैठती हैं।

AparajitaJun 20, 2026 07:52 pm IST
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2-3 ग्राम गोल्ड ईयररिंग्स डिजाइन

गोल्ड के दाम दिन पर दिन बढ़कर आम आदमी की पहुंच के बाहर हो चुके हैं। ऐसे में वो डेली वियर में क्या पहने? ऐसे में सॉल्यूशन है कि कम वजन के शानदार डिजाइन को बनवाया जाए। गोल्ड शॉप पर आपको दो से तीन ग्राम के एक से बढ़कर एक सुंदर डिजाइन के ईयररिंग्स मिल जाते हैं। जिन्हें आप भी बनवा सकती हैं। यहां देखें ऐसी ही 8 बेस्ट गोल्ड ईयररिंग्स डिजाइन। (इमेज साभार-Pintrest)

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फ्लावर डिजाइन

कम वजन में सुंदर सी डिजाइन खरीदनी है तो इस तरह के फ्लावर वाली डिजाइन को सेलेक्ट कर सकती हैं।

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न्यू स्टाइल डिजाइन

हल्के चमकीले पत्थरों को तराशने के साथ इस तरह की गोल्ड डिजाइन अट्रैक्टिव दिखती है। इसे दो से तीन ग्राम वजन में आराम से बनवाया जा सकता है।

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प्लेन डिजाइन

अगर आप वर्किंग वुमन हैं और डेली वियर के लिए किसी सिंपल सी ईयररिंग्स को खोज रही हैं तो ये डिजाइन काफी क्लासी लुक देगी।

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ड्रापलेट डिजाइन

सिंपल एंड सोबर डिजाइन चाहती हैं तो डेली वियर में इस तरह की प्लेन ड्रॉपलेट डिजाइन को भी सेलेक्ट कर सकती हैं। ये स्टनिंग दिखेगी।

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गोल्डन बॉल्स डिजाइन

अगर आप कम वजन के साथ डायमंड भी चाहती हैं तो इस तरह की डिजाइन स्टनिंग दिखेगी। डायमंड स्टड के साथ गोल्डन बॉल्स को अटैच किया गया है। ये क्लीन डिजाइन एस्थेटिक लुक देगी।

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गोल्डन हूप

गोल्डन हूप यानी बाली की ये डिजाइन ओल्ड है लेकिन इसके नीचे लगे गोल्डन बॉल्स इसे ट्रेंडी लुक दे रहे हैं। दो से तीन ग्राम गोल्ड में ये आराम से बन जाएगा।

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रिंग डिजाइन

कम वजन में ज्यादातर खोखली डिजाइन सोनार देते हैं। इस तरह की रिंग्स वाले हूप हल्के और कम वजन में बनकर तैयार हो जाएंगे।

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स्टाइलिश ईयररिंग्स

गोल्ड में कम वजन के साथ अगर 18 कैरेट सेलेक्ट करेंगे तो इस तरह की डिजाइन भी काफी पॉपुलर है और डेली वियर के लिए लेडीज लेना पसंद करती हैं।

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