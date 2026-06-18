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अमीर बहुओं की तरह डेली वियर में पहनें सुई धागा ईयरिंग्स, 4-5 ग्राम गोल्ड में बन जाएंगे ये 8 डिजाइन

Sui Dhaga Earrings: सुई धागा ईयरिंग्स काफी ज्यादा सुंदर लगते हैं। डेली वियर में पहनने के लिए अगर आप लाइटवेट और स्टाइलिश डिजाइन ढूंढ रही हैं, तो ये 8 फैंसी डिजाइन बनवा सकती हैं। ये काफी कम बजट में रेडी हो जाएंगे।

Anmol ChauhanJun 18, 2026 03:11 pm IST
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सुई धागा ईयरिंग्स के अट्रैक्टिव डिजाइन

फैशन की दुनिया में यूं तो अलग-अलग ट्रेंड्स आते रहते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होतीं। ज्वैलरी की बात करें, तो सुई धागा ईयरिंग्स कुछ ऐसे ही हैं। इनका लंबी चेन वाला अट्रैक्टिव डिजाइन चेहरे की शेप को भी बहुत खूबसूरत दिखाता है। इनकी खासियत एक ये भी है कि ये काफी हल्के होते हैं और दिखने में बेहद स्टाइलिश। डेली वियर में अगर आप सूट-साड़ी पहनती हैं, तो सुई धागा ईयरिंग्स आपके लिए बेस्ट रहेंगे। कम बजट में ही आप काफी आकर्षक से डिजाइंस बनवा सकती हैं। यहां कुछ ऐसे ही फैंसी डिजाइंस का कलेक्शन हम आपके लिए ले कर आए हैं। (All Images Credit- Pinterest)

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क्लासिक डबल चेन सुई धागा ईयरिंग्स

डबल चेन में सुई धागा ईयरिंग्स काफी ज्यादा फैंसी लगते हैं। पहनने के बाद खासतौर से इनका लुक काफी ज्यादा स्टाइलिश और एलिगेंट लगता है। आजकल खासतौर से ये काफी ट्रेंड में बने हुए हैं और मॉडर्न बहुएं कुछ ऐसे ही डिजाइन बनवाना प्रिफर कर रही हैं।

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मिनिमल गोल्ड सुई-धागे

डेली वियर के लिए मिनिमल और लाइटवेट डिजाइन बढ़िया रहते हैं। ऐसे में आप कुछ इस तरह के ईयरिंग्स बनवा सकती हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव लुक आएगा। ये काफी कम बजट में भी बन जाएंगे। आप इन्हें सूट-साड़ी या फिर वेस्टर्न आउटफिट्स के साथ भी पेयर कर सकती हैं।

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क्लासिक सुई धागा ईयरिंग्स

क्लासिक गोल्ड ज्वैलरी कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होती। ऐसा ही कुछ ये डिजाइन है, जो देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत लगेगा। खासकर आपके ट्रेडिशनल आउटफिट्स के साथ तो इसकी जोड़ी खूब जमने वाली है। डेली वियर में अगर आप ज्यादातर एथनिक लुक ही रखती हैं, तो ये लाइटवेट से क्लासिक सुई धागा ईयरिंग्स बनवा सकती हैं।

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स्टोन वर्क वाला सुंदर डिजाइन

ये स्टोन वार्क वाला सुई धागा डिजाइन, काफी ट्रेंडी है। इसे आप अपने वेस्टर्न ड्रेसेज और बाकी आउटफिट्स के साथ भी आराम से स्टाइल कर सकती हैं। इस तरह के ईयरिंग्स में फेस शेप भी काफी सुंदर आती है, जिससे ओवरऑल लुक बड़ा प्यारा लगता है।

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ट्विस्टेड चेन वाले अट्रैक्टिव सुई धागा ईयरिंग्स

सिंपल चेन की जगह आप इस तरह की ट्विस्टेड चेन वाले सुई धागा ईयरिंग्स ईयरिंग्स भी बनवा सकती हैं। ये वाला डिजाइन एकदम यूनिक है और काफी ज्यादा अट्रैक्टिव भी। इसमें भी स्टोन वर्क है, जिससे ओवरऑल ईयरिंग्स और भी ज्यादा स्टाइलिश लगती हैं। इस तरह की ईयरिंग्स की खासियत है कि इन्हें आप हर तरह के आउटफिट्स के साथ पेयर कर सकती हैं।

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यूनिक फ्लॉवर शेप सुई धागा ईयरिंग्स

इस तरह के फ्लॉवर शेप वाले सुई धागा ईयरिंग्स बहुत ज्यादा फैंसी लगेंगे। काफी लाइटवेट भी हैं तो डेली वियर में आराम से आप इन्हें पहन सकती हैं। वहीं कहीं आने जाने के लिए भी आपके ज्वैलरी कलेक्शन में एक इस तरह का पेयर तो होना ही चाहिए। हर आउटफिट को ये स्पेशल बना देंगे।

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ब्यूटीफुल स्टोन स्टड डिजाइन

थोड़ा स्टाइलिश सा डिजाइन ढूंढ रही हैं, तो ये वाले सुई धागा ईयरिंग्स बनवा सकती हैं। इनका फ्लोरल शेप स्टोन स्टड डिजाइन काफी ज्यादा सुंदर है। साथ में पतली सी चेन वाला क्लासिक डिजाइन आपके ओवरऑल फेस को काफी अट्रैक्टिव और सुंदर लुक दिखने में मदद करेगा।

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कश्मीरी इयररिंग्स वाला फैंसी डिजाइन

आजकल कश्मीरी ईयरिंग्स ट्रेंड में बने हुए हैं। ऐसे में आप कुछ उसी स्टाइल में सुई धागा ईयरिंग्स भी बनवा सकती हैं। बहुत ही ज्यादा क्लासी लुक आता है। खासकर ट्रेडिशनल आउटफिट्स के साथ तो इस तरह के ईयरिंग्स और भी ज्यादा सुंदर लगते हैं। इस तरह के डिजाइन आपको लाइटवेट में भी मिल जाएंगे।

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