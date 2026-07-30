तीज पर आपकी हथेलियां दिखेगी सबसे अलग, ये 8 मेहंदी डिजाइन अभी सेव कर लें

हरियाली तीज सुहाग, खुशियों और सजने-संवरने का त्योहार माना जाता है। इस दिन महिलाएं नए कपड़े पहनती हैं, सोलह श्रृंगार करती हैं और हाथों पर मेहंदी जरूर लगवाती हैं। कहा जाता है कि मेहंदी जितनी गहरी रचती है, उतनी ही शुभ मानी जाती है। अगर आप भी इस तीज अपने हाथों को सबसे अलग दिखाना चाहती हैं, तो इन खूबसूरत मेहंदी डिजाइनों से प्रेरणा ले सकती हैं। (All Photos Credit: Pinterest)
अगर आपको भरे हुए और रॉयल डिजाइन पसंद हैं, तो मोर वाली मेहंदी सबसे अच्छा विकल्प है। हथेली और कलाई तक फैला यह डिजाइन देखने में बेहद आकर्षक लगता है। मोर के साथ फूल और जाली का काम इसे और खास बना देता है। यह डिजाइन साड़ी, लहंगे या शरारा हर तरह के तीज लुक के साथ खूब जंचता है।
अगर आपको सिंपल लेकिन अलग डिजाइन पसंद है, तो कमल के फूल और शुभ चिन्ह वाली मेहंदी बनवा सकती हैं। इसमें कमल, ओम, स्वस्तिक या दूसरे शुभ चिन्हों को खूबसूरती से शामिल किया जाता है। यह डिजाइन बहुत ज्यादा भरा हुआ नहीं लगता, लेकिन देखने में बेहद सुंदर और खास नजर आता है।
अगर आपकी शादी के बाद पहली तीज है, तो कपल थीम मेहंदी डिजाइन अच्छा विकल्प हो सकता है। इसमें दूल्हा-दुल्हन, झूला या प्रेम से जुड़े छोटे-छोटे चित्र बनाए जाते हैं। यह डिजाइन हाथों को खास लुक देता है और तस्वीरों में भी बेहद सुंदर दिखाई देता है।
अगर आप कुछ नया चाहती हैं, तो 'हरियाली तीज' लिखी हुई या त्योहार से जुड़े खास डिजाइन बनवा सकती हैं। इसमें मंदिर, मोर, झूला, पत्तियां और पारंपरिक आकृतियों का सुंदर मेल होता है। यह डिजाइन बाकी लोगों से अलग दिखता है और त्योहार की भावना को भी खूबसूरती से दिखाता है।
हरियाली तीज की पहचान झूले और सावन से भी जुड़ी है। ऐसे में झूला झूलती महिला वाला डिजाइन त्योहार की खूबसूरती को और बढ़ा देता है। इस तरह की मेहंदी में झूला, पेड़, फूल और पारंपरिक आकृतियां बनाई जाती हैं। अगर आप तीज थीम वाला डिजाइन चाहती हैं, तो यह एक शानदार विकल्प है।
मंडला मेहंदी हमेशा ट्रेंड में रहती है। हथेली के बीच गोल मंडला बनाकर उसके साथ जाली और फूलों का काम किया जाता है। यह डिजाइन सिंपल होने के साथ बहुत स्टाइलिश भी लगता है। अगर आप पहली बार फुल हैंड मेहंदी लगवा रही हैं, तो यह डिजाइन आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकता है।
अगर आप बहुत ज्यादा भरी हुई मेहंदी नहीं चाहतीं, तो अरेबिक स्टाइल चुन सकती हैं। इसमें बड़े-बड़े फूल, पत्तियां और घुमावदार बेलें बनाई जाती हैं। यह डिजाइन हाथों को लंबा और सुंदर दिखाता है। इसे लगाने में समय भी कम लगता है और यह हर उम्र की महिलाओं पर अच्छा लगता है।
मेहंदी लगाने के बाद उसे कम से कम 6 से 8 घंटे तक हाथों पर लगा रहने दें। सूखने पर नींबू और चीनी का हल्का घोल लगा सकती हैं। मेहंदी हटाने के बाद तुरंत पानी से हाथ ना धोएं। सरसों या नारियल का तेल लगाने से रंग और भी गहरा हो सकता है। इन आसान बातों का ध्यान रखकर आपकी तीज की मेहंदी लंबे समय तक सुंदर बनी रहेगी।