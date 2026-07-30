तीज पर आपकी हथेलियां दिखेगी सबसे अलग, ये 8 मेहंदी डिजाइन अभी सेव कर लें

तीज और मेहंदी का खास रिश्ता

हरियाली तीज सुहाग, खुशियों और सजने-संवरने का त्योहार माना जाता है। इस दिन महिलाएं नए कपड़े पहनती हैं, सोलह श्रृंगार करती हैं और हाथों पर मेहंदी जरूर लगवाती हैं। कहा जाता है कि मेहंदी जितनी गहरी रचती है, उतनी ही शुभ मानी जाती है। अगर आप भी इस तीज अपने हाथों को सबसे अलग दिखाना चाहती हैं, तो इन खूबसूरत मेहंदी डिजाइनों से प्रेरणा ले सकती हैं। (All Photos Credit: Pinterest)