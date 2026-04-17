मेहंदी के ये 8 डिजाइन इंटरनेट पर मचा रहे धूम, दुल्हन की सहेलियों के लिए हैं 'मस्ट ट्राई'!

दुल्हन और उसकी सहेलियों के लिए मेंहदी डिजाइन

मेंहदी हर मौके को और भी खास बना देती है। खासतौर से शादी की रस्मों में मेहंदी का बड़ा महत्व होता है। दुल्हन के साथ-साथ उसकी बहनें और सहेलियां भी मेंहदी से अपने हाथ सजाती हैं। अब जैसे जैसे-वक्त बदला मेंहदी के डिजाइन भी बदल गए। आजकल तो मिनिमल, 3D, अरेबिक और मंडला मेंहदी में ही कई पैटर्न आ गए हैं, जो हाथों की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। ऐसे किसी मौके के लिए आप भी मेंहदी का कोई सुंदर डिजाइन तलाश रही हैं, तो यहां दिए गए पैटर्न में से कोई चूज कर सकती हैं। (Image Credit- Pinterest)