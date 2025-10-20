Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोलाइफस्टाइलसाड़ी-लहंगा पर कैरी करें हील्स के ये सुंदर डिजाइन

साड़ी-लहंगा पर कैरी करें हील्स के ये सुंदर डिजाइन

साड़ी-लहंगा लुक को अट्रैक्टिव बनाने के लिए एसेसरीज के साथ पैरों की हील्स भी परफेक्ट होनी चाहिए। आप खूबसूरत लुक के लिए कुछ सुंदर हील्स को एथनिक के साथ पेयर कर सकती हैं।

Deepali SrivastavaMon, 20 Oct 2025 08:31 AM
1/9

हील्स के डिजाइन

फेस्टिव सीजन में साड़ी हो या लहंगा दोनों ही सुंदर लुक देते हैं। एथनिक के साथ एसेसरीज के साथ हील्स भी परफेक्ट होनी चाहिए, तभी लुक अच्छा दिखता है। हील्स लहंगे या साड़ी की हाइट भी बैलेंस करती है। इससे हम खुद भी लंबे दिखते हैं। अगर आप भी इनमें से कुछ पहन रही हैं, तो सुंदर लुक के लिए स्टाइलिश हील्स भी लें। हम आपको कुछ ट्रेंडी और कंफर्टेबल हील्स के डिजाइंस दिखाते हैं।

2/9

जूती डिजाइन

साड़ी हो या लहंगा आप इस पर जूती पहन सकती हैं। अगर हील्स में कंफर्टेबल नहीं होती है, तो जूती कैरी करें। इसमें कई डिजाइन आजकल आती हैं।

3/9

मरून हील्स

मरून कलर की साड़ी या लहंगा पर आप ये ब्लॉक हाई हील्स कैरी करें। इस तरह की हील्स भी पैरों पर जचेंगी और ड्रेस को अट्रैक्टिव लुक देंगी।

4/9

ब्राउन वेजेस

हील्स ज्यादा नहीं पहन पाती हैं, तो ब्लॉक स्टाइल वेजेस भी कैरी कर सकती हैं। डबल स्ट्रैप स्टाइल में ये अच्छी लगेगी।

5/9

फ्लोरल हील्स

लहंगे या साड़ी वर्क के साथ हील्स मैचिंग चाहिए, तो फ्लोरल वर्क वाली ये हील्स पहन सकती हैं।

6/9

शूज हील्स

आजकल ट्रेंड में शूज भी खूब चल रहे हैं। लहंगा हो या साड़ी दोनों पर लड़कियां हाई हील्स शूज पहन रही हैं। इस तरह के हील्स शूज खरीद सकती हैं।

7/9

पेंसिल हील्स

हाई हील्स में आप पेंसिल डिजाइन भी पहन सकती हैं। साड़ी हो या लहंगा पर ये दोनों पर अच्छी लगेगी।

8/9

स्ट्रैप हील्स

स्ट्रैपी हील्स भी साड़ी पर जचेगी। लहंगा लुक में लंबा दिखने के लिए इस तरह की हील्स कैरी करें।

9/9

डिजाइनर हील्स

पैटर्न डिजाइन वाली हील्स भी आप साड़ी या लहंगा लुक के साथ मैच करें। इस तरह की हील्स में आप सुंदर दिखेंगी।

Fashion Tips