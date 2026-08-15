अरेबिक मेहंदी से भरे पूरे हाथ, यहां देखें हिना की 8 सुंदर डिजाइन

अरेबिक हिना डिजाइन

हरियाली तीज के बाद नागपंचमी और फिर रक्षाबंधन, सावन के इन सारे त्योहारों पर मेहंदी को लगाना शुभ माना जाता है। सुहागिन से लेकर कुंवारी कन्या जमकर हाथों पर मेहंदी रचाती हैं। अगर आपको बेल-बूटे वाली अरेबिक मेहंदी रचाने का शौक हैं तो इन सुंदर डिजाइन को सेव कर लें। जो पूरी बाजुओं पर लगेंगी और आपके हाथों को सुंदर दिखाएंगी। रक्षाबंधन पर रचाना है या फिर नागपंचमी पर लगाना हो इन अरेबिक डिजाइन पैटर्न को सेव कर लें। (सभी इमेज साभार- Pintrest)