साड़ी के साथ सिलवाएं ब्लाउज के ये 8 नए डिजाइन, पतिदेव भी हो जाएंगे लट्टू!

साड़ी का लुक अच्छे ब्लाउज पीस के बिना अधूरा है। हमेशा से महिलाएं ब्लाउज के साथ एक्सपेरिमेंट करती आई हैं और फैशन के साथ ब्लाउज डिजाइन भी काफी तेजी से बदलते रहे हैं। ऐसे में लेटेस्ट ट्रेंड क्या चल रहा है, ये पता करना जरूरी हो जाता है। अब आने वाले त्यौहारों या फिर डेलीवियर के लिए आप साड़ी तो लेंगी ही। इसलिए यहां हम आपके लिए ब्लाउज के लेटेस्ट ट्रेंड्स एक जगह कंपाइल कर रहे हैं। ये सभी डिजाइन काफी फैशनेबल हैं और हर मौके के लिए परफेक्ट भी हैं। (All Images Credit-Pinterest)
ब्लाउज की बैक को स्टाइलिश लुक देने के लिए आप मैचिंग नेट फैब्रिक अटैच करा सकती हैं। इससे ब्लाउज को एक डिजाइनर टच मिलता है। अगर आप बैकलेस ब्लाउज में कंफर्टेबल नहीं है लेकिन कुछ वैसा ही ग्लैमर चाहती हैं, तो बैक पर नेट अटैच कराना बेस्ट ऑप्शन है।
ब्लाउज की बैक पर खूबसूरत कट वर्क के साथ आप मैचिंग रिबन भी अटैच करा सकती हैं। ये डिजाइन काफी गर्लिश लुक देता है। खासतौर से प्रिंटेड साड़ियों के साथ ऐसा डिजाइनर ब्लाउज एकदम परफेक्ट लगेगा।
डायमंड शेप नेकलाइन भी देखने में काफी फैंसी लगेगी। इसमें डोरी और लटकन लगवाकर आप और भी सुंदर लुक दे सकती हैं। इसके अलावा क्लासी लुक के लिए फुल स्लीव्स स्टिच करा सकती हैं। ओवरऑल ये ब्लाउज पीस काफी फैंसी और स्टाइलिश लुक देगा।
ब्लाउज की बैक को स्टाइलिश लुक देने के लिए आप टीयर ड्रॉप पैटर्न वाली नेकलाइन भी स्टिच करा सकती हैं। ये काफी पॉपुलर डिजाइन है। आपका ब्लाउज पीस सिंपल हो या उसपर हेवी एंब्रॉयडरी का वर्क हो, ये डिजाइन सभी के साथ परफेक्ट लगेगा।
इस तरह का डबल डोरी डिजाइन भी काफी ट्रेंड में बना हुआ है। अगर आप पूरी तरह बैकलेस पहनने में कंफर्ट फील नहीं करती हैं, तो स्टाइलिश लुक के लिए ये डिजाइन भी चुना जा सकता है। ये डिजाइन सॉफ्ट फैब्रिक जैसे शिफॉन, जॉर्जेट और कॉटन के ब्लाउज पीस में काफी बढ़िया लगता है।
क्लासी और फॉर्मल लुक के लिए आप बैक पर हुक पैटर्न भी बनवा सकती हैं। इसमें पूरी बैक पर हुक अटैच हैं, जो देखने में काफी ग्रेसफुल लगता है। ऑफिस वियर साड़ियों के लिए ये एकदम परफेक्ट डिजाइन रहेगा।
साड़ी में ग्लैमर का तड़का लगाना है, तो ये बैकलेस डोरी डिजाइन स्टिच करा सकती हैं। ये काफी बोल्ड और स्टाइलिश नेकलाइन है, जो आपके सिंपल ब्लाउज पीस को डिजाइनर बना देगी। अगर किसी खास मौके के लिए ब्लाउज स्टिच करा रही हैं, तो ये पैटर्न ट्राई कर सकती हैं।
ब्लाउज की बैक पर आप कुछ इस तरह कि स्टाइलिश नेकलाइन भी बनवा सकती हैं। ये भी काफी फैंसी लगेगी। इसे आप अपने कंफर्ट के हिसाब से कम या ज्यादा डीप रख सकती हैं। इसमें डोरी भी अटैच है, जो काफी ग्लैमरस लुक दे रही है।