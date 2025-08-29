8 latest fancy stylish trendy lehnga suit designs for special occasions लहंगा सूट के 8 फैंसी डिजाइन, शादी-पार्टी जैसे खास मौके पर पहनकर लगेंगी राजकुमारी!
लहंगा सूट के 8 फैंसी डिजाइन, शादी-पार्टी जैसे खास मौके पर पहनकर लगेंगी राजकुमारी!

Lehnga Suit Designs: आने वाले वेडिंग और फेस्टिव सीजन मेंअगर आप भी कुछ अलग पहनना चाहती हैं, तो यहां दिए गए लहंगा सूट के ऑप्शन ट्राई कर सकती हैं।

Anmol ChauhanFri, 29 Aug 2025 04:04 PM
1/9

ट्रेंड में हैं लहंगा सूट

वेडिंग फंक्शन हो या कोई तीज-त्यौहार, आमतौर पर इंडियन वियर ज्यादा पसंद किए जाते हैं। ज्यादातर महिलाएं सूट या साड़ी पर शिफ्ट हो जाती हैं या बहुत से बहुत लहंगा वियर कर लेती हैं। लेकिन इसके अलावा भी आपके पास एक और बेहतरीन ऑप्शन है, जो इन दिनों काफी ट्रेंड में बना हुआ है। जी हां, हम लहंगा सूट की बात कर रहे हैं, जो आने वाले वेडिंग और फेस्टिव सीजन में खूब वायरल होने वाले हैं। अगर आप भी कुछ अलग पहनना चाहती हैं, तो यहां दिए गए लहंगा सूट के ऑप्शन ट्राई कर सकती हैं। (Image Credit: Pinterest)

2/9

पिंक गोल्डन विंटेज सेट

विंटेज लुक वाला ये पिंक और गोल्डन रंग का खूबसूरत लहंगा सूट, आपको बिल्कुल राजकुमारियों वाला लुक देगा। अगर आप थोड़ा 90s वाला अंदाज पसंद करती हैं, तो गोल्ड ज्वैलरी के साथ इसे वियर कर सकती हैं। हर कोई बस आपको ही देखता रह जाएगा।

3/9

पैरोट ग्रीन सूट सेट

स्पेशल मौकों के लिए पैरोट ग्रीन भी काफी सुंदर कलर लगता है। ये ब्राइट शेड फेस्टिव सीजन के लिए एकदम परफेक्ट रहेगी और इसमें लुक भी काफी अलग हटकर आता है। इसके साथ रेड, सिल्वर या गोल्ड रंग काफी अच्छे लगते हैं। आप एंब्रायडरी या ज्वैलरी में ये शेड्स सिलेक्ट कर सकती हैं।

4/9

सिंपल लहंगा सूट

अगर आप मिनिमल लुक की फैन हैं, तो ऐसे सिंपल लहंगा सूट भी अपने कलेक्शन में एड कर सकती हैं। ये भी देखने में काफी ट्रेंडी लगते हैं और आपको ज्यादा ओवर लुक भी नहीं देते। गर्ल्स के लिए इस तरह के लाइट एंब्रॉयडरी वाले सूट एकदम परफेक्ट रहते हैं।

5/9

डबल शेड हेवी लहंगा सूट

किसी खास फंक्शन के लिए लुक थोड़ा हेवी चाहती हैं, तो इस तरह का लहंगा सूट भी ले सकती हैं। ये बहुत ही सुंदर पेस्टल शेड्स का है और डबल शेड होने की वजह से ज्यादा सुंदर भी लग रहा है। इसका घेरदार लुक बेहद ही सुंदर लगेगा।

6/9

सिंपल कॉटन लहंगा सूट

आप सिंपल फैब्रिक और गोटा पट्टी लेस से लहंगा सूट स्टिच भी करा सकती हैं। गर्ल्स के लिए ऐसी लाइट डिजाइन एकदम परफेक्ट रहते हैं। हेवी झुमके और चूड़ियों के साथ आप बहुत ही सुंदर और सादगी भरा लुक क्रिएट कर सकती हैं।

7/9

पोल्का डॉट पैटर्न

पोल्का डॉट पैटर्न वाला लहंगा सूट भी एकदम परफेक्ट रहेगा। ये डिजाइन भी एकदम ट्रेंडी है और काफी मिनिमल भी है। आप खुद भी पोल्का डॉट पैटर्न वाला फैब्रिक ले कर लहंगा सूट स्टिच करा सकती हैं। इसके साथ मैचिंग ऑर्गेंजा दुपट्टा एकदम परफेक्ट लगेगा।

8/9

ऑरेंज-गोल्डन लहंगा सूट

ऑरेंज और गोल्डन रंग फेस्टिवल्स और स्पेशल मौकों के लिए परफेक्ट है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही सुंदर लगता है। हर स्किन टोन पर ये कलर काफी सुंदर लगेगा। हेवी सूट पसंद करती हैं, तो ऐसा डिजाइनर सूट आपके लिए बेस्ट रहेगा।

9/9

शिमरी लहंगा सूट

शिमरी लहंगा सूट आपके वॉर्डरोब में जरूर होना चाहिए। ये शाइनी सूट आपको भीड़ में अलग हटकर लुक देगा। वेडिंग फंक्शन में खासतौर से ऐसे सूट एकदम बेस्ट रहते हैं। 90s वाला क्लासी अंदाज पसंद करती हैं, तो ये सूट आपके लिए बेस्ट रहेगा।

