कॉटन को-ऑर्ड सेट्स के 8 फैंसी डिजाइन, डेली वियर में आपको देंगे स्टाइलिश लुक!

फैंसी को-ऑर्ड सेट्स

डेली वियर में कुछ हल्का-फुल्का, कंफर्टेबल सा पहनने का मन करता है। अब ढीले-ढाले लोअर टी-शर्ट पहन तो लें, लेकिन उनमें लुक थोड़ा अजीब लगता है और फिर कहीं मार्केट या ट्रैवल पर जाने के लिए आउटफिट चेंज भी करना पड़ता है। अगर आप इस झंझट से बचना चाहती हैं और स्टाइलिश भी दिखना चाहती हैं, तो को ऑर्ड सेट्स को अपने वॉर्डरोब में शामिल कर सकती हैं। ये आरामदायक भी रहेंगे और इन्हें खास स्टाइल करने की भी जरूरत नहीं। (All Images Credit-Pinterest)