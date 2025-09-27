8 latest new design blouse sleeve stitching ideas for saree करवा चौथ से पहले ब्लाउज सिलवा रहीं तो इन स्लीव डिजाइन को स्टिच करवा लें, दिखेंगी सबसे अलग
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोलाइफस्टाइलकरवा चौथ से पहले ब्लाउज सिलवा रहीं तो इन स्लीव डिजाइन को स्टिच करवा लें, दिखेंगी सबसे अलग

करवा चौथ से पहले ब्लाउज सिलवा रहीं तो इन स्लीव डिजाइन को स्टिच करवा लें, दिखेंगी सबसे अलग

Blouse Sleeve Design: करवा चौथ पर साड़ी पहनने का प्लान है तो ब्लाउज स्टिच करवाने से पहले ही इन स्लीव की डिजाइन को देखकर सेव कर लें। पूरे ब्लाउज का लुक अलग दिखेगा और हर कोई बस आपके ब्लाउज की ही तारीफ करते दिखेगा।

AparajitaSat, 27 Sep 2025 03:49 PM
1/9

ब्लाउज स्लीव डिजाइन

करवा चौथ नजदीक है। अगर आपने अभी तक ब्लाउज की स्टिचिंग नहीं करवाई है। तो इन लेटेस्ट डिजाइन की स्लीव को जरूर देख लें। जिसे ब्लाउज पर सिलवा लिया तो पूरा लुक चेंज हो जाएगा। केवल करवा चौथ ही नही ये स्लीव डिजाइन आप किसी भी साड़ी के ब्लाउज पर सिलवा कर डिजाइन को चेंज कर सकती हैं। देख लें फोटोज ( सभी इमेज क्रेडिट-Pintrest)

2/9

फुल स्लीव ब्लाउज

सर्दियों का सीजन शुरू होने वाला है। तो अगर आपके घर में वेडिंग है तो कंट्रास्ट कलर के प्रिंटेड, सिल्क वाले ब्लाउज फैब्रिक को लेकर फुल स्लीव डिजाइन के ब्लाउज को स्टिच करवा सकती हैं।

3/9

पर्ल डिजाइन ब्लाउज

पर्ल डिजाइन के ब्लाउज आपकी साड़ी को क्लासी बना देंगे। किसी साड़ी के साथ पर्ल ज्वैलरी मैच करवानी है तो स्लीव पर पर्ल की स्टिचिंग करवाएं।

4/9

फ्रिल वाली स्लीव

शोल्डर पर फ्रिल बनवाकर साथ में स्लीव को लांग या शार्ट स्टिच करवाएं। ब्लाउज की ये स्लीव डिजाइन बिल्कुल यूनिक दिखेगी।

5/9

लूज स्लीव विद बो

प्रिंटेड पैटर्न का ब्लाउज है तो साथ में प्लेन फैब्रिक की स्लीव स्टिच करवाएं और उसे बिल्कुल लूज फिटिंग वाला बनाकर लास्ट में दो बन को लगाएं। ये डिजाइन यूनिक दिखेगी।

6/9

ब्यूटीफुल स्लीव डिजाइन

प्रिंटेड ब्लाउज का फैब्रिक है तो इस तरह की स्लीव डिजाइन भी यूनिक लगेगा। खासतौर पर स्लिम बाजुओं वाली लेडीज इस डिजाइन को बनवाकर देखें।

7/9

ब्लाउज के आखिरी में नेट की डिटेलिंग

हैवी एंब्रायडरी वाले ब्लाउज के स्लीव पर आखिरी में थोड़ा सा नेट का डिजाइन अट्रैक्टिव लुक देगा।

8/9

सिल्क में पफ

सिल्क के ब्लाउज में शोल्डर के पास हल्का सा इस डिजाइन का पफ एलिगेंट और क्लासी लुक देने के लिए काफी दिख रहा है। जिसे आप भी ट्राई कर सकती हैं।

9/9

यूनिक ब्लाउज स्लीव

पफ स्लीव पसंद है तो इस तरह से प्लीटेड पफ बनवाने के साथ उसमे नीचे की तरफ बेल डिजाइन भी स्टिच करवाएं। ये डिजाइन थोड़ा हैवी है लेकिन कई बार ब्यूटीफुल लग सकता है।

blouse design