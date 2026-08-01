तीज लुक में चाहिए 'वाह' फैक्टर? ये ग्रीन जुत्ती डिजाइन अभी सेव कर लें

लेटेस्ट जुत्ती डिजाइन: डार्क ग्रीन स्टोन वर्क जुत्ती

अगर आप तीज पर साड़ी, शरारा या अनारकली पहन रही हैं, तो डार्क ग्रीन रंग की यह जुत्ती शानदार रहेगी। इसके आगे बने सुनहरे स्टोन और बारीक कढ़ाई इसे रॉयल लुक देते हैं। इसका रंग हर तरह के हरे कपड़ों के साथ आसानी से मेल खाता है। पूरे दिन पहनने पर भी यह आरामदायक रहती है और आपके फेस्टिव लुक को बिना ज्यादा मेहनत के खास बना देती है। (All Photos/Pinterest)