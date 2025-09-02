8 latest fancy stylish co ord sets designs cotton perfect for daily wear कॉटन को-ऑर्ड सेट्स के 8 फैंसी डिजाइन, डेली वियर में आपको देंगे स्टाइलिश लुक!
कॉटन को-ऑर्ड सेट्स के 8 फैंसी डिजाइन, डेली वियर में आपको देंगे स्टाइलिश लुक!

Cotton Co-ord sets designs: कुछ ऐसा ढूंढ रही हैं, जो आरामदायक भी हो और देखने में स्टाइलिश भी। यानी डेली वियर के लिए परफेक्ट हो, तो कॉटन के को ऑर्ड-सेट्स आपके लिए बेस्ट रहेगें।

Anmol ChauhanTue, 2 Sep 2025 12:40 PM
1/9

फैंसी को-ऑर्ड सेट्स

डेली वियर में कुछ हल्का-फुल्का, कंफर्टेबल सा पहनने का मन करता है। अब ढीले-ढाले लोअर टी-शर्ट पहन तो लें, लेकिन उनमें लुक थोड़ा अजीब लगता है और फिर कहीं मार्केट या ट्रैवल पर जाने के लिए आउटफिट चेंज भी करना पड़ता है। अगर आप इस झंझट से बचना चाहती हैं और स्टाइलिश भी दिखना चाहती हैं, तो को ऑर्ड सेट्स को अपने वॉर्डरोब में शामिल कर सकती हैं। ये आरामदायक भी रहेंगे और इन्हें खास स्टाइल करने की भी जरूरत नहीं। (All Images Credit-Pinterest)

2/9

फ्लोरल प्रिंट सेट

कॉटन के कपड़े पर हल्के फ्लोरल प्रिंट वाला ये को ऑर्ड सेट गर्मियों के लिए एकदम परफेक्ट है। इसका टॉप कर्व्ड हेमलाइन वाला है, यानी इसमें आपका बॉडी फैट भी हाइड हो जाएगा। अगर आपका बॉडी साइज थोड़ा हेवी साइड पर है, तो ऐसे को ऑर्ड-सेट आपका फैशन गेम बदलकर रख देंगे।

3/9

सिंपल को-ऑर्ड सेट

आप सिंपल सॉलिड शेड में भी कॉटन का को-ऑर्ड सेट ले सकती हैं। ये बेहद स्टाइलिश लगते हैं। समर्स के लिए खासतौर से ऐसे लाइट शेड्स चुनें, ये देखने में भी काफी क्लासी लगते हैं। एक हाथ में वॉच और मिनिमल ज्वैलरी के साथ आप बहुत खूबसूरती से अपना लुक कंप्लीट कर सकती हैं।

4/9

स्ट्राइप्स पैटर्न सेट

स्ट्राइप्स पैटर्न वाला को-ऑर्ड सेट ना सिर्फ देखने में स्टाइलिश लगेगा, बल्कि ये आपको बॉडी को भी टोन शेप देगा। दरअसल वर्टिकल स्ट्राइप्स बॉडी को टॉल और स्लिम लुक देती हैं। वहीं हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स से बॉडी थोड़ी वाइड लगती है।

5/9

ब्लेजर स्टाइल को-ऑर्ड

थोड़ा फॉर्मल लुक चाहती हैं तो ये ब्लेजर स्टाइल को-ऑर्ड सेट एकदम परफेक्ट रहेगा। ऐसे को-ऑर्ड सेट को आप ऑफिस या कहीं बाहर आसानी से पहनकर जा सकती हैं। ये देखने में भी काफी सुंदर लगेगा और स्टाइलिश लुक भी आएगा।

6/9

सलवार को-ऑर्ड सेट

सलवार वाला ये को-ऑर्ड सेट डेली वियर के लिए एकदम परफेक्ट रहेगा। ये आरामदायक तो है ही, साथ में बेहद स्टाइलिश भी है। आप कॉटन का प्लेन कपड़ा ले कर रोजाना के लिए ऐसे को-ऑर्ड सेट भी स्टिच करा सकती हैं।

7/9

पिंक नेट को-ऑर्ड सेट

ये नेट के सुंदर वर्क वाला को-ऑर्ड सेट इतना फैंसी है कि आप इसे किसी भी जगह पहनकर जा सकती हैं। आपके वॉर्डरोब में ऐसा एक सेट तो होना ही चाहिए, जिसे आप कहीं भी कैरी कर सकें। इसमें नेट फैब्रिक का सुंदर वर्क है, जो बहुत ही फैंसी लग रहा है।

8/9

शॉर्ट शर्ट को-ऑर्ड सेट

स्टाइलिश लुक के लिए आप ऐसा शॉर्ट शर्ट स्टाइल को-ऑर्ड सेट भी ले सकती हैं। ये भी देखने में बेहद स्टाइलिश लगता है और इसका डिजाइन काफी ज्यादा फैंसी है। बाहर आउटिंग पर जा रही हैं या ट्रैवलिंग पर, स्टाइल और कंफर्ट का इससे परफेक्ट मैच नहीं हो सकता।

9/9

स्टाइलिश को-ऑर्ड सेट

कुछ इस तरह का स्टाइलिश को-ऑर्ड सेट आपको अलग हटकर लुक देगा। ये कुछ काफ्तान स्टाइल है, जो देखने में भी फैंसी लगता है और काफी कंफर्टेबल भी होता है। इसे मिनिमल ज्वैलरी के साथ पेयर कर के, आप बहुत ही मॉडर्न और स्टाइलिश लुक क्रिएट कर सकती हैं।

