करवा चौथ से पहले ब्लाउज सिलवा रहीं तो इन स्लीव डिजाइन को स्टिच करवा लें, दिखेंगी सबसे अलग

करवा चौथ नजदीक है। अगर आपने अभी तक ब्लाउज की स्टिचिंग नहीं करवाई है। तो इन लेटेस्ट डिजाइन की स्लीव को जरूर देख लें। जिसे ब्लाउज पर सिलवा लिया तो पूरा लुक चेंज हो जाएगा। केवल करवा चौथ ही नही ये स्लीव डिजाइन आप किसी भी साड़ी के ब्लाउज पर सिलवा कर डिजाइन को चेंज कर सकती हैं। देख लें फोटोज ( सभी इमेज क्रेडिट-Pintrest)
सर्दियों का सीजन शुरू होने वाला है। तो अगर आपके घर में वेडिंग है तो कंट्रास्ट कलर के प्रिंटेड, सिल्क वाले ब्लाउज फैब्रिक को लेकर फुल स्लीव डिजाइन के ब्लाउज को स्टिच करवा सकती हैं।
पर्ल डिजाइन के ब्लाउज आपकी साड़ी को क्लासी बना देंगे। किसी साड़ी के साथ पर्ल ज्वैलरी मैच करवानी है तो स्लीव पर पर्ल की स्टिचिंग करवाएं।
शोल्डर पर फ्रिल बनवाकर साथ में स्लीव को लांग या शार्ट स्टिच करवाएं। ब्लाउज की ये स्लीव डिजाइन बिल्कुल यूनिक दिखेगी।
प्रिंटेड पैटर्न का ब्लाउज है तो साथ में प्लेन फैब्रिक की स्लीव स्टिच करवाएं और उसे बिल्कुल लूज फिटिंग वाला बनाकर लास्ट में दो बन को लगाएं। ये डिजाइन यूनिक दिखेगी।
प्रिंटेड ब्लाउज का फैब्रिक है तो इस तरह की स्लीव डिजाइन भी यूनिक लगेगा। खासतौर पर स्लिम बाजुओं वाली लेडीज इस डिजाइन को बनवाकर देखें।
हैवी एंब्रायडरी वाले ब्लाउज के स्लीव पर आखिरी में थोड़ा सा नेट का डिजाइन अट्रैक्टिव लुक देगा।
सिल्क के ब्लाउज में शोल्डर के पास हल्का सा इस डिजाइन का पफ एलिगेंट और क्लासी लुक देने के लिए काफी दिख रहा है। जिसे आप भी ट्राई कर सकती हैं।
पफ स्लीव पसंद है तो इस तरह से प्लीटेड पफ बनवाने के साथ उसमे नीचे की तरफ बेल डिजाइन भी स्टिच करवाएं। ये डिजाइन थोड़ा हैवी है लेकिन कई बार ब्यूटीफुल लग सकता है।