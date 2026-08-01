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तीज लुक में चाहिए 'वाह' फैक्टर? ये ग्रीन जुत्ती डिजाइन अभी सेव कर लें

तीज पर सिर्फ कपड़े ही नहीं, सही जुत्ती भी पूरे लुक को खास बना देती है। अगर आप इस बार हरे रंग की ड्रेस पहन रही हैं, तो ये लेटेस्ट ग्रीन जुत्ती डिजाइन आपके फेस्टिव लुक को और भी खूबसूरत बना देंगे।

Shubhangi GuptaAug 01, 2026 05:45 pm IST
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लेटेस्ट जुत्ती डिजाइन: डार्क ग्रीन स्टोन वर्क जुत्ती

अगर आप तीज पर साड़ी, शरारा या अनारकली पहन रही हैं, तो डार्क ग्रीन रंग की यह जुत्ती शानदार रहेगी। इसके आगे बने सुनहरे स्टोन और बारीक कढ़ाई इसे रॉयल लुक देते हैं। इसका रंग हर तरह के हरे कपड़ों के साथ आसानी से मेल खाता है। पूरे दिन पहनने पर भी यह आरामदायक रहती है और आपके फेस्टिव लुक को बिना ज्यादा मेहनत के खास बना देती है। (All Photos/Pinterest)

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फ्लोरल एंब्रॉयडरी वाली जुत्ती

हल्के हरे रंग पर फूलों की कढ़ाई और सुनहरी चमक इस जुत्ती को बेहद सुंदर बनाती है। अगर आपका सूट या लहंगा सिंपल है, तो यह डिजाइन उसे भी आकर्षक बना देगा। मोती और छोटे सिक्विन इसकी खूबसूरती बढ़ाते हैं। दिन के पूजा कार्यक्रम से लेकर शाम की फैमिली पार्टी तक यह डिजाइन हर मौके पर खूब जमेगा।

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मोती और झूमर वर्क जुत्ती

अगर आप चाहते हैं कि आपकी जुत्ती भी लोगों का ध्यान खींचे, तो यह डिजाइन जरूर देखें। इसमें मोती, छोटे लटकन और कढ़ाई का खूबसूरत मेल है। तीज, शादी या किसी खास त्योहार के लिए यह जुत्ती शानदार रहेगी। इसे पहनने से आपका पूरा एथनिक लुक और भी आकर्षक नजर आएगा।

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हैवी बीड्स वर्क जुत्ती

हरे रंग पर सफेद मोती और सुनहरी कढ़ाई इस जुत्ती को बेहद रॉयल लुक देते हैं। अगर आपकी ड्रेस पर भी बीड्स या स्टोन वर्क है, तो यह डिजाइन उसके साथ बहुत सुंदर लगेगा। यह जुत्ती फेस्टिव लुक कपड़ों के साथ अच्छी तरह मेल खाती है और फोटो में भी काफी खूबसूरत नजर आती है।

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ऑलओवर स्टोन डिजाइन जुत्ती

पूरी जुत्ती पर छोटे-छोटे स्टोन और फूलों की डिजाइन इसे अलग पहचान देते हैं। यह डिजाइन उन महिलाओं के लिए अच्छा है जो सिंपल कपड़ों के साथ भी थोड़ा ग्लैमरस लुक चाहती हैं। इसे सूट, साड़ी और शरारा सभी के साथ आसानी से पहना जा सकता है। तीज के लिए यह एक बढ़िया विकल्प है।

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मिरर और धागा वर्क जुत्ती

इस जुत्ती में शीशे का काम, रंगीन धागे और सुनहरी कढ़ाई का सुंदर मेल है। अगर आपकी ड्रेस पर भी मिरर वर्क है, तो यह डिजाइन आपके पूरे लुक को एक जैसा और संतुलित बना देगा। पूजा से लेकर परिवार के साथ फोटो खिंचवाने तक यह जुत्ती हर मौके पर खूब जंचेगी।

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सिल्वर एंब्रॉयडरी ग्रीन जुत्ती

अगर आप हल्के हरे रंग का सूट या साड़ी पहनने वाली हैं, तो सिल्वर कढ़ाई वाली यह जुत्ती बेहतरीन रहेगी। इसका डिजाइन बहुत साफ और क्लासी दिखता है। इसे तीज के अलावा रक्षाबंधन, करवा चौथ और शादी जैसे दूसरे त्योहारों पर भी आराम से पहना जा सकता है। यह आपकी एथनिक अलमारी में हमेशा काम आने वाला फुटवियर साबित होगा।

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